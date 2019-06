Tohle jsou nejlevnější nová auta na českém trhu. Pod 200.000 Kč se vejdou jen Dacie

Nová auta v poslední době zdražují, ať už kvůli stále širší povinné výbavě asistenčních prvků nebo složitějším motorům, které musejí splňovat stále přísnější emisní normy. Důkazem toho je i aktuální žebříček nejlevnějších nových aut na českém trhu. Jestliže před pěti lety se do hranice 200.000 korun vešla podle svých ceníků hned dvacítka modelů, dnes už se do tohoto limitu vejdou jen tři modely.

A všechny z nich z dílny Dacie, která už dlouhodobě nabízí i nejlevnější nový automobil na českém trhu. Je jím sedan Dacia Logan, který si i s tříválcem 1.0 SCe (54 kW) přizpůsobeným emisní normě Euro 6d-TEMP drží základní cenovku 169.900 korun.

Do dvoutisícové hranice to zvládnou také od Loganu odvozené modely. Hatchback Sandero přijde s tím samým motorem na 179.900 korun, kombi Logan MCV s tímto agregátem stojí 194.900 korun.

Nejlevnější auta na českém trhu Model Motor Převodovka Základní cena [Kč] Dacia Logan 1.0 SCe (54 kW) 5M 169.900 Dacia Sandero 1.0 SCe (54 kW) 5M 179.900 Dacia Logan MCV 1.0 SCe (54 kW) 5M 194.900 Dacia Dokker 1.6 SCe (75 kW) 5M 214.900* Fiat Panda 1.2 (51 kW) 5M 219.900 Hyundai i10 1.0i (49 kW) 5M 219.900* Kia Picanto 1.0 CVVT (49 kW) 5M 224.900 Citroën C3 1.2 PureTech (50 kW) 5M 229.900** Škoda Citigo 1.0 MPI (44 kW) 5M 229.900*** Toyota Aygo 1.0 VVT-i (53 kW) 5M 230.900 *Na skladová auta **Při výkupu starého auta další bonus ve výši 10.000 Kč ***Při výkupu starého auta další bonus ve výši 15.000 Kč

Teoreticky se do dvousettisícové hranice vejde také Škoda Citigo, u níž v ceníku u pětidveřové verze s motorem 1.0 MPI (44 kW) najdeme cenu 194.900 korun. Jenže to je „akční cena s bonusy,“ bez výkupního bonusu za starý automobil ve výši 15.000 korun a bonusu ve výši 20.000 korun při využití značkového financování Škoda Financial Services tohle Citigo přijde na 229.900 korun. A co víc, k dispozici jsou už jen skladové zásoby. Citigo se spalovacími motory už nevyrábí, postupně ho střídá Citigoe iV s elektrickým pohonem.

I to je důvod, proč v žebříčku nejlevnějších aut na trhu už nenajdeme sourozence Citiga – Seat Mii a Volkswagen up!. I ty totiž končí a čekají na příchod elektrické verze, která konvenční modely zcela nahradí.

Do hranice 220.000 korun se pak vejdou další tři modely. Opět nechybí zástupce Dacie, osobní dodávka Dokker přijde se čtyřválcem 1.6 SCe (75 kW) a pětistupňovým manuálem na 214.900 korun. Cenovka je ale platná jen do vyprodání skladových zásob, toto provedení totiž splňuje pouze normu Euro 6c a nikoliv nadcházející Euro 6d-TEMP.

Konkurenční miniauta Fiat Panda a Hyundai i10 pak stojí shodných 219.900 korun. Jestliže u miniaturního Itala se tato cenovka vztahuje na dvanáctistovku o výkonu 51 kW, v případě korejského minivozu se týká jednotky 1.0i (49 kW). Částka se u i10 ale vztahuje jen na vybraná skladová auta, na něž je platná prázdninová odměna. Jinak i10 stojí 234.990 Kč.

Do top 10 nejlevnějších osobních aut na českém trhu se pak vejde ještě Kia Picanto a Citroën C3, který je paradoxně levnější než menší C1, a to díky aktuálně nabízené akční ceně 229.900 Kč za tříválec 1.2 PureTech (50 kW). Při výkupu starého auta lze navíc tuto částku snížit o dalších deset tisíc korun. Nejlevnější desítku nových automobilů na trhu uzavírá Toyota Aygo s 1.0 VVT-i (53 kW) za 230.900 korun.

Zájemcům o levné auto se pak nabízí také třeba návštěva prodejců Peugeotu nebo Mitsubishi. 108 totiž s tříválcem 1.0 VTi (53 kW) vyjde na 235.000 korun, Space Star pak s motorem 1.0 MIVEC (52 kW) stojí 239.850 korun.

Výbava nejlevnějších aut na trhu

Když se však podíváme na výbavu nejlevnějších aut, ihned zjistíme, že jde skutečně o verze „cena od,“ které toho moc nenabízejí. Však považte sami, Logan za uvedených 169.900 korun nejenže postrádá rádio, palubní počítač, klimatizaci nebo elektricky ovládaná zrcátka, nemá ale ani lakované nárazníky nebo elektricky ovládaná přední okna. Dostanete tak vlastně jen diody denního svícení, čtyři airbagy a 15palcová ocelová kola. To samé platí i pro Sandero a Logan MCV. Ani Dokker toho moc nenabízí, ocelová kola má dokonce jen čtrnáctipalcová, vnější zpětná zrcátka jsou pak fixní!

To Fiat Panda už za cenu 219.900 korun nabízí manuální klimatizaci, elektricky ovládaná přední okna i rádio. Airbagy jsou za tuto částku čtyři, a to zvláštní kombinace předních a hlavových, za boční se připlácí 5.500 Kč.