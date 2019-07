Tým Šenkýř Motorsport vybojoval na Red Bull Ringu skvělé druhé místo!

V prvním víkendovém závodě GT Open na rakouském Red Bull Ringu vybojovali parádní druhou pozici.

Základ dobrému výsledku položil Richard Gonda v dopolední kvalifikaci, když vybojoval třetí řadu. Tým Šenkýř Motorsport se po tomto výsledku dobrovolně rozhodl přestoupit z kategorie PROAM do nejvyšší třídy PRO. „Tento krok jsme udělali záměrně, abychom zvýšili tlak na naše juniory, protože chceme, aby z nich byli profesionálové, a ne se jen vozili v PROAM. Jedeme tak na celkové pořadí,“ komentoval záměr šéf týmu Robert Šenkýř.

Do vozu usedl před závodem jako první Richard Gonda, který se postaral o vydařený start. Pozici udržel a ve svém časovém úseku závodu se dokonce posunul na páté místo. Tým nechal strategicky Gondu v autě co nejdéle to šlo a slovenský talent jezdil jedno rychlé kolo za druhým.

K povinné výměně tak zamířil z vedoucí pozice, a když se Beitske Visser vracela po bezproblémové výměně zpět na trať, byla na skvělém druhém místě. Ani mladá Nizemka se nenechala zastínit a jezdila vyrovnané a rychlé časy. V závěru závodu si zkušeně pohlídala druhé místo před rychlejším mclarenem a ve svém debutovém závodě ve voze specifikace GT3 dojela druhá.

„Myslím, že dnešní den jsme zakončili velmi dobře. Start se podařil, i když tam nějaké kontakty s McLarenem byly. Pak přišly pasáže, kdy jsem mohl zkoušet cokoliv, ale soupeři byli rychlejší. Na druhou stranu naše velká síla byla na brzdách. Vše nám ale vyšlo včetně zastávky v boxu. Druhé místo nám chutná o to více, když přihlédneme na ten tuhý boj v posledních dvou kolech. Beitske předvedla při obranné taktice skvělý výkon a můžeme se teď celý tým těšit z druhého místa,“ komentoval závod bezprostředně po dojetí Richard Gonda.

„Richard předvedl skvělou práci na startu a tým odvedl skvělou práci při zastávkách v boxech. Ke konci závodu to bylo těsné, protože mě dojel třetí McLaren, ale jsem velmi ráda, že se mi podařilo pozici udržet. V jednu chvíli to bylo i na kontakt, protože jsme dojeli o kolo pomalejší auto, ale vše dopadlo skvěle a my jsme druzí,“ dodala k výsledku hrdě Beitske Visser.

„Možná že to z venku vypadá jednoduše, ale je to mnoho let zkušeností a příprav a nadšení toho týmu, který tady dnes je. Jsme rádi, že jsme hned v prvním závodě jako juniorský tým BMW ukázali takovýto potenciál. Týmů, které tady chtěly vyhrát bylo více jak dvacet. Je to pro nás obrovská motivace do dalších závodů. Poděkování samozřejmě patří celému týmu, mechanikům, partnerům, samozřejmě jezdcům ale i všem, kteří nás podporují. Vážíme si té velké podpory, která k nám proudí,“ uvedl šťastný Robert Šenkýř.