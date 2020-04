Tyhle filmy o autech nechcete vidět. Pandemie nepandemie

Za posledních 20 let se sága Fast & Furious (Rychle a zběsile) dostala mezi celovečerní stálice stříbrného plátna po boku výdělečných bondovek, hvězdných válek, komiksových premiér, věrných dokumentů a jiných osvědčených snímků. Některým filmům byste se ale měli vyhnout…

Časté scény detailu řadicí páky doplněné o velkolepé pyrotechnické efekty vydělaly od roku 2001 už přes šest miliard dolarů. Diváci si evidentně zamilovali svalnatého Dominica Toretta (Vin Diesel) a zesnulého Briana O’Conera (Paul Walker). Navzdory pokulhávajícímu příběhu producenti inkasovali přepočtem více než 152 miliard českých korun.

Nová pokračování Fast & Furious často trhala rekordy výdělků, bedny plné peněz se projevily stále troufalejšími triky kaskadérů a pyrotechniků. Miliardové obraty umožnily angažovat špičky Hollywoodu, na druhou stranu se zlatý důl promítnul v napodobování filmů méně schopnými filmovými štáby.

Americký režisér Justin Lin počítá s natočením Fast & Furious 10, zatímco vzorec úspěchu provokuje méně zdatné protějšky. Sledovanost nekonečné dominance plešatého svalovce měla být živnou půdou pro podobné filmy, které většinou skončily nominací na nejhorší film. Anticenu Zlatá malina by slušela minimálně osmi níže uvedeným propadákům z prostředí dunících motorů. Přísně hodnocená fiaska jsou seřazena od nejstaršího po nejnovější.

1. Biker Boyz/Motorkáři (2003)

Spíše než auta Biker Boyz reflektuje motocykly a zaznamenává život tajných závodů jedné stopy. Láska, smrt, rodina a rychlost jsou hlavními tématy poněkud nudného filmu, který zahrnuje několik relativně významných herců jako Laurence Fishburne, Terrence Howard, Kid Rock, Lisa Bonet nebo Orlando Jones. Bohužel žádný z nich nepředvedl heroický výkon, aby Motorkáři hráli stále dokola. Už nápis Boyz s písmenem Z byl mimo mísu tolerantního publika.

Film Motorkáři v číslech Rozpočet odhadem 24.000.000 USD (608.000.000 Kč) Výdělek 22.076.772 USD v USA (559.000.000 Kč), 1.433.899 USD svět (36.000.000 Kč) Hodnocení ČSFD 46 %

2. Torque/Torque: Ohnivá kola (2004)

Akční krimi z USA bylo produkované lidmi z Fast & Furious. Osvědčený tým čekal vysoký zájem motorkářů sledovat rychlé průjezdy a obvyklé postprodukční triky. Stejně jako Biker Boyz doplatila Ohnivá kola na tradiční klišé a směšné scény. Útrata miliardy korun padla na záběry motocyklového uprchlíka, to je vše. Plytkému příběhu nepomohly ani tváře Martina Hendersona, Monet Mazur nebo Ice Cube. Podobné hlášky s Rychle a zběsile není potřeba detailně komentovat.

Film Torque: Ohnivá kola v číslech Rozpočet odhadem 40.000.000 USD (1.000.000.000 Kč) Výdělek 21.215.059 USD v USA (537.000.000 Kč), 25.331.338 USD svět (642.000.000 Kč) Hodnocení ČSFD 40 %

3. Redline/Maximální rychlost (2007)

Redline napsal a nechal ztvárnit hypoteční magnát Daniel Sadek těsně před poslední ekonomickou recesí. Autor obsadil mnoho vlastních aut ještě před krachem zdroje příjmů z firmy Quick Loan Funding, která neustála globální finanční krizi. Celý projekt vystihuje událost Eddieho Griffina, ten naboural Sadekovo Ferrari Enzo během promotérských akcí k obecně nepřijatelnému filmu. Recenzenti z webu Rotten Tomatoes dali braku 0 %, což z něj činí jeden z nejhorších filmů všech dob.

