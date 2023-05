Už víme, jak jezdí Lamborghini Huracán Sterrato! Rozlučka plná prachu a driftování

Lamborghini se loučí s modelem Huracán - už asi popáté. Po okruhovém modelu Tecnica a třech speciálních modelech k 60. výročí založení společnosti chce nyní tuto modelovou řadu uvést řádně do důchodu terén milující verze Sterrato. Co přijde pak? Nechme se překvapit, rozhodně si ale nebudeme stěžovat, pokud Italové vypustí na trh ještě několik exemplářů svého ikonického desetiválce.

V každém případě jim v současné době zákazníci rvou z rukou původní vůz s atmosférickým motorem. Není náhodou, že téměř všechny z plánovaných 1499 kusů byly prodány už v době, kdy se vůz začátkem května začal dostávat. Samotné Lamborghini hovoří o zhruba 85 procentech. Pokud o něj tedy stále stojíte, musíte si pospíšit.

Šnorchl sebral 30 koní

Každopádně je Sterrato zcela unikátní. Vždyť ještě nikdy v historii neexistoval zvýšený supersportovní vůz s motorem uprostřed, který by měl v řidiči vyvolat záplavy štěstí i na prašných nezpevněných cestách. Jistě, premiéra italského supersportu proběhla možná až nepříjemně krátce za modelem 911 Dakar, koncern si to tak ale nejspíš naplánoval. Navíc je potřeba zdůraznit, že koncepce pohonu je zcela odlišná.

Motor V10 o objemu 5,2 litru dává řidiči k dispozici 610 koní, ale pohonná jednotka nepochází z Huracánu Evo, jak by se podle výkonu mohlo zdát. Ve Sterratu řádí výkonnější verze z modelů STO a Tecnica. Ztráta 30 koní oproti silnějším sourozencům je způsobena upraveným vedením sání přes výrazný šnorchl na střeše, který má zajišťovat čerstvý vzduch i při intenzivním provozu v terénu a při vysoké prašnosti na písku.

Není to však jediný výrazný prvek na Sterratu. Čím je lak vozu kontrastnější, tím jsou výraznější černé ochranné prvky na karoserii. V případě bílého vozu je to samozřejmě extrémní, jenže tyto prvky jsou více než jen stylistickým doplňkem. Mají chránit lak například v momentě, kdy se během svižnější projížďky (třeba po lese) až nebezpečně přiblížíte třeba ke křoví. Kde však může vůz jako Huracán Sterrato naplno využít svůj potenciál? Určitě ne v běžném místním lese, kdy by odpovědný lesník mohl velmi rychle protestovat.

Režim Rally místo nastavení Corsa

Lamborghini proto připravilo závodní dráhu Chuckwalla Raceway ve východní Kalifornii, kde se střídal asfalt a písek. Oba talenty vozu Sterrato se tak spojily v jednom kole. Vyjíždíme přímo z boxové uličky a V10 za námi řve, jako by to mělo být naposledy. A částečně je to vlastně pravda. Poslední hlasitý výbuch výkonu, který by sotva mohl být výmluvnější. Zejména v režimu Sport. Po prvních dvou pravotočivých zatáčkách, v nichž Sterrato překvapí spoustou pohybů v podvozku a zábavnou chutí ztrácet přilnavost na zadní nápravě, přepínáme rovnou do režimu Rally, který zde nahrazuje původní nastavení Corsa.

Na písku a v hustém provozu nás instruktor na sedadle spolujezdce žene ke stále vyšším rychlostem. V Huracánu je člověk při jízdě v terénu instinktivně opatrný, ale tady ne. Plný plyn v lehkém driftu přes dlouhou levou, vyrovnání, dva rychlostní stupně dolů. Přesně řídíme Sterrato kolem pichlavého keře na vnitřním vrcholu. Tam, kde by se jinak krotitel Lamba bál o svůj naleštěný lak, se nyní bude královsky bavit a smát.

Minimum nedotáčivosti a spousta přesnosti

Speciálně vyvinuté pneumatiky Bridgestone Duelers se svými hrubými výstupky drápou do země a vystřelují terénní Huracán směrem k další zatáčce. Zde začíná šílená podívaná nanovo. Šlápnete na brzdy, záď se odlehčí, a za zatáčkou na plný plyn v písečném přetáčivém smyku. Je to neskutečný zážitek. Téměř žádná nedotáčivost, spousta přesnosti řízení, na začátku zatáčky se můžete prakticky zavěsit a na výjezdu se lehce opřít zadním kolem o násep.

Příplatek téměř 100.000 eur za terénní vůz

Po návratu na asfalt musíme ve slalomu nejprve vyklepat písek z ráfků, aby netrpěla perforovaná šestipístková karbon-keramická brzdová soustava s kotouči o průměru 380 mm vpředu a 356 mm vzadu. Pak pokračuje veselá driftovací podívaná s pískotem pneumatik. O 44 milimetrů vyšší odpružení s měkčím naladěním tlumičů a tyčí zajišťuje neuvěřitelnou míru pohybu a citu v podvozku. Drifty lze přenášet zcela instinktivně a díky naladění pohonu všech kol s těžkou zadní nápravou je lze za zatáčku táhnout snad donekonečna.

A na závěr něco, co nás už skoro ani nezajímá. Sterrato potřebuje 3,4 sekundy ke zrychlení z 0 na 100 km/h, 9,8 sekundy k dosažení 200 km/h a maximální rychlost je automobilkou omezena na 260 km/h. A pak je tu ještě cena, startující od částky. 312.970 eur (cca 7,4 milionu). Ve srovnání s modelem Hurracán Evo si tak zákazníci připlatí za terénní dovednosti bezmála 100.000 eur (2,4 milionu). Ale namísto rozebírání ceny je lepší si dát ještě další kolo driftování - na hlíně i asfaltu. Nedokážeme totiž říct, co je zábavnější.

Závěr podle Alexandera Bernta

Lamborghini s modelem Sterrato velkolepě ukončuje modelovou řadu Huracán. Projet se supersportovním vozem ve světě off-roadů je přitom opravdu něco nového. Měkčí nastavení podvozku umožňuje neuvěřitelné množství pohybu a citu na asfaltu, zatímco v terénu ohromuje fenomenálním chováním v zatáčkách.

