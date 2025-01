Úřady prověřují nehody dálkově ovládaných Tesel

Jedním z lákadel vozů Tesla je funkce Summon, tedy přivolání vozu. Tento systém má řidiče vysadit třeba u vchodu do supermarketu, sám si najít parkovací místo a až si ho řidič přivolá, ke vchodu se zase vrátit. Jenže to nefunguje bez chyb. Začalo vyšetřování, které se týká 2,6 milionu vozů.

Americký Národní úřad pro bezpečnost silničního provozu (NHTSA) oznámil, že začal prošetřovat nehody spojené s technologií Actually Smart Summon. Tak Tesla nazývá nejnovější verzi systému, díky které si auto umí samo hledat parkovací místo poté, co řidiče vysadí, a zase jej později vyzvednout na stejném místě. Česky by se dal název funkce přeložit jako „skutečně chytré přivolání“.

V dokumentu stojí, že jde o Modely S a X modelových roků 2016 až 2025, Model 3 let 2017 až 2025 a Model Y ročníků 2020 až 2025. Jde o všechny vozy, které jsou vybavené systémem samořízení (dříve zvaným Autopilot, dnes Full Self Driving Supervised). Majitel vozu jej vůbec nemusí mít zaplacený a funkční, stačí, když je v autě přítomný. Odhadem jde o 2.585.000 vozů.

Tesla Cybertruck za 6000 Kč je prodejní hit. Vejde se vám i na stůl Lukáš Volšický Novinky

„Relace Smart Summon ve skutečnosti vedou k nehodám, včetně případů, kdy obsluha nemá dostatek času na reakci,“ stojí v popisu problému.

Úřad obdržel hlášení o jedné nehodě související s touto funkcí. V médiích pak našel další tři zprávy o případech, které mohou mít podobný základ. Ve všech případech vůz řízený funkcí Actually Smart Summon „neviděl“ sloupky nebo zaparkovaná vozidla, což nakonec vedlo k nehodě. Dalších 12 událostí se týká systému Smart Summon. Uživatelé sice mají přes aplikaci v telefonu možnost nehodám zabránit, na reakci ale měli podle úřadu příliš málo času. Problémem je i zpoždění mezi tím, co dělá auto, a co je reálně vidět v aplikaci.

Vysvětlení asistenčních systémů • Auto.cz/Asistenční systémy

Tesla žádnou nehodu související s touto funkcí úřadu sama nehlásila. Platí přitom pravidlo, že se všechny nehody zahrnující automatické řízení na veřejně dostupných komunikacích hlásit musí.

Úřad bude nyní schopnosti systému zkoumat. Hlavním úkolem je zjistit, v jakých podmínkách jej lze vůbec bezpečně používat.