Výstava Auta na náplavce 2021 se blíží! Všechno vypukne už ve čtvrtek!

Na obou březích Vltavy mezi Železničním a Palackého mostem v Praze budou k vidění vozy 26 značek. Připraven máme i bohatý doprovodný program na dvou pódiích. Jako vždy dojde na koncerty. Celou akci pro vás připravuje náš časopis. Start obstará velká premiéra. Už ve čtvrtek v 17 hodin se na stánku Škody na Rašínově nábřeží dočká světové výstavní premiéry čtvrtá generace Škody Fabia. V současnosti jde o nejprodávanější auto v Česku a první jízdní dojmy jsme vám přinesli minulý týden.

Ani na dalších místech náplavky nebude o novinky nouze. Celkem jsme napočítali kromě jedné světové i 18 českých výstavních premiér! Nás jako organizátory těší, že poprvé u Vltavy uvítáme osobní vozy Mercedes-Benz. Premiérově na výstavu našla cestu i atraktivní ruská značka GAZ.

Novinkou budou letos testovací jízdy s modely několika výrobců. Nastupovat a vystupovat z testovacích aut se bude na vyšehradské náplavce za Železničním mostem proti proudu. Připraveno je i bohaté občerstvení – to jediné se platí, vše ostatní je pro vás na Autech na náplavce zdarma. Abyste měli kde se najíst, připravili jsme na obou březích návštěvnické odpočinkové pontony. Pro výstavu platí běžná protikovidová opatření jako pro každou jinou venkovní akci. Na místě budou stojany s dezinfekčním roztokem a v sobotu a v neděli bude stát a pracovat na náplavce Rašínova nábřeží očkovací autobus, chcete-li se vakcínovat bez objednání. Na smíchovské straně pak v parku nad náplavkou postavíme koutek pro děti, kde budou hlavním lákadlem exponáty z nového muzea šlapacích autíček. Přijďte, nebudete litovat.

Těšíme se na vás!

Premiéry na výstavě

Auta na náplavce 2021: Program

Čtvrtek 26. srpna

16.00 Otevření výstavy

16.30 Rallyeový jezdec Martin Prokop na Metronome Prague Stage a poté na stánku Benzina Orlen

17.00 Světová premiéra vozu Škoda Fabia na stánku Škody

17.30 Veslař Ondřej Synek na malém pódiu a poté autogramiáda na stánku Škody

18.30 Šéfkuchař Jan Punčochář na malém pódiu a poté autogramiáda na stánku Škody

19.30 Slavnostní zahájení (Metronome Prague Stage na smíchovské straně)

20.00 Koncert – Ewa Farna (Metronome Prague Stage na smíchovské straně)

22.00 Ukončení 1. dne výstavy

Pátek 27. srpna

10.00 Otevření výstavy

12.00 Citimove – prezentace aplikace pro dopravu v Praze

14.30 Trenéři fotbalové reprezentace do 21 let Jan Suchopárek a Petr Kouba na malém pódiu a poté autogramiáda na stánku Hyundaie

15.00 Herec Miroslav Etzler na Metronome Prague Stage a poté na stánku Dodge

16.00 Vlastimil Nešetřil z vinařství Kolby na malém pódiu

17.00 Rychlobruslařka Martina Sáblíková na malém pódiu a poté autogramiáda na stánku Škody

18.00 Petr Hozman, kurátor pražských náplavek, na malém pódiu

20.00 Koncert – Debbi (Metronome Prague Stage na smíchovské straně)

22.00 Ukončení 2. dne

Sobota 28. srpna

10.00 Otevření výstavy

10.30 Televizní komentátor Jaromír Bosák a fotbalista Sparty Ladislav Krejčí starší na malém pódiu a poté na stánku Volkswagenu

12.00 Pepa Libický, král televizních kutilů, na velkém pódiu a poté na stánku Isuzu

13.00 Jezdci týmu Janík Motorsport na malém pódiu a poté autogramiáda na stánku Hyundaie

14.30 Martin Vaculík, zástupce šéfredaktora Světa motorů, se svým hostem, expertem na elektromobilitu Prof. Janem Mackem

15.30 Road Safety – beseda Autoklubu ČR

16.00 Miss ČR Nikol Švantnerová na malém pódiu a poté na stánku Fordu

20.00 Koncert – kapela Monkey Business (Metronome Prague Stage na smíchovské straně)

22.00 Ukončení 3. dne

Neděle 29. srpna

10.00 Otevření výstavy

13.00 Škoda Founders – hra a komiks – malé pódium a poté stánek Škody

14.00 Rozhovor s Tomaszem Wiatrakem, šéfem Orlen Unipetrol

14.30 Atletka Zuzana Hejnová na malém pódiu a poté autogramiáda na stánku Volkswagenu

15.00 Martin Vaculík, zástupce šéfredaktora Světa motorů, odpovídá na dotazy čtenářů a návštěvníků

17.30 Ukončení výstavy

Zazpívají vám zdarma

Ewa Farna, Čtvrtek 20.00

Rodačka z Třince patří mezi nejzajímavější osobnosti české hudební scény. Kromě zpěvu se ukázala i jako porotkyně Superstar nebo moderátorka hudebních cen Anděl. Na podzim chystá pátou desku, její předzvěstí je píseň Tělo, kterou naráží na to, jak byla pranýřovaná kvůli tomu, že je holka krev a mlíko. O tom se ostatně vyzpívala už v hitu Mám boky jako skříň. První den výstavy nejspíš zazní oba tyto songy.

Debbi, Pátek 20.00

Pokud je Ewa Farna česko-polského původu, zpěvačka pro druhý večer zase česko-německého, což dokazuje vlastní jméno Deborah Kahl. Poprvé byla vidět v Superstar 2009, o rok později vydala svůj průlomový hit Touch The Sun, který jí vynesl Cenu Anděl v kategorii Skladba roku. Za rok 2017 obdržela stejnou cenu v kategorii Sólová interpretka roku zásluhou alba Break.

Monkey Business, Sobota 20.00

To popová a funková kapela kolem Matěje Rupperta, Terezy Černochové a Romana Holého hraje už od minulého století. A vystupovala hned při naší premiéře u Vltavy – její koncert ozdobil Auta na náplavce 2017. Mají na kontě už deset studiových alb, tím posledním je Freedom on Sale z loňského roku s hitem Do It! (If You Don’t Have Any Children).

Zeptejte se Martina Vaculíka

Oblíbený motoristický odborník Martin Vaculík bude v neděli odpoledne na náplavce odpovídat na dotazy čtenářů Světa motorů i návštěvníků výstavy. Máte-li něco, s čím potřebujete poradit, dorazte buď v neděli v 15.00 na náplavku, nebo můžete dotazy položit i předem. Buď na e-mailové adrese svet.motoru@cncenter, nebo na facebookových stránkách časopisu Svět motorů.

Očkování bez registrace

Nejste ještě očkováni proti kovidu? Pod Železničním mostem na Rašínově nábřeží bude v sobotu a v neděli vždy od 10.00 do 18.00 stát pojízdná ordinace hlavního města Prahy a zájemce tu budou očkovat bez nutnosti registrace.

Autoři: Zbyšek Pechr, David Šprincl