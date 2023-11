Toyota Land Cruiser spalující vodík může být smysluplné řešení, zní z Japonska

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Automobilce Toyota je horlivost jiných značek v co nejrychlejším opuštění spalovacích motorů veskrze cizí. Nulové (či téměř nulové) emise skleníkových plynů jsou podle ní možné i se spalovacím motorem, a tak už testuje prototypy motorů běžících na vodík při závodění.

Podobnou cestou by se kromě Toyoty HiAce, kterou před pár dny odhalila australská divize automobilky jako prototyp, mohl vydat také ikonický land cruiser. „Je možnost upravit vodíkem poháněné motory i do velkých aut včetně land cruiseru,“ řekl šéf továrny Toyoty na výrobu vodíku Micumasa Jamagata u příležitosti představení oné vodíkové hiace.

„Výhody této technologie se dají využít i v těch vozidlech, která se používají na tahání těžkých přívěsů a převážení těžkých nákladů,“ pokračoval a dodal, že studují, „které vozidlo dostane kterou vhodnou technologii“.

Video se připravuje ...

Otázkou ovšem je, zda je spalovací motor běžící na vodík něco, z čeho může terénní auto jako Toyota Land Cruiser benefitovat. Zmíněná hiace je na papíře zajímavá, neboť má pod kapotou zážehovou 3,5l V6 se dvěma turbodmychadly z Lexusu LX 600 a Land Cruiseru 300. Úpravy motoru navíc nebyly náročné – dostal jen nové vstřikovače a řídící software.

K tomu se pod podlahu hiace nastěhovaly tři nádrže na vodík z Toyoty Mirai, což znamená zásobu 8,4 kg vodíku pod tlakem 700 barů. Ovšem právě tady začínají nevýhody – takhle velká zásoba paliva stačí jen na necelých 200 kilometrů jízdy. To odpovídá spotřebě zhruba 4,2 kg vodíku na 100 km. Mirai jezdí v reálném světě se spotřebou čtvrtinovou.

Nijak slavný není ani výkon motoru. V původním provedení, které spaluje benzín, dává 305 kW (415 koní) a 650 Nm, kdežto ve verzi na vodík je jeho výkon snížen na pouhých 120 kW (163 koní) a 354 Nm. Spolupracuje s ním desetistupňová automatická převodovka, která přenáší výkon na zadní nápravu.

Samozřejmě, pokud by land cruiser dostal motor spalující vodík, není řečeno, že by měl takto nízký výkon. Před mnoha měsíci se spekulovalo o tom, že by se do něj vrátil osmiválec, konkrétně atmosférický pětilitr z luxusů RC F a LC 500. Ten, vyvinutý ve spolupráci s Yamahou, by na vodík mohl dávat až 335 kW (456 k) a 540 Nm. To je dokonce o trochu víc, než motor nabízí ve své běžné, benzínové variantě.

Podle Jamagaty však není pro land cruiser ze hry ani pohonné ústrojí s vodíkovými palivovými články. To je totiž skutečně bez lokálních emisí, zatímco při spalování vodíku přeci jen nějaké emise vznikají. Démonizovaný oxid uhličitý sice nikoliv, ale skutečně a přímo škodlivé oxidy dusíku ano, což vyžaduje jejich odstraňování ve výfukovém systému pomocí selektivní katalytické redukce, jako u běžných vznětových motorů.