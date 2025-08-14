Předplatné
Jaké.auto Informace o autech podle značky a modelu

Volkswagen chystá zdražení. Některým modelům se ovšem vyhne

Volkswagen Tayron 2.0 TDI 4Motion
Volkswagen Tayron 2.0 TDI 4Motion
Volkswagen Tayron 2.0 TDI 4Motion
Volkswagen Tayron 2.0 TDI 4Motion
149 Fotogalerie
Ondřej Šámal
Ondřej Šámal
Diskuze (0)

V rámci modelového roku 2026 největší evropská automobilka zdraží většinu svých modelů se spalovacími motory. Elektrické vozy budou zvýšení cen ušetřeny.

Podle informací německého Automobilwoche se Volkswagen příští čtvrtek 21. srpna v rámci uvedení modelového roku 2026 chystá své portfolio zdražit v průměru o 1,5 procenta. Vyplývá to z dopisu, který značka poslala svým dealerům.

V rámci automobilového světa nejde o nic neobvyklého. Nový modelový rok většinou přináší nějaká vylepšení včetně rozšíření výbavy, navíc jde o standardní přecenění produktů, které podléhají inflaci jako prakticky všechno ostatní zboží či služby. Ta v meziročním srovnání vychází na dvě procenta, zdražení je tudíž ještě relativně mírné. Totéž platí také v porovnání s loňským zvyšováním cen, které se v závislosti na modelu pohybovalo od 2,1 do 3,3 %.

Zdražení ovšem není plošné. Netýká se totiž velmi oblíbeného crossoveru T-Roc, jehož první generace brzy odejde na zasloužený odpočinek, a především elektrických Volkswagenů ID. Jejich ceníkové ceny by měly zůstat beze změny.

Volkswagen se tím snaží ceny aut s lokálně bezemisním pohonem přiblížit vozům se spalovacími motory, které jsou stále o něco levnější. Menší rozdíl mezi oběma koncepty má logicky pomoci elektromobilům k lepším prodejům. Ty mimochodem za letošní první pololetí v rámci celého koncernu Volkswagen celosvětově vystoupaly na 465.500 vozů, což představuje meziroční nárůst o 47 %. Zlevnění (například v případě Škody Enyaq) je přitom jedním z hlavních důvodů růstu.

Video placeholder
Volkswagen ID.7 • Zdroj: auto.cz

Automobilky si navíc snížením marže příliš neuškodí. Kvůli stále přísnějším flotilovým emisním limitům v EU se jim totiž vyplatí prodávat více elektromobilů za nižší ceny. Ušetří tím totiž na případných pokutách. Nemluvě o tom, že čím více exemplářů udají, tím více jim klesnou náklady na předchozí vývoj a výrobu.

Navzdory zachování základních cen se elektromobily přecenění přece jen nevyhnou. Bude se však týkat pouze příplatkové výbavy a dalších doplňků.

Zdroj: Automobilwoche a Electrive.com, video: auto.cz, foto: auto.cz

Začít diskuzi

Doporučeno

Články z jiných titulů