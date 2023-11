Toyota pracuje na produkční verzi FT-Se. Testovat bude i na Nürburgringu

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

V Japonsku nedávno odhalený koncept sporťáku s elektrickým pohonem, nazvaný Toyota FT-Se, je po oficiální lince stále jen konceptem. Vysoce postavení lidé v automobilce však o jejím dalším vývoji a přerodu v produkční vůz hovoří skoro jako o hotové věci. Nejsou-li to jen planá slova, je dost velká šance, že do showroomů skutečně dorazí.

Šéfinženýr Fumihiko Hazama magazínu Top Gear řekl, že Toyota plánuje „vzít prototyp na Nürburgring v blízké budoucnosti“. Neprozradil, jaké čeká časy na kolo, ale řekl, že „příští generace Porsche Cayman bude elektromobilem, takže to možná bude jeden z našich cílů“.

Velkou výzvou bude při ostré jízdě uchladit trakční baterii. K tomu má vůz velké nasávací otvory na přídi. Plochý spodek, daný z velké části krytem baterie, pomůže k lepším aerodynamickým vlastnostem a tím i k lepším výkonům na trati.

Baterie bude stejná, kterou dostane produkční verze Lexusu LF-ZC. Jeho výroba je už potvrzená i oficiální cestou. Baterii budou tvořit prizmatické články (články s pevným vnějším obalem, většinou obdélníkového tvaru), které mají oproti dnešním „tradičním“ bateriím – není však řečeno, čím jsou tradiční – být lehčí a nabídnout dvojnásobný dojezd.

Lexus LF-ZC by měl dorazit na trh v roce 2026. Produkční verze Toyoty FT-Se, ať se bude jmenovat jakkoliv, se má objevit později, alespoň dle Hideakiho Iidy, který se rozhovořil pro web InsideEVs. Nemohl potvrdit přesné datum, ale řekl, že to bude tak brzy, jak to jen půjde, a že vůz bude skutečně soupeřit s elektrickými sporťáky Porsche.