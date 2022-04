Toyota investuje stamiliony dolarů do výroby spalovacích motorů

Mnohé automobilky vidí budoucnost pouze v elektromobilitě, takže pozvolna ukončují investice do vývoje a výroby spalovacích motorů, Toyota však dlouhodobě drží odlišný přístup. To je ostatně patrné i z investice 383 milionů do výrobních závodů spalovacích motorů v USA.

Nová investice by měla být rozdělena do čtyř závodů, přičemž největší díl (222 milionů dolarů) získá závod Toyota v Huntsville, Alabama. V tomto závodu se vyrábí čtyřválcové spalovací motory, které jsou následně využívány jak v čistě spalovacích, tak i hybridních modelech. Díky investici by se přitom měla rozšířit plocha závodu dalších cca 10.590 m2.

Závod Troy v Missouri získá investici 109 milionů, která by měla putovat na vybavení pro výrobu hlav čtyřválcových motorů, zatímco závod Jackson v Tennessee získá 36 milionů dolarů na investici do výroby bloků čtyřválcových motorů.

Nejmenší podíl z nové investice, částku 16 milionů dolarů, získá závod Georgetown v Kentucky, který by měl zvýšit flexibilitu své produkční linky na čtyřválcové modely. Již v současnosti přitom závod dokáže vyrobit až 600.000 pohonných jednotek ročně.

Toyota ovšem neignoruje ani téma elektrifikace. V říjnu minulého roku oznámila investici 3,4 miliardy do amerických zařízení na výrobu baterií pro výrobu elektromobilů a elektrifikovaných vozidel. V rámci této investice se čeká stavba nového závodu, který by měl zaměstnat až 1750 lidí. Zatím není zřejmé, kde má závod vyrůst, v provozu by však měl být do roku 2025.

Zhruba v té době se navíc očekává, že Toyota nabídne první hybridní vozidla s technologií baterií s pevným elektrolytem – tzv. solid-state baterie. Ostatní výrobci, kteří tuto technologii vyvíjejí, počítají s jejím využitím v elektromobilech. Podle Toyoty však budou taková auta pro zákazníky příliš drahá. Rozšíření této technologie tak plánují přes ještě efektivnější hybridy.