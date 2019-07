Toyota vyvine nové SUV s Mazdou. Chystá se pro rok 2021

Toyota a Mazda jsou už několik let partneři, kteří spolupracují v několika oblastech. Mazda využívá hybridní techniku Toyoty a má přístup k jejím poznatkům z vývoje vodíkových aut, zatímco Toyota může využívat motory SkyActiv, navíc Yaris pro americký trh je v dnešní podobě jen přeznačkovaná Mazda 2. Spekuluje se také o sdílení platformy s pohonem zadní nápravy a šestiválcem v útrobách, to však není všechno.

Japonské duo totiž potvrdilo, že v právě budované továrně Huntsville v americké Alabamě bude stavět dvojici SUV. Konkrétně má jít o sériovou verzi konceptu Toyota FT-4X z roku 2017, který doplní model značky Mazda, s ohledem na velikost zřejmě pojmenovaný CX-7.

Budovaný závod, společný projekt dvou japonských automobilek, měl původně stavět model Toyota Corolla, kvůli změně preferencí zákazníků se však Toyota nakonec rozhodla jinak. Mazda naopak odjakživa chtěla v Alabamě vyrábět blíže nespecifikované SUV. Továrna Huntsville má zahájit provoz v roce 2021 a je plánována pro výrobu až 300.000 automobilů ročně.

Zatímco Yaris je v dnešní podobě pro americký trh jen přeznačkovanou verzí Mazdy 2, chystaná dvojice SUV má mít svébytný design. Mazda ostatně zdůrazňuje, že dvojici aut si každý z výrobců vyvíjí sám. Automobily však budou sdílet část techniky, aby se snížily vývojové i výrobní náklady.

Každopádně zatím není jasné, zda se v Alabamě vyráběná dvojice podívá také do Evropy. Mazda ostatně tvrdí, že připravované SUV je primárně určené pro americký trh, kde by se mohlo stát jejím nejprodávanějším modelem. Půjde o vůz větší než u nás známá CX-5, která by na americkém trhu měla konkurovat vozům typu Chevrolet Blazer.

Toyota by pak sériovou variantou FT-4X vyplnila mezeru mezi C-HR a RAV4, přičemž je také možné, že by toto auto s krabicovitou karoserií prodávala primárně v Severní Americe. Oproti C-HR by se odlišilo vzhledem bližším terénním autům a také nabídnutím pohonu všech kol. Sériový model má mít přitom hodně blízko konceptu, při jehož uvedení značka uvedla, že je ze tří čtvrtin připravený pro výrobu.