Toyota, Mazda a Lexus se možná podělí o platformu s šestiválci a pohonem zadních kol

Je to zhruba měsíc, kdy na světlo pronikly informace, podle kterých se v Mazdě pracuje na vývoji nové platformy s řadovými šestiválci a pohonem zadních kol. Podle nejnovějších informací se však zdá, že Mazda by nemusela být jediná, kdo bude z tohoto vývoje profitovat.

Podle japonského webu Best Car by se totiž nová technika Mazdy mohla stát základem i budoucích modelů Toyota a Lexus. Prvním modelem na platformě Mazdy, který by mohl dostat řadový šestiválec a pohon zadních kol, by se mohl stát nástupce sedanu Toyota Mark X, který byl nabízen převážně v Japonsku a na dalších asijských trzích.

Stranou by však neměl zůstat ani Lexus, který by měl novou platformu využít nejprve pro nové sportovní kupé. Jeho název sice zatím neznáme, v portfoliu značky by se však mělo nacházet mezi modely RC a LC. Tím však využití nové platformy v Lexusu zdaleka nekončí.

Podle informací japonského webu by se totiž platforma Mazdy, společně s řadovými šestiválci Skyactiv-X, měla objevit i pod kapotou Lexusu IS a RC. Tyto modely jsou v současnosti postaveny na platformě TNGA, kterou by si měly udržet i v příští generaci. Zhruba v roce 2026, kdy se očekává představení dalších generací, už by ale Lexus mohl vsadit na základ od Mazdy.

Mnohým sice může přijít informace o takto rozsáhlé spolupráci mezi automobilkami Toyota, Lexus a Mazda až příliš divoká, pravdou však je, že v poslední době se nejedná o nic vyjímečného. Ostatně v případě Toyoty si stačí vzpomenout na model Supra, který sdílí své základy s BMW Z4.

Informace o vývoji nové palety benzínových i naftových řadových šestiválců Skyactiv X, které mají pohánět nové prémiové modely s pohonem pouze zadních i všech kol, potvrdila Mazda v květnu tohoto roku. Podobný vývoj je však dost drahou záležitostí, tudíž je jasné, že pro Mazdu by mohla spolupráce s Toyotou a Lexusem znamenat zajímavou příležitost, jak získat část nákladů zpět.