V Česku úspěšné SUV Renaultu prý potají chystá novou verzi. Může zastoupit i Fabii Combi

Ač se to zdá jako chvilka, od představení druhé generace Renaultu Captur brzy uplynou čtyři roky. Nastává tedy ideální čas na omlazovací proceduru, která by měla přinést drobné kosmetické úpravy v duchu současných designových trendů Francouzů. Úpravy vstříc digitálním trendům můžeme očekávat také v kabině, nejvýraznější inovací se však má stát zcela nová karoserie.

Nebo rovnou dvě? Český magazín RNews.cz zaměřený na aktuality ze světa Renault Group totiž na facebookové stránce přišel se zajímavou, byť stále oficiálně nepotvrzenou informací. V rámci faceliftu by totiž mělo modelovou řadu Captur rozšířit provedení Long. Je to zatím jen pracovní název, který ale prozrazuje vše podstatné. Auto by se mělo stát nepřímým nástupcem Clia Grandtour (přímého konkurenta Fabie Combi), Méganu Grandtour, ale i Scénicu, který přezbrojí na čistě elektrický pohon.

Video se připravuje ...

Francouzi údajně pracují na prodlouženém crossoveru, jehož délka by se ze současných 4,23 m protáhla na 4,4 metru. Rozvor má zůstat zachován a nezmění se ani pětimístná konfigurace. Ze změny rozměrů tak bude těžit zadní převis, respektive celý zavazadlový prostor. Záď auta by se měla inspirovat konceptem Scénic Vision (viz galerie) a kufr jistě nabídne více než 422 litrů současného Capturu. Že by Renault chystal vlastní odpověď na SUV-kombi SsangYong Tivoli Grand?

Tím zajímavosti magazínu RNews.cz nekončí. V kuloárech francouzské značky se údajně vyšívá (nebo alespoň vyšívala) ještě jedna karosářská verze Capturu. Mělo jít o Captur Coupé, tedy atraktivnější provedení crossoveru se svažující se střechou. Otázkou zůstává, který z těchto dvou projektů si nakonec najde cestu do sériové produkce. Nebo snad oba? Nechme se překvapit…