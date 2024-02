Traktory v centru Prahy kolaps dopravy nezpůsobily. Město bylo připraveno

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Je to podle něj zejména díky tomu, že lidé do metropole dnes nepřijížděli auty jako v jiných dnech. Magistrát se připravoval na možný kolaps dopravy v celém městě.

Část farmářů chce blokádou upozornit na podle nich špatnou situaci českého zemědělství. Jejich protestní jízda dnes časně ráno částečně zablokovala pražskou magistrálu, která je ale dál průjezdná, a v centru Prahy na chvíli omezila provoz tramvají. Větší dopravní problémy ale zatím nezpůsobila.

"Ulice jsou prázdné a lidé do Prahy nepřijíždějí s auty tak jako normálně," řekl Svoboda. "Kromě části, kterou zabírají ty traktory, tak je Praha průchodná a kalamita, jakou jsme čekali v ranních hodinách, se nekonala," dodal. V ulicích jsou podle Svobody všechny složky záchranného systému a protest se zatím obešel bez zranění. "Zatím kromě jedné nehody se nestalo nic a je vše bez zranění," řekl primátor.

Praha podle Svobody zavedla předem některá preventivní opatření. "Zařídili jsme třeba to, že obchody byly zásobovány v noci a díky tomu celý den žádné zásobování nebude probíhat," poznamenal Svoboda.

Protestující podle něj dodržují domluvu, jezdí pouze po vnitřní straně silnic, ponechávají tak volnou pravou stranu k odbočování. "Předpoklad je, že by odjeli kolem druhé hodiny odpoledne s tím, že by zůstalo pět traktorů, které by projížděli Karmelitskou ulicí směrem k Malostranskému náměstí, to se ale ještě neví," doplnil Svoboda.

Část protestujících farmářů se před polednem vydala od budovy ministerstva zemědělství u magistrály na Malostranském náměstí, kde je od 15:00 do 17:00 naplánovaná demonstrace.