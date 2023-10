Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Osmdesátá léta přinesla do života mnoha legendárních japonských automobilových modelů novou, revoluční kapitolu: pohon předních kol. Toyota Celica vkročila do moderní doby až spolu se čtvrtou generací na podzim 1985. Přestože v Evropě si každý příznivce tohoto kultovního vozu vybavuje vždy jen svébytné třídveřové kupé s hranatou siluetou a zaoblenými detaily, v Americe se ve stejné době celica prodávala v dvoudveřové verzi se stupňovitou zádí. A aby karosářských variant nebylo málo, nabídku uzavíral atraktivní a dnes už málo známý kabriolet.

A proč je tak neznámý? Nebyl totiž dílem samotné automobilky, ale kupé na kabriolety svého času přestavovala pověřená společnost Karosseriefabrik Voll v německém Würzburgu. Platí to tak i pro dynamicky rudé auto na našich snímcích.

Neokoukatelná kráska

Pro samotné jméno Celica využila Toyota dva zdroje: latinský výraz coelica, vyjadřující slovo božský, a španělský význam výrazu nebeský. A právě k tomuto adjektivu má nejblíže vzácný kabriolet, který před námi právě stáhl střechu. Celica se tak jako jedna z mála tradičních japonských sportovních ikon odhodlala učinit striptýz. A výsledek stojí za to – ani krátce před blížícími se čtyřicetinami se rozhodně nemá za co stydět. Dynamiku vyjadřuje nejen sportovní design se sexy výklopnými hlavními světlomety, ale také rudý pastelový lak.

Ačkoliv nám klasické japonské sportovní modely z osmé dekády připadaly ještě nedávno beznadějně zastaralé a odsouzené k zapomnění, dnes naopak získávají na nevšednosti a atraktivitě. Celica se zkrátka stejně jako třeba konkurenční Nissan Sunny Coupé asi nikdy neokouká. Toyota má ale proti většině dobových soků obrovskou výhodu – existenci právě zmíněného kabrioletu.

Výchozí paleta pohonných jednotek uzavřené celiky byla jednoduchá a přehledná: atmosférické motory o zdvihových objemech 1,6 a 1,8 litru doplňovaly dvoulitrové čtyřválce ve výkonnostním rozpětí od 91 do 110 kilowattů.

Také červený kabriolet, který si právě se zaujetím prohlížíme, se chlubí dvoulitrovou kubaturou pohonné jednotky. Je postaven na základech kupé GTI 16V. Vůz byl postaven v září 1988 a kilometrové počitadlo teprve nedávno překročilo stotisícový limit. Tak zanedbatelné porci se silný motor o výkonu 103 kW po 34 letech provozu jen vysmívá, rovněž zbytek auta působí spíš dojmem lehce zajetého zánovního vozu než kousku s několikaletým nárokem na získání veteránských značek.

Tři verze jednoho auta

Největší přednost celiky v provedení kabriolet představuje variabilita. Nemáme však na mysli žádné rozsáhlé možnosti úprav uspořádání interiéru, ale verze zastřešení, v nichž se může pohybovat po silnici. Hlavní krycí materiál zde tvoří černé plátno, po jehož natažení odpovídá silueta vozu dvoudveřovému tudoru kdysi určenému pro severoamerický trh, evropské kupé využívalo splývající záď s mnohem větším objemem kabiny. Po vzoru porsche si však celiku můžete jednoduše přestavět do provedení targa. Střešní díl mezi rámem čelního okna končící ve výšce zadního okraje dveří lze totiž v případě potřeby demontovat a uschovat v zavazadelníku.

Tato přestavba je pracovně nejjednodušší, obejde se totiž bez zdlouhavého odepínání, či naopak upínání natažené střechy druky ke karoserii. Cestující si pak v kabině evokující targu připadají spíše jako v kupé s otevřeným rozměrným střešním oknem. A třetí pozicí je úplné stažení plátna, čímž se před námi rozevírá učebnicová definice kabrioletu. Zkrátka Toyota Celica v různě rozebíratelných variantách střešní pokrývky kabiny principiálně připomíná spíše lego pro dospělé hračičky než univerzálně využitelné auto.

Všechna nastavení střechy mají neopakovatelné kouzlo, a dokonce ani s plátnem plně uzavírajícím kabinu řidič nepřijde o důstojný výhled směrem vzad. Zadní okno je sice podobně jako u mnoha soudobých evropských konkurentů vytvořeno pouze z choulostivého plastu, náchylného k ohýbání a popraskání, ale směle pokrývá téměř celou plochu zadní stěny. K tomu se přidávají i trojúhelníkovitá boční „skla“ po vzoru soudobého luxusního roadsteru Mercedes-Benz SL. Proti nenásilně zaoblené celice ve verzi kupé působí kabriolet především vinou tvaru střechy hranatěji, což jí dává ještě neokoukanější vizáž.

