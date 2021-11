Toyotu GR86 opět můžete koupit s plechovými disky. Jaký to má smysl?

Toyota GT86 se od svého příchodu na trh prezentuje jako cenově dostupný sporťák, což bylo obzvláště zdůrazněno na domácím japonském trhu. Pro domácí zákazníky totiž vznikla i verze s plechovými koly nebo nelakovanými nárazníky, určená pro všechny milovníky tuningu. Ti si tak mohli GT86 levněji upravit, protože nárazníky a kola stejně hned nahradili osobitými díly, a tak proč na nich u výchozího auta neušetřit. Tato verze se evidentně stala populární, letos příchozí Toyota GR 86 ji totiž rovněž nabízí.

Tentokrát už je ale tato „tuning edition“ zvenku méně patrná. Hlavním poznávacím znakem vozu oficiálně nazvaného Toyota GR 86 RC jsou totiž právě plechová 16" kola s rozměry pneumatik 205/55 R16, nárazníky už jsou tentokrát lakované v barvě karoserie. Stačí ale pohled dozadu a zjistíte, že chybějí i koncovky výfuku, ty už si majitel může namontovat podle svých představ. Nechybí pak tentokrát Bi-LED světlomety, přičemž odstín vozu je možné volit i z metalických laků.

To uvnitř je jasně rozpoznatelným znakem GR 86 RC chybějící multimediální systém, místo něhož je tu jen plastový kryt. To ale cílové klientele určitě nevadí, stejně by infotainment Toyoty nahradila svým řešením, třeba s mnohem lepším hudebním systémem. A nebo by ho odmontovala, pokud by si zákazník stavěl nějaký lehký okruhový stroj.

Stejně tak tu není kožená hlavice řadicí páky nebo kožené čalounění, očekává se, že základní sedačky budou rovněž nahrazeny nějakým jiným řešením. A chybí tu také třeba tempomat. Naopak o teplotní komfort se majitel bát nemusí, standardem je automatická klimatizace. Tentokrát už nechybí ani dekor na palubní desce, který předchozí GT 86 RC také postrádala.

To technika pod kapotou zůstává beze změn. Pohon tak zajišťuje plochý atmosférický čtyřválec s objemem 2,4 litru, který má v japonské specifikaci maximální výkon 173 kW v 7000 otáčkách a točivý moment rovných 250 newtonmetrů.

Toyota GR 86 RC na domácím japonském trhu stojí 2.799.000 jenů včetně daně, což je v přepočtu podle aktuálního kurzu asi 542.000 korun. Dovoz takové varianty do Evropy ale vedle logistických potíží s importem ale v českém prostředí znesnadňuje i fakt, že taková GR86 má volant vpravo, pro japonský levostranný provoz.