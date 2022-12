Lamborghini Huracán Sterrato oficiálně: Jeho 610 koní se nezalekne ani terénu

Automobilka Lamborghini zveřejnila první větší sérii fotek nového Lamborghini Huracán Sterrato bez maskování již před pár dny, oficiální premiéru si však schovávala až na konec měsíce. Nyní už nám ale svůj supersportovní crossover, který se rozhodně nebojí vyrazit mimo zpevněné silnice, naservírovala konečně i s technickými parametry.

Zřejmě tou nejdůležitější novinkou je přitom zvýšení podvozku, který měl narůst o 44 mm. To sice z modelu Sterrato nedělá žádný offroad, oproti klasickému Lamborghini jde však o slušné zlepšení. Přesnou světlou výšku bohužel automobilka nezveřejnila, zvednutí podvozku o 44 mm by však mělo být finální, zatímco nedávno představené Porsche 911 Dakar umožňuje dodatečné zvýšení do určité rychlosti.

Video se připravuje ...

Zvýšení podvozku ale samozřejmě není všechno. Automobilka totiž celý podvozek vybavila ochrannými komponenty z hliníku a vyztužila prahy. V podbězích vidíme 19palcová kola, obutá do terénních pneumatik Bridgestone Dueller AT002 s šířkou 235 vpředu a 285 vzadu. Zajímavostí pneumatik je jejich run-flat funkce. Při rychlosti do 80 km/h tak zvládnou ujet až 80 km i s nulovým tlakem.

S úpravami podvozku a novým obutím pak souvisí také rozšíření rozchodu kol o 30 mm vpředu a 34 mm vzadu. Blatníky u obou náprav jsou přitom stylově rozšířeny plastovým dekorem, který opticky propojují nové nástavce prahů. Sterrato dostalo také upravené nárazníky, vpředu dvojici přídavných světel, střešní nosiče a za kabinou vidíme šnorchl, kterým může motor nasávat čistý vzduch i na prašných tratích. Barvu karoserie a černé plasty navíc doplňuje stylová červená linka.

Pod kapotou Lamborghini Huracán Sterrato je uložen tradiční atmosférický 5,2litrový motor V10, který nabízí 610 koní a 565 Nm točivého momentu. Samozřejmostí je pak pohon všech kol, který pomáhá supersportovnímu crossoveru s hmotností 1470 kilogramů zrychlit z 0 na 100 km/h za 3,4 sekundy a uhánět rychlostí až 260 km/h.

Zde se nicméně sluší zmínit, že v porovnání s ostatními modely z rodiny Lamborghini Huracán má Sterrato elektronicky přiškrcenou nejvyšší rychlost, neboť ostatní uhánějí až rychlostí 322 km/h. S výjimkou základního modelu Spyder je navíc slabší i akcelerace, kterou ostatní modely zvládají o 0,2 až 0,4 sekundy rychleji. Stále se však jedná o skvělá čísla.

Snímky interiéru sice automobilka nezveřejnila, zmiňuje však speciální čalounění Alcantara Verde Sterrato, novou grafiku dotykového displeje a řadu digitálních doplňků pro „offroad“ ježdění – například kompas, ukazatel natočení kol, ukazatel náklonu, atd. Volič jízdních režimů LDVI navíc nově dostává režim Rally pro jízdu v situacích s horší trakcí.

Cenu nového modelu Huracán Sterrato zatím automobilka také neprozradila, plánuje však vyrobit pouze 1499 kusů, takže nejspíš půjde o ceněnou edici. Výroba by měla být zahájena v únoru příštího roku.