Tour monopostu F1 po Česku pokračuje. Příští zastávka: Náplavka!

Přípravy automobilové slavnosti Auta na náplavce jsou v plném proudu. Kromě nespočtu značek a bohatého doprovodného programu si tu budete moci naživo prohlédnout také monopost formule 1 Alfa Romeo Sauber C37 Ferrari z roku 2018, avšak s aktuálním lakováním.

Tour monopostu (nejen) po benzinových stanicích odstartovala 6. srpna na čerpačce v Českých Budějovicích, pokračovala do Plzně a následně se vůz F1 objevil v Bochově. Od čtvrtka 26. srpna se však stěhuje do Prahy, aby se stal součástí výstavy Auta na náplavce. Monopost zde bude vystaven od čtvrtka do neděle, následně se přesune do Argentinské ulice.

„Věřím, že fanoušci formule 1 i naši zákazníci využijí jedinečné příležitosti a prohlédnou si na našich čerpacích stanicích tento skvělý monopost, který se v příštích dvou měsících představí v celkem devíti lokalitách,“ uvedl Tomasz Wiatrak, předseda představenstva skupiny Orlen Unipetrol, do které síť čerpaček Benzina Orlen patří.

Monopost Alfa Romeo F1 v Česku