Film Maximální rychlost v číslech Rozpočet odhadem 26.000.000 USD (659.000.000 Kč) Výdělek 6.881.022 USD v USA (174.000.000 Kč), 1.386.357 USD svět (35.000.000 Kč) Hodnocení ČSFD 45 %

4. Street Racer/Street Racer: Cesta za svobodou (2008)

Bezkonkurenční Street Racer asi nemůže být horší. Nízkonákladový akční pokus o bývalém závodníkovi ve vězení schytává negativní kritiku ze všech stran. České publikum nejčastěji označilo dílo za odpad filmového průmyslu, záhadným způsobem se Česko-slovenská filmová databáze projevila přidělením možná až nadstandardního počtu procent. Herci Micho Rutare, Dustin Fitzsimons, Jennifer Dorogi si zasloužili 22 %.

Film Street Racer: Cesta za svobodou v číslech Rozpočet odhadem 1.000.000 USD (25.000.000 Kč) Výdělek N/A (bylo vydáno jen na DVD) Hodnocení ČSFD 22 %

5. 200 MPH/Nebezpečná rychlost (2011)

Stále je kam klesat, proto si dobrodružství titulované Nebezpečná rychlost odneslo z ČSFD pouze 21 %. Ostudná snaha participovat na úspěchu Rychle a zběsile místy nahrazuje reálné vozy trojrozměrnými modely vypadajícími hůře než grafika her Playstationu 1. Nenavazující sekvence střižených scén běžně mate mysl diváka. Premiéra tragického pořadu proběhla z nepochopitelných důvodů tři dny před debutem pátého dílu suverénního konceptu Fast & Furious.

Film Nebezpečná rychlost v číslech Rozpočet nebyl zveřejněn Výdělek N/A (bylo vydáno jen na DVD) Hodnocení ČSFD 21 %

6. Getaway/Závod s časem (2013)

Dvě primární lákadla Ethan Hawke a Selena Gomez doplnil pro nás asi největší trumf Shelby GT500 Super Snake. Vcelku dobré předpoklady zkazila příběhová linie hledání unesené manželky. Není divu, že Závod s časem zajistil větší ztrátu investic sponzorů filmového dění v roce 2013. Plakát vypadal mnohem zajímavěji, než dění v televizi plné autonehod (zničeno bylo 130 aut včetně 13 kusů Mustangu SSS).

Film Závod s časem v číslech Rozpočet odhadem 18.000.000 USD (456.000.000 Kč) Výdělek 10.501.938 USD v USA (266.000.000 Kč), 1.304.494 USD svět (33 000 000 Kč) Hodnocení ČSFD 45 %

7. Need For Speed/Need For Speed (2014)

Need For Speed mělo možná nejlepší šanci využít vydlážděnou cestu slávy od Fast & Furious, parazitování se částečně povedlo. Miliardové zisky jistě vděčí stejně nazvané počítačové hře, která unikla pozornosti jen hrstce kluků sedícím hodiny u klávesnice. V NFS je hlavní postava zaměřena na smrt nejlepšího přítele v pouličním závodě, hvězda kamer plánuje pomstu skutečnému viníkovi tím, že jej porazí v jiném motoristickém klání bez ohledu na to, kolik lidí výsledek ovlivní. Hlubší smysl nikde, nicméně lidí vidí kvanta kaskadérských představení a konec evokuje reklamu Fordu Mustang z roku 2015.

Film Need For Speed v číslech Rozpočet odhadem 66.000.000 USD (1.700.000.000 Kč) Výdělek 43.577.636 USD v USA (1.100.000.000 Kč), 159.700.000 USD svět (4.000.000.000 Kč) Hodnocení ČSFD 61 %

8. Overdrive/Extrémní rychlost (2017)

Druhý nejméně bídný film (po sedmém NFS) dostal originální název Overdrive, čili českým ekvivalentem si říká Extrémní rychlost. Akční thriller o dvou bratrech živících se jako zloději aut kombinuje prvky Fast & Furious a Gone in 60 seconds (60 sekund). Syn Clinta Eastwooda zahrál jednoho z lupičů, ale vlohy po skvělém otci byly málo na zjednodušenou zápletku, která nepřinesla do žánru autofilmů nic nového.