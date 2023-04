Toto Lamborghini Gallardo mělo jít do šrotu. Žije dál s nafťákem pod kapotou!

Vzhledem k hodnotě, jakou Lamborghini Gallardo má, nemá mnoho lidí tendenci tento supersport jakkoliv upravovat, a pokud ano, jedná se spíše o designové úpravy, případně změny v mapování originálního motoru, výměnu jednotlivých komponent a podobně.

To, co udělala rodinná firma s názvem 1 Way Diesel Performance, je opravdu unikátní. Název společnosti dost napovídá tomu, jakých šílených úprav se konkrétní Lambo dočkalo. Úpravcům se do Gallarda z roku 2004 podařilo vměstnat dieselový motor s dvojicí turbodmychadel.

Než si začnete ťukat na čelo, jak si někdo něco takového vůbec mohl dovolit, musíme upozornit, že ho 1 Way Diesel Performance zakoupili po totálce. Zdemolované Gallardo bylo v podstatě odsouzené ke šrotování, než si našlo svého kupce a prošlo renovací. Po narovnání rámu a doplnění chybějící karoserie byl do vozu zasazen vznětový řadový šestiválec Cummins.

Jelikož je karoserie Gallarda v sériové podobě připravena na pětilitrový desetiválec, bylo třeba značných úprav, aby motor Cummins do vozu pasoval a nikterak nezasahoval jinam, než by měl.

Vznětový motor je tou největší zajímavostí, ale byla by škoda pominout ostatní úpravy. Karoserie má kompletní rozšiřovací sadu a velké křídlo, osazena jsou nová kola a brzdové třmeny s logem rodinné firmy 1 Way Diesel Performance. Vzhledem k tomu, že auto bylo kompletně na odpis, je přepracován také interiér. Nová jsou sedadla, volant i přístrojová deska.

Když se vrátíme k motoru, rodina z Texasu bohužel nezmiňuje bližší technické specifikace, takže můžeme jen spekulovat, jestli má toto Gallardo více než sériových 500 koní a 510 Nm točivého momentu.

O této bláznivé úpravě si můžeme myslet cokoliv, ale na konci všeho se hodí rodinu automobilových nadšenců pochválit za to, že vzkřísili odepsaný exemplář krásného Lamborghini. Teď už jen zjistit, jak to jezdí!