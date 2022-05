Třída G se proměnila v Brabus 900 XLP. Má 900 koní a portálové nápravy

Nový přírůstek do rodiny upravených offroadů vychází z modelu AMG G63 a vznikne pouze v 10 kusech

Úpravce Brabus se pochlubil novým přírůstkem do své nabídky, kterým se stal model Brabus 900 XLP „One of Ten“. Základem je Mercedes-AMG G63, jeho karoserie už však není klasickým SUV, ale pick-upem s čtyřmístnou kabinou a decentní korbou. Karoserie byla rozšířena karbonovým kitem a v podbězích jsou 22“ heavy-duty kola, obutá do pneumatik Pirelli Scorpion 325/55.

Zvýšený podvozek je vybaven portálovými nápravami vpředu i vzadu, díky čemuž se nový Brabus v terénu rozhodně neztratí. Náchylnější části podvozku, jako motor, převodovku nebo palivovou nádrž, navíc chrání před poškozením speciální ochranné pláty. V předním nárazníku je masivní naviják, na střeše expediční zahrádka s přídavnými světly a na korbě nechybí robustní rám.

Při pohledu do kabiny vidíme klasické prostředí Mercedesu třídy G, které však prošlo decentní proměnou za použití černého koženého čalounění, červeně prošívaných i lakovaných dekorů, hliníkových i karbonových doplňků, atd. Zkrátka tradiční práce ve stylu Brabus.

Zajímavější věci se však ukrývají pod kapotou. Standardní 4,0litrový motor V8 byl převrtán na objem 4,5litru, dostal nová turbodmychadla a řadu dalších vylepšených komponent. Novinkou je také výfuk, který končí před zadními koly a kromě dvojice koncovek zaujme i červeným podsvícením.

Upravený motor nabídne nejvyšší výkon 662 kW (900 k) a 1250 Nm točivého momentu. Akceleraci z 0 na 100 km/h tak Brabus 900 XLP zvládne za 4,4 sekundy a maximální rychlost je omezena na 210 km/h (ačkoliv tachometr je označen až do 300 km/h). Stále se však jedná o jeden z nejrychlejších pick-upů na světě.

Jako téměř všechny stroje z dílny Brabus, také novinka 900 XLP bude pořádně drahou srandou. Cena by podle dostupných informací měla začínat od 783.764 eur (cca 19,4 milionu korun) a produkce, jak už název napovídá, bude omezena na pouhých 10 kusů.