Toyota RAV4 2.0 Valvematic – Když je tradiční benzin alternativou

Plusem je však objemný zavazadelník, udávaných 580 litrů je samo o sobě úctyhodné číslo, navíc je to o významných 79 litrů více než u předchůdce. V tomto případě si můžete stěžovat leda tak na pomalu otevírané elektricky ovládané víko zavazadelníku či na odhalené plasty na bočních stěnách, které se od nákladu rychle poškrábají. Naopak oboustranné dvojité dno je praktický prvek.

U předních sedadel bych pak ocenil delší sedák (typický neduh vozů japonských značek) a výraznější boční vedení, to stávající totiž v zatáčkách příliš nepodrží. Z tlačítek ve dveřích je pak osvětleno jen to od otevírání okna řidiče, což ve tmě není zrovna přehledná řešení.

Pokud však využijete aktuální akční nabídku Best, dostanete se díky zvýhodnění na 824.900 korun. Právě za tuto cenu aktuálně dostanete kombinaci motoru 2.0 Valvematic, se čtyřkolkou, automatem a ve stupni Comfort s paketem Style.

Jenže zároveň je nabídka pro motor Valvematic omezená. Pokud vám dané prvky nestačí, musíte si připlatit až za vrcholné provedení Executive, které v dané kombinaci přijde na 1.064.900 korun. A to už je vcelku hodně, když vezmeme v potaz, že v jinak slušně vybaveném Comfortu RAV4 postrádá třeba dnes už běžné vyhřívané přední sedačky nebo elektricky ovládané víko zavazadelníku. Jedinou alternativou je paket Style za 40.000 Kč s 18“ litými koly, bezklíčovým odemykáním, zatmavenými okny, elektrickým víkem kufru a bezdrátovou nabíječkou. Za 19.900 korun pak lze multimediální systém obohatit o navigaci. Bez té se ale klidně obejdete, protože nejde o žádný zázrak poslední techniky. Navíc její pokyny bývají někdy zmatečné.

Výbava stupně Comfort není špatná, zahrnuje automatickou dvouzónovou klimatizaci, zadní parkovací čidla, zadní parkovací kameru, multimediální systém s osmipalcovou dotykovou obrazovkou, diodové světlomety a v případě zvolení automatu i adaptivní tempomat s funkcí stop & go.

Tuto kombinaci pořídíte až ve druhém výbavovém stupni Comfort, a to za 834.900 korun. Pokud se obejdete bez automatu, ušetříte 50.000 korun. Stejný příplatek činí i za pohon všech kol.

Motor, jízdní vlastnosti

Nově vyvinutý dvoulitr

Pohled do nabídky motorů pak ukazuje, že je RAV4 skvělým důkazem důrazu Toyoty na hybridní pohon a vyškrtnutí turbodieselů z osobních aut této japonské značky. K dispozici jsou totiž jen dvě motorizace, vedle hybridu s 2,5litrem pod kapotou je k dispozici už jen benzinový čtyřválec 2.0 Valvematic. Vznětový motor by byl u SUV logičtější volbou, Toyota to ale vidí jinak.

Čistě benzinový dvoulitr je navíc vlastně jen doplněním nabídky, protože už v době premiéry této generace RAV4 automobilka tvrdila, že bude tvořit jen asi desetinu západoevropských prodejů tohoto modelu. Přesto je nově vyvinutý, aby splnil požadavky aktuálního trhu. Primárně je každopádně volbou pro zákazníky mimo Evropu.

I z toho důvodu je zážehový čtyřválec s interním označením M20A-FKS atmosféricky plněný. Motor s vysokým kompresním poměrem 13:1 se čtyřmi ventily na válec o objemu 1987 cm3 je však vyzbrojen přímým i nepřímým vstřikováním (systém D-4S), stejně jako elektrickým řízením ventilů na straně sání (VVT-iE) a variabilním časováním ventilů na straně výfuku (VVT-i).

Zatímco výkon 129 kW není vůbec špatný, točivý moment 208 N.m už dokazuje, že máme co do činění s atmosférickým motorem, což se v praxi bohužel potvrzuje. Jestliže jste si tak v dnešní turboéře už zvykli, že dostatečná síla je dostupná prakticky kdykoliv, s dvoulitrem Valvematic musíte zkrátka pracovat. Jinde než ve vysokých otáčkách se elánu zkrátka nedočkáte a i tak je dynamika přinejlepším průměrná. Její nástup je sice lineární, do otáček se ale motoru moc nechce. Navíc dvoulitr není zrovna příkladně odhlučněný, a tak se ve vyšších otáčkách dočkáte nepříliš příjemného jadrného zvuku.

Toyota RAV4 2.0 Valvematic

Elán motoru navíc do jisté míry tupí bezstupňová převodovka. Ta sice za klidné jízdy běžně drží agregát pro úsporu paliva jen na nějakých 1000 otáčkách, hned jak ale potřebujete zrychlit, vytočí ho do čtyř tisíc. Už ve 3000 otáčkách přitom motor není svým zvukem zrovna příjemný. Když pak automat přepnete do sportovního režimu, převodovka nenechá motor klesnout pod 2000 otáček.

Kvitujeme ale spolupráci se stop- start systémem, respektive možnost jeho ovládání pomocí brzdového pedálu – pokud ho stisknete jen lehce, motor nezhasne. A to se hodí v případě, že víte, že nebudete dlouho stát a nevyplatí se tedy pohonnou jednotku vypínat.

Výtečná spotřeba

Plusem je rovněž spotřeba. Z dlouhodobého pohledu se držela kolem osmi litrů, svižnější tempo pak průměr zvedlo k 8,5 litru. Na dálnici si benzinová RAV4 řekla o osm litrů, zatímco při průjezdech volnou Prahou spotřeba klidně klesla k šesti litrům. Když vezmeme v potaz, že tu mluvíme o SUV s automatem a pohonem všech kol, jsou to skvělá čísla.

Zvenku je to sice dravec, motorem je to však spíše pohodář, pro nenáročné uživatele, jaký je tedy celkový charakter auta? Musím podotknout, že RAV4 je v benzinové verzi pěkně naladěným automobilem. Poskytuje dostatek jistoty, a tak neudělá ostudu ani na náročné trati, byť se jeho karoserie v ostřejších obloucích trochu naklání.

Zároveň však příkladně tlumí nerovnosti, čemuž tedy konkrétně pomáhají sedmnáctipalcová kola testovaného exempláře. To je rozdíl proti dříve testované RAV4 Hybrid na osmnáctkách, která ve srovnání s konkurenční Hondou CR-V působila poněkud tvrdě. Sedmnáctky navíc znamenají, že se do karoserie tolik nepřenášejí rázy jako u auta na 18“ kolech.