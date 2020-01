Toyota nadále věří evropskému trhu. Chce tu zvýšit prodeje o 30 %. I díky hybridům

Evropský trh je kvůli tuhé konkurenci a stále přísnějším normám pro mnohé automobilky stále těžším prostředním, a tak není divu, že se ho třeba Infiniti rozhodlo opustit a u jiných je další pokračování v Evropě velkou neznámou (Subaru, Honda). Naopak Toyota má jasno, starému kontinentu nadále věří, a to natolik, že tu hodlá významně zvýšit své prodeje.

Japonská automobilka plánuje, že evropské prodeje značek Toyota a Lexus do roku 2025 vzrostou o 30 %, a to na výsledných 1,4 milionu automobilů. Loni přitom prodeje Toyoty a Lexusu v regionu Evropa, do níž výrobce zahrnuje i Rusko a Turecko, činily 1,09 milionu aut. Spolu se zvýšením prodejů má vzrůst i tržní podíl automobilky, z 5,3 na 6,5 %.

Toyota chce tohoto navýšení dosáhnout novými modely, přičemž v tomto pohledu počítá s hybridy, kterými je firma velkým propagátorem. V rámci strategického plánu ACE2000 uvede na trh 40 nových nebo modernizovaných modelů s elektrifikovaným pohonem, přičemž vedle full hybridů půjde také o plug-in hybridy s možností dobíjení v zásuvce.

Důležitou roli v navyšování odbytu má mít i připravované městské SUV, odvozeného od nového Yarisu. Automobil postavený na základech platformy TNGA GA-B se má představit na nadcházejícím autosalonu v Ženevě, do prodeje vstoupí na začátku roku 2021.

Firma předvídá prodej více než 100.000 kusů tohoto SUV ročně. I proto bude Toyota auto, zatím prezentované pomocí náčrtku jeho siluety, vyrábět přímo v Evropě, ve francouzské továrně Valenciennes, jako technicky spřízněný Yaris.

Růstu má pomoci také nedávno představená Toyota RAV4 v plug-in hybridní variantě, která nabídne systémový výkon 306 koní (225 kW), nebo velkoprostorový model Proace City, bratr Citroënu Berlingo a spol. V případě Lexusu si zase společnost slibuje od letos uvedeného elektrického SUV UX 300e.

Toyota přitom věří, že do budoucna budou hrát hybridní modely ještě důležitější roli než dnes. Aktuálně evropské prodeje automobilky v Evropě tvoří hybridy z 52 %, do roku 2025 však jejich podíl má činit 70 %. Desetina má připadat na plug-in hybridy a dalších 10 % na bateriové a vodíkové elektromobily. Tak vysoký podíl elektrifikovaných modelů souvisí i s tím, že do budoucna chce Toyota nabízet konvenční spalovací motory jen ve sporťácích, terénních vozech a užitkových modelech.