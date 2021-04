Uhlíkově neutrální už nestačí, Polestar chystá klimaticky-neutrální vozy

Značka Polestar, tedy pod-značka automobilky Volvo zaměřená na prémiové a výkonné elektrické vozy, ve své první výroční zprávě o udržitelnosti zmínila ambiciózní cíl, kterým je od roku 2030 vyrábět první skutečně klimaticky neutrální automobily. A co si pod tímto pojmem máme představit?

V poslední době už jsme si nejspíš všichni zvykli, že každá automobilka řeší tzv. uhlíkovou neutralitu. Snižují se tedy emise produkované automobily, emise vznikající při výrobě automobilů a vymýšlejí se nové způsoby, jak emise kompenzovat. Od nákupu emisních povolenek, až po výsadby lesů a různých přírodních uhlíkových „úložišť“.

Polestar ovšem připomíná varování některých environmentálních expertů, podle kterých nemusí tyto uhlíkové kompenzace dlouhodobě fungovat. Často se mluví například o dlouhodobé udržitelnosti uhlíkových úložišť v podobě lesů, které mohou být časem vykáceny, zdevastovány požáry či jinak zasaženy klimatickými změnami.

Thomas Ingenlath, CEO značky Polestar, dokonce v tiskové zprávě naznačil, že tyto kompenzace mohou být vnímány jako snaha některých automobilek vykrucovat se z odpovědnosti za vytvářenou uhlíkovou stopu.

„Jsme električtí, takže nemusíme řešit toxické emise produkované spalovacími motory – jenže to neznamená, že je naše práce hotová,“ uvedla Fredrika Klarén, Head of Sustainability ve značce Polestar. „Nyní budeme pracovat na odstranění všech emisí pocházejících z výroby našich vozidel,“ dodala Klarén.

„Spotřebitelé jsou obrovskou hnací silou k přechodu k udržitelné ekonomice. Musí jim být ale poskytnuty správné nástroje, aby mohli učinit informovaná a etická rozhodnutí. To činí věci jasnými. Dnes opouští Polestar 2 brány závodu s uhlíkovou stopou. V roce 2030 chceme představit vůz, u kterého tomu tak nebude,“ dodal na závěr CEO značky Thomas Ingenlath.

A jak by to mělo fungovat v praxi? S touto otázkou oslovili kolegové z The Drive tiskového mluvčího značky Polestar, který uvedl, že cílem „klimatické neutrality“ má být snaha omezit „všechny klimatické emise“ (tedy nejen uhlík) – a to včetně „mechanismů, jako jsou radiační síly“. Tiskový mluvčí sice neuváděl bližší detaily, jak toho má být docíleno, prozradil však, že Polestar chce využívat jiné metody, než je jen nakupování emisních poukázek od jiných společností.

„Mnohé komponenty, se kterými se setkáváme, jsou kompenzovány výsadbou stromů nebo kupováním emisních povolenek,“ cituje The Drive tiskového mluvčího Polestar. „My máme mnohem extrémnější a unikátnější plány, oznámíme je ale až v momentě, kdy si budeme 100% jistí, že je dokážeme realizovat.“