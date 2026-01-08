Toto drobné zanedbání vás může stát řidičák. Nečitelná značka je velkým prohřeškem
Solí a špínou ze silnicie zanesená registrační značka je v zimě otázkou pár stovek kilometrů. Sníh ji dokáže znečitelnit ještě rychleji. Za jízdu s takovým vozidlem však hrozí zákaz řízení až na rok a půl.
Nástrahy zimních silnic tkví nejen ve sněhu, námraze či náledí, ale také ve věci, která je na první pohled malichernost, ale horlivý policista vás kvůli ní může chtít trestat zákazem řízení. Nejde o nic jiného, než o nečitelnou registrační značku (dříve SPZ).
„Řidič nesmí řídit vozidlo, jehož tabulka registrační značky je zakryta, nečitelná nebo upravena anebo umístěna tak, že je znemožněna nebo podstatně ztížena její čitelnost,“ říká v odst. 2 § 5 zákon 361/2000 Sb. Nečitelnost značky je problém právě v zimě, a to tím víc, čím víc je na silnicích rozsolené břečky, směsi vody se solí a prachem, nebo čím víc sněží.
Na přední značku se snadno nalepí sníh právě při sněžení, ta zadní se zase zanese při jízdě v čerstvém sněhu během pár kilometrů, anebo po několika stovkách kilometrů na mokrých a posolených silnicích.
Trest za jízdu s nečitelnou značkou přitom je likvidační – kromě pokuty 4–10 tisíc korun hlavně 6–18 měsíců zákazu řízení. Zde došlo při některé z posledních novelizací k velkému zpřísnění, donedávna při prokázání přestupku hrozil zákaz řízení „jen“ na 1–6 měsíců.
Neplatí však, že by člověk musel každých deset minut zastavovat a kontrolovat, jestli jeho registrační značka je dostatečně čitelná. Klíčové k uložení trestu za jakýkoliv přestupek je zavinění, takže pokud něco zvenčí, např. sníh, znemožnilo čitelnost značky a řidič o tom nevěděl, k zavinění nedošlo a není možné řidiče trestat.
Samozřejmě ale platí, že policistovi nesmíte říct nic ve smyslu „Viděl jsem, že mám špinavou značku, ale neměl jsem čas ji čistit.“ Řidič má před jízdou povinnost zkontrolovat vozidlo a odstranit zjištěné závady, takže když před jízdou vůz obejdete a vidíte, že některá ze značek nejde přečíst, musíte ji očistit. Platí to i během jízdy – není nutné zastavovat speciálně kvůli kontrole čitelnosti RZ, ale když např. zastavíte na benzince a cestou zpět k autu s kafíčkem v ruce vidíte, že vám nejde přečíst značka, musíte ji očistit.
Jinými slovy, pokud vyjedete s řádně očištěným autem, nemáte povinnost co pár kilometrů zastavovat a kontrolovat čitelnost značek. Když vás ale policie zastaví kvůli nečitelným značkám na výjezdu od benzinky, kde jste vystoupili z auta, může argumentovat, že jste měli možnost čitelnost značek zkontrolovat.
Kdy je značka nečitelná?
Co ještě je a co už není čitelná registrační značka, není exaktní věda. Extrémy jsou poměrně jasné – čistá značka čerstvě z myčky na jedné straně a hrouda sněhu či jednolitá šedohnědá plocha, z níž jen matně vystupují obrysy vylisovaných znaků, na straně druhé.
Mezi nimi to je na oku každého řidiče či policisty. Chcete-li nějaký návod, je to ve výsledku jednoduché – máte-li podezření, že je vaše značka už příliš znečištěná a není dobře čitelná, očistěte ji. Je to práce na minutu a za vyhnutí případným problémům to rozhodně stojí, ať spěcháte sebevíc.
