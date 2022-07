Toyota, Subaru, Suzuki a Daihatsu spojují síly. Hledají ekologičtější paliva

Automobilový průmysl v současnosti prochází obrovskou změnou, kdy celá řada výrobců kvapně přechází od spalovacích motorů na čistě elektrické pohony, případně dál experimentují s pohonem na vodík. Stále se však najdou společnosti, které se odmítají spokojit s pouze elektrickou budoucností a věří v další možnosti spalovacích motorů.

Mezi tyto společnosti patří například automobilky Toyota, Subaru, Suzuki a Daihatsu, které spojily síly se společnostmi Eneos Corporation a Toyota Tsusho Corporation. Společně pak k prvnímu červenci tohoto roku vytvořily novou výzkumnou asociaci, která se má zaměřit na cesty vedoucí k produkci méně znečišťujících a více efektivních paliv.

Asociace, která nese oficiální název „Research Association of Biomass Innovation for Next Generation Automobile Fuels“ by mimo jiné měla pracovat na technologickém výzkumu využívání biomasy a bude také studovat efektivitu výroby bioetanolu prostřednictvím cirkulace vodíku, kyslíku a CO 2 . Asociace také navrhne, postaví a bude provozovat závody na výrobu bioetanolu.

Asociace by se měla zaměřit také na výzkum vedlejší produkce kyslíku, jehož koncentrace je při výrobě vodíku vysoká. Výzkum se bude týkat také CO 2 vznikajícího při výrobě bioethanolu a v neposlední řadě by měl být vyvinut systém, který navrhne optimální pěstitelské metody pro maximalizaci výnosů a optimalizaci složek plodin, aby byly zajištěny suroviny pro výrobu bioetanolových paliv.

Zdá se tedy, že půjde o opravdu rozsáhlý výzkum, který by měl pomoci zachovat spalovací motory i pro budoucnost, případně snížit jejich emise a usnadnit tak jejich provoz. Tato asociace převážně japonských společností přitom není jediná, která masivně investuje do ekologičtějších paliv pro spalovací motory.

Připomeňme, že společnost Porsche investovala 75 milionů dolarů do společnosti HIF Global LLC, která má v Chile závod na výrobu syntetických paliv. Porsche tak chce do budoucna zajistit, že majitelé starších vozů značky budou mít vždy možnost své stroje bez obav a problémů vyvézt. Zatím se však s využitím paliva počítá především pro motorsport. Potenciál v syntetických palivech pro spalovací motory nicméně vidí i další automobilky, včetně Lamborghini nebo Mazdy.