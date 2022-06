Toyota zvažuje menší pick-up, v nabídce by se zařadil pod model Tacoma

Malé pick-upy se vrací na scénu a Toyota zvažuje, zda se přidat také. Případný model by se v nabídce značky zařadil pod středně velký pick-up Tacoma.

Víme to všichni a mnozí si na to rádi stěžují – auta neustále rostou. Týká se to samozřejmě také segmentu pick-upů, se kterým se u nás setkáme jen okrajově. Například první generace Toyoty Tacomy byla klasifikovaná jako kompaktní pick-up, ale druhá generace se už zařadila mezi středně velké modely. Podobně se vyvíjela také nabídka ostatních výrobců a segment malých pick-upů začal strádat.

V poslední době se však představili hned dva nováčci: Ford Maverick a Hyundai Santa Cruz. Oba vozy jsou na americkém trhu prodejně úspěšné. Dokonce natolik, že Ford musel začátkem letošního roku dočasně přerušit příjem objednávek. Není proto divu, že návrat do segmentu kompaktních pick-upů zvažují i další automobilky. Jendou z nich je právě Toyota.

Jack Hollis z Toyota Motor North America kolegům z Automotive News sdělil, že automobilka v modelové nabídce vidí prostor pod modelem Tacoma. Zatím je prý otázkou, jakým způsobem značka prostor zaplní, ale dění v segmentu malých pick-upů dlouhodobě sleduje. Hollisův kolega, Cooper Ericksen z oddělení produktového plánování a strategie, k tomu řekl: „Je nepochybné, že podobné produkty mají na trhu místo. Nakolik daný segment ještě vyroste? Nevím, ale musíme ho mít pod dohledem a vyhodnotit, jestli bychom do něj měli vstoupit.“

Případný úspěch na trhu kompaktních pick-upů by Toyotě mohl přinést velmi slušné výdělky, ale automobilka musí zvažovat také ostatní faktory. Například celosvětový tlak na snižování emisí, který je pro některé automobilové segmenty větší výzvou než pro jiné. Finální rozhodnutí zřejmě v Toyotě ještě nepadlo.