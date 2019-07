Tým Šenkýř Motorsport na Red Bull Ringu:Čtyři sekundy od stupňů

Posádka ve složení Nizozemka Beitske Visserová a Slovák Richard Gonda dojela i přes handicap deseti vteřin za úspěch v sobotní jízdě na sedmé pozici. Necelé čtyři sekundy za pódiovým umístěním.

V neděli se tradičně otáčí pořadí jezdců, a tak se na Red Bull Ringu pustila do kvalifikační bitvy Beitske Visserová. Ta zajela čas s hodnotou 1:28,515 min, což stačilo na desátý nejrychlejší čas, a tedy pátou řadu na startovním roštu. „Beitske podala skvělý výkon. Myslím, že toto je maximum možného, co jsme nyní mohli udělat. V této kvalifikaci bylo totiž hodně silných jezdců,“ řekl k výkonu mladé Holanďanky týmový šéf Robert Šenkýř. Posádka Beitske a Gonda dostala pro závod handicap deseti vteřin, který si vysloužila za sobotní druhé místo, a tak bylo jasné, že závod nebude vůbec jednoduchý.

Start se Visserové podařil. Ve venkovní stopě však byla vystrčena mimo trať a první zatáčku opouštěla na třináctém místě. Mladá Nizozemka bojovala dál a držela se skupinky jezdců před sebou. Zastávky v boxech proběhly u týmu Šenkýř Motorsport bez chyby, a i s handicapem deseti vteřin se Richard Gonda vrátil na trať na dvanáctém místě. Pak už začalo slovenské tažení. Slovenský pilot projel pod šachovnicovým praporkem na sedmém místě, ale ztrátu na pódiové umístění stáhl na necelé čtyři sekundy.

„Start byl nervózní a v první zatáčce to bylo hodně úzké. Byla jsem na vnější stopě a uvnitř mě dva jezdci vyhnali mimo trať, takže to znamenalo ztrátu tří pozic. Pak jsem jela konzistentně a držela tempo s ostatními až do zastávek v boxech,“ hodnotila svoji část Beitske Visserová.

„Soustředil jsem se co nejvíce na jízdu. Auto fungovalo fantasticky, a tak mě nic neomezovalo k tomu, abych na to po celou dobu tlačil. Užil jsem si hned několik předjížděcích manévrů a jen škoda, že nebyl závod o kolo či dvě delší, protože jsem se v závěru přiblížil k souboji o podium. Každopádně můžeme být v týmu všichni spokojení. Tým fungoval skvěle, a to samé mohu říct o naší spolupráci s Beitske,“ řekl v cíli nedělní jízdy Gonda.

„Nedělní závod ovlivnila startovní pozice, kdy jsme byli trochu více vzadu než v sobotu. Druhá věc je handicap v podobě deseti sekund, které jsme museli strávit v boxech při výměně. Se vším jsme si ovšem poradili, pit stop byl perfektní a Richard ke konci závodu předvedl opět skvělou jízdu. V mnoha kolech byl absiolutně nejrychlejším autem na trati. Vím, že jsme udělali vše, co se dalo a s výkonem jezdců, mechaniků, inženýrů a vůbec celého týmu jsem spokojený,“ nešetřil slovy chvály na adresu svého týmu Robert Šenkýř.