Volkswagen chystá zdražení. Některým modelům se ovšem vyhne
V rámci modelového roku 2026 největší evropská automobilka zdraží většinu svých modelů se spalovacími motory. Elektrické vozy budou zvýšení cen ušetřeny.
Podle informací německého Automobilwoche se Volkswagen příští čtvrtek 21. srpna v rámci uvedení modelového roku 2026 chystá své portfolio zdražit v průměru o 1,5 procenta. Vyplývá to z dopisu, který značka poslala svým dealerům.
V rámci automobilového světa nejde o nic neobvyklého. Nový modelový rok většinou přináší nějaká vylepšení včetně rozšíření výbavy, navíc jde o standardní přecenění produktů, které podléhají inflaci jako prakticky všechno ostatní zboží či služby. Ta v meziročním srovnání vychází na dvě procenta, zdražení je tudíž ještě relativně mírné. Totéž platí také v porovnání s loňským zvyšováním cen, které se v závislosti na modelu pohybovalo od 2,1 do 3,3 %.
Zdražení ovšem není plošné. Netýká se totiž velmi oblíbeného crossoveru T-Roc, jehož první generace brzy odejde na zasloužený odpočinek, a především elektrických Volkswagenů ID. Jejich ceníkové ceny by měly zůstat beze změny.
Volkswagen se tím snaží ceny aut s lokálně bezemisním pohonem přiblížit vozům se spalovacími motory, které jsou stále o něco levnější. Menší rozdíl mezi oběma koncepty má logicky pomoci elektromobilům k lepším prodejům. Ty mimochodem za letošní první pololetí v rámci celého koncernu Volkswagen celosvětově vystoupaly na 465.500 vozů, což představuje meziroční nárůst o 47 %. Zlevnění (například v případě Škody Enyaq) je přitom jedním z hlavních důvodů růstu.
Automobilky si navíc snížením marže příliš neuškodí. Kvůli stále přísnějším flotilovým emisním limitům v EU se jim totiž vyplatí prodávat více elektromobilů za nižší ceny. Ušetří tím totiž na případných pokutách. Nemluvě o tom, že čím více exemplářů udají, tím více jim klesnou náklady na předchozí vývoj a výrobu.
Navzdory zachování základních cen se elektromobily přecenění přece jen nevyhnou. Bude se však týkat pouze příplatkové výbavy a dalších doplňků.
Zdroj: Automobilwoche a Electrive.com, video: auto.cz, foto: auto.cz