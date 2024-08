Toyota Proace Max vstupuje na český trh s nečekaně bohatou výbavou

Největší užitková paterčata koncernu Stellantis a Toyoty jsou kompletní i na českém trhu. Toyota už začala prodávat model Proace Max ve třídě největších dodávek. Kromě svých sourozenců tak bude konkurovat např. Renaultu Master, Mercedesu-Benz Sprinter či Volkswagenu Crafter.

Po technické stránce jde samozřejmě o Fiatu Ducato, stejně jako u ostatních paterčat. To znamená, že připlatíte-li za infotainment s navigací, nečekejte toyoťácký – je to Uconnect od Fiatu. Tomu odpovídají také všechny ostatní ovládací prvky v interiéru.

Toyota Proace Max Electric - První statické dojmy • Marek Bednář/Auto.cz

První statické dojmy naznačují dobrou použitelnost při každodenní práci. Zpětná zrcátka mají ručně nastavitelné konvexní části, kterými je dobře vidět do značné části mrtvých úhlů, a dolní hrany bočních oken jsou dost nízko na to, aby byl výhled dobrý. Na A-sloupku však chybí madlo pro usnadnění nastupování a do vozu je tak třeba vskočit.

Boční posuvné dveře, které je za příplatek možno mít i vlevo, však madlo k usnadnění nástupu mají. Co naopak nemají, je schůdek; vypadá to jako nevýhoda, ale doručovatelé vám řeknou, že do tohoto schůdku člověku padá zboží a je tedy lepší, když tu není.

V základu couvací kamera

Výbava proace max, jak zjišťuji na tiskové konferenci v Praze, je už v základu nečekaně bohatá – na dodávku a ve srovnání s konkurencí. Už v základním stupni Active najdeme automatická světla a stěrače, couvací senzory i kameru, plnohodnotnou rezervu, mlhovky se statickým posvěcováním do zatáček, nastavitelnou bederní opěrku sedačky řidiče, tempomat, elektricky ovládaná a vyhřívaná zrcátka či systém pro detekci rizika nehody.

Samozřejmě tu jsou také nově povinné elektronické asistenty, jako je sledování únavy řidiče, rozpoznávání dopravních značek se zvukovým hlášením překročení nejvyšší dovolené rychlosti, sledování tlaku v pneumatikách apod.

V základu je také 5“ barevný displej rádia, až v příplatkovém paketu Multimedia však je 10“ displej s infotainmentem Uconnect s podporou Androidu Auto a Apple CarPlay. Tento paket také nabídne navigaci, automatickou klimatizaci, 230V zásuvku v palubní desce a 12V zásuvku v nákladovém prostoru spolu s LED osvětlením.

Vrchol jménem Comfort nabídne zadní vrata otvíraná do úhlu 270°, hlídání mrtvého úhlu, kamerový systém pro 360° pohled kolem auta, kožený volant a hlavici řadicí páky, adaptivní tempomat pro verzi s automatem, digitální vnitřní zpětné zrcátko či LEDkové přední světlomety. Připlatit tu lze navíc za paket Executive, který přidá vyhřívání sedaček, odpružené sedadlo řidiče, elektrickou parkovací brzdu či vyhřívané čelní sklo.

Ceník Toyota Proace Max Active L2H1 L2H2 L3H2 L3H3 L4H2 L4H3 120 KM 6 MT 3.3 815 000 840 000 870 000 – – – 140 KM 6 MT 3.5 880 000 905 000 – – – – 140 KM 6 MT 3.5 Heavy – – 955 000 980 000 985 000 1 010 000 140 KM 8 AT 3.5 950 000 975 000 – – – – 140 KM 8 AT 3.5 Heavy – – 1 025 000 1 050 000 – – 180 KM 6 MT 3.5 Heavy – – 995 000 – 1 025 000 1 050 000 180 KM 8 AT 3.5 Heavy – – 1 065 000 1 090 000 1 095 000 1 120 000 Comfort 120 KM 6 MT 3.3 945 000 970 000 1 000 000 – – – 140 KM 6 MT 3.5 1 010 000 1 035 000 – – – – 140 KM 6 MT 3.5 Heavy – – 1 085 000 1 110 000 1 115 000 1 140 000 140 KM 8 AT 3.5 1 080 000 1 105 000 – – – – 140 KM 8 AT 3.5 Heavy – – 1 155 000 1 180 000 – – 180 KM 6 MT 3.5 Heavy – – 1 125 000 – 1 155 000 1 180 000 180 KM 8 AT 3.5 Heavy – – 1 195 000 1 220 000 1 225 000 1 250 000

