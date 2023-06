Toyota Century je již od šedesátých let vlajkovým modelem značky. Oficiálně se prodává pouze v Japonsku, a to už od roku 1967. Aktuálně je přesto v nabídce teprve třetí generace, kterou značka na trh uvedla v roce 2018. Pod kapotou 5335 milimetrů dlouhého sedanu pracuje hybridní pohonné ústrojí s pětilitrovým osmiválcem a elektromotorem, výkon soustavy dosahuje 317 kW. Předchozí dvě generace mimochodem spoléhaly na vidlicový dvanáctiválec.

Video se připravuje ...

Jméno vozu, které je v angličtině výrazem pro století, pak odkazuje na Sakichiho Toyodu, zakladatele společnosti Toyota. Právě v roce 1967 automobilka slavila sto let od jeho narození.

Ze sedanu SUV?

V blízké budoucnosti tedy model Century čeká významná změna, výrobce plánuje přenést prvotřídní pověst jména Century na nové SUV. Zatím však není zcela zřejmé, zda SUV model Century pouze doplní nabídku, ve které se tak bude i nadále objevovat klasický sedan, nebo tradiční limuzínu nahradí.

Podle nejnovějších spekulací by SUV mohlo využít platformu TNGA-K, známou z celé řady modelů značek Toyota a Lexus. Už dříve se také objevily informace, že by luxusní novinka měla na délku měřit okolo 5,2 metru a nabídnout asi třímetrový rozvor. Interiér zřejmě bude jen pětimístný. Pod kapotou se pak očekává hybridní pohon, s velkou pravděpodobností se systémem pohonu všech kol AWD-i. Narozdíl od sedanu by se Century SUV mělo prodávat nejen v Japonsku.

Japonský Rolls-Royce Cullinan

Co se designu týče, můžeme snad předpokládat, že SUV převezme prvky, které jsou charakteristické pro luxusní sedan Century. A právě z této premisy vychází návrh grafika motoristického webu Kolesa, který nabízí vlastní představu, jak by velké "es-ú-vé" mohlo vypadat. Jeho vize naznačuje, že by - zjednodušeně řečeno - novinka mohla být japonským ekvivalentem modelu Cullinan od automobilky Rolls-Royce. A všimněte si, že vůz postrádá loga Toyoty.

Neoficialní koncept nabízí vcelku minimalistické tvary, klasickou a velkou masku chladiče a jednoduše tvarované světlomety.

Jak moc se virtuální umělec do podoby nového luxusního SUV od Toyoty trefil, se dozvíme v nejbližších měsících.