A při pohledu na neobvykle prohnuté vytvarování odtahové hrany víka zavazadelníku spolu s širokými dvoudílnými zadními lampami si okamžitě vzpomeneme na pozdější oblé Audi 100. Zato příď si s žádným jiným autem nikdy nespletete – černá mřížka táhnoucí se přes celou šíři vozu a zdobící dokonce i sklopené reflektory každého automobilového fandu okamžitě přesměruje do doby těsně po revoluci, kdy na počátku devadesátých let patřila celica do hledáčku zájemců o dostupný sportovní model ze Západu – kam v tomto případě naopak doplul až z Dálného východu.

Šokující elektronika

Interiéry klasických japonských aut nikdy nepředstavovaly nezapomenutelná architektonická díla, proti jejich funkčnosti však nikdo nikdy neměl sebemenší výhradu. Nenápadná palubní deska celiky tak dodnes nestačila ani o jediný den zastarat, míra elektrifikace techniky je na druhou polovinu osmdesátých let ohromující. Zatímco v tuzemských podmínkách nám elektroinstalace ve škodovkách pomáhala především se startováním motoru, rozběhnutím ventilátoru, osvětlením či případným rozmrazováním zadního okna, moderní toyota se chlubí plejádou elektricky ovladatelných funkcí: tlačítkovým stahováním bočních oken, centrálním zamykáním dveří, samočinným vysouváním rozhlasové antény, automatickým vyklápěním světlometů nebo joystickovým nastavováním řidičovy sedačky.

Interiér sice pravé sportovce nikterak neuchvátí, ale ve vzorně zachovalé kabině oceňujeme třeba zubem času nedotčené originální rádio Toyota s třemi vlnovými rozsahy, paměťmi pro ukládání stanic a kazetovým přehrávačem s funkcí rychlého převíjení pásku vpřed i vzad. Žádný vyspělejší multimediální systém jste tehdy mít v autě nemohli, náležitě drahé vestavné přehrávače CD byly tehdy v plenkách – málokdo měl za jízdy při silničních otřesech trpělivost akceptovat přeskakování reprodukované hudby.

Zážitek i bez turba

Nás však teď nejvíce zajímá muzika produkovaná motorem. Ne že by dvoulitrový čtyřválec trhal asfalt, jenže o to při výletech se staženou střechou stejně nikomu nejde. Kultivovaná jednotka vyluzuje už od nízkých otáček jadrný zvuk, její rozjezd je krásně pozvolný a zároveň přirozený. Na točitých silničkách v okolí Sedlčan a Vysokého Chlumce oceňujeme stabilitu vozu i příjemnou vzdušnost v kabině. Vzduchu proudí do prostoru pro cestující ideální množství, aerodynamiku otevřené karoserie zvládli Japonci na výbornou.

Za volantem zároveň nostalgicky vzpomínáme na legendární verzi Celica Turbo 4WD, jež se v rámci získání soutěžní homologace na jaře téže sezony 1998 dočkala pohonu všech kol a přeplňování turbodmychadlem, což tehdy její výkon posunulo na závratných 135 kW. Jenže maximální rychlost 220 km/h ani akceleraci z nuly na stovku za 8,1 sekundy od verze kabriolet nikdo neočekává.

Zmíněná speciální limitovaná edice měla za úkol zaútočit především na legendu rallye Lancia Delta HF Integrale, která se nikdy otevřené karosářské varianty nedočkala. A i proto si nikým neohrožená celica v provedení kabriolet může místo razantního chování dovolit posádku hýčkat komfortem. Pobyt na všech čtyřech sedadlech tak připomíná spíše posezení na domácím gauči při sledování televize na svižně ubíhajícím plátně. Veškeré oblasti, kterých se cestující dotýkají, halí na dotyk příjemný čalounicí materiál.

Látka použitá ve dveřních výplních připomíná luxusní sedací soupravu z obývacího pokoje, pohodlně vytvarovaná sedadla nedovolí nežádoucí posun těla v zatáčkách, a nadto do nich pasažér na kterémkoliv sedadle zapadne jako figurka do sedačky ze zmíněného lega. A z takové pozice pak jen nerušeně sledujete krajinu…

Striptýzové zvýraznění osobnosti

Celica se do snářů mladých evropských řidičů dostala až se čtvrtou generací. Většina z nich ani ve zralém věku dodnes nezapomněla na jejího „okatého“ nástupce z poloviny devadesátých let. Jenže největší pozornost si podle nás zaslouží kabriolet. Zaprvé byl už ve své době natolik vzácný, že jeho existenci většina motoristické veřejnosti ani nezaznamenala.

Zadruhé je natolik propracovaný a komplexně dotažený, že ani po letech nehrozí žádným povrzáváním ani jinými technickými potížemi. A zatřetí – když už si dnes pořídíte celiku, pak především na léto. Takže za nás je nejžhavější volbou otevřená verze. A protože drtivá většina vozů Toyota Celica stále pobývá v zahraničí, vzhledem k provozní prodlevě spojené s koupí, dovozem a legislativním zdržením doporučujeme před začátkem sezony jednat co nejdřív.