Označení „Heavy“ v tabulce znamená vůz připravený na to, že bude často jezdit plně naložený. Má zesílené odpružení, kratší převodové poměry, vyšší zatížitelnost náprav, větší kola i brzdy a vyztuženou karoserii. Verze Heavy také utáhne až 3t přívěs; ostatní provedení končí o půl tuny níž. Toyota však zatím neuvádí užitečnou hmotnost jednotlivých variant; můžeme očekávat, že u Heavy to bude méně než u standardní verze s celkovou hmotností 3.500 kg.

Toyota Proace Max - prozatím zveřejněné technické údaje Motorizace 2,2 D-4D 120 2,2 D-4D 140 2,2 D-4D 180 Nejvyšší výkon 88 kW/3.500 103 kW/3.500 132 kW/3.500 Nejvyšší točivý moment s 6st. manuální převodovkou 320 Nm/1.400 350 Nm/1.400 380 Nm/1.500 s 8st. automatickou převodovkou - 380 Nm/1.400 450 Nm/1.500

Protože však jde o vůz shodný s ostatními sourozenci, můžeme se podívat do technických dat Peugeotu Boxer. U toho mají všechny tři motorizace objem 2.184 ccm a v závislosti na provedení je spotřeba paliva od 7,6 do 10,0 l/100 km. Celková hmotnost je 3.300–3.500 kg a užitečná v závislosti na provedení 1.225–1.500 kg.

Toyota Proace Max - známé rozměry v mm vnitřní/vnější Délka Výška Rozvor náprav L2H1 5.413/3.120 2.254/1.662 3.450 L2H2 5.413/3.120 2.524/1.932 3.450 L3H2 5.998/3.705 2.524/1.932 4.035 L3H3 5.998/3.705 2.764/2.172 4.035 L4H2 6.363/4.070 2.524/1.932 4.035 L4H3 6.363/4.070 2.764/2.172 4.035

Toyota o Proace tvrdí, že má vzhledem ke konkurentům nejrozměrnější nákladový prostor – o šířce 1.422 mm, kdežto transit, master a crafter jsou v tomto rozměru pod 1,4 metru. Za zmínku také stojí, že proace max bude k mání výhradně s pohonem předních kol a že osmistupňový automat uvedený v tabulce pochází od firmy ZF.

Elektro-verze přijde později

Co tabulka zatím neobsahuje, je elektrická verze, kterou Toyota na prezentaci ukázala. O té zatím zveřejnila jen to, že má baterii o kapacitě 110 kWh, je ovšem nasnadě, že technika bude i zde stejná např. s Peugeotem e-Boxer. Ten nabídne 205 kW výkonu a 410 Nm točivého momentu a nabíjení na 80 % zabere výkonem 150 kW v ideálních podmínkách 55 minut.

Dojezd je v závislosti na verzi od 356 do 424 km, ovšem verze s dojezdem nad 400 km mají nejvyšší rychlost omezenou na 90 km/h. Provozní hmotnost e-boxeru je od 2.790 do 2.865 kg, celkovou je možno mít 3.500 nebo 4.250 kg, jak nedávno u vozidel s alternativním pohonem povolila EU, aniž by bylo nutné instalovat tachograf či mít řidičák sk. C.

V závislosti na tom je užitečná hmotnost 635–710, resp. 1.385–1.460 kg, maximum hmotnosti přívěsu je 2.400 kg. Je pravděpodobné, že Toyota Proace Max Electic bude mít hodnoty podobné, ne-li zcela stejné.

Vůz se bude vyrábět v provedeních Van, CrewCab, Chassis pro nástavbu, valník/sklápěč i jako platforma pro nástavbu. Jako první se v červenci začal vyrábět van, výroba ostatních verzí začíná v září s výjimkou chassis, které startuje až v říjnu. Výroba probíhá v Itálii nebo Polsku v závislosti na verzi.