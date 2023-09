Extrémní Ford Sierra CLX 4x4 s přezdívkou „Hektolitr“ je na prodej. Kultovní klasika z devadesátých let je vybavena výrazně silnějším 3,7litrovým vidlicovým šestiválcem, který nahrazuje původní čtyřválec. Tohle je opravdový „sleeper“!

Po revoluci byl Ford Sierra jedním z nejoblíbenějších západních aut v nové České republice. Dnes už je kultovní „sirka“ hlavně moderní klasikou pro nadšence, s jakou se na našich silnicích setkáváme už jen vzácně. O to zajímavější je, když se v inzercích objeví zachovalý kousek s opravdu netradiční technikou. Prodejce jej přitom popisuje slovy: „Není to auto pro každého, je to asi jako pořídit si milenku ze Sicílie.“

Na českém inzertním serveru Ráj veteránů se nově objevil Ford Sierra CLX 4x4 z českého klubu majitelů s bájnou přezdívkou „Hektolitr“. Vínový sedan v odstínu Bordeaux Rot však má daleko k tovární specifikaci s atmosférickým čtyřválcem 2.0 DOHC, protože v minulosti byl vylepšen „kolínským” vidlicovým šestiválcem Ford se zdvihovým objemem 2,9 litru. Jenže tady zajímavost tohoto vozu teprve začíná.

Prodejce uvádí, že později bylo zjištěno, že šestiválec s vrtáním 95,5 milimetrů a zdvihem 86 milimetrů byl neznámým předcházejícím majitelem upraven na zdvihový objem 3,7 litru. S odpovídajícím typovým kódem je větší a silnější motor dokonce zapsaný v technickém průkazu vozidla a je dále vylepšen i ostrou vačkou PiperCams. Údajně vyvine nejvyšší výkon 150 kW (204 koní).

Až extrémní Sierra s velkoobjemovým šestiválcem, manuálem a pohonem všech kol tak bude opravdový „sleeper“, který svou dynamikou ohromí nejednoho vyzyvatele. Pro bezpečnější jízdu vysokými rychlostmi je vybavena i výkonnějšími brzdami ze Scorpia Cosworth s ventilovanými kotouči na obou nápravách. V technické výbavě vozu pak nechybí ani samosvorný diferenciál.

Sierra je ve velmi zachovalém stavu a od roku výroby 1992 najela jen přibližně 49,5 tisíce kilometrů. Originální interiér vypadá jako nový a je vybaven autentickými sportovními sedadlo i vzácným RS volantem. Prodejce doplňuje, že na voze je spousta práce, ale chce jej prodat pouze vážnému zájemci. Za unikátní přestavbu požaduje 246 tisíc korun, ale nebrání se seriózní dohodě.