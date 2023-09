V Česku vznikl showroom Hot Wheels. Jde o světový unikát!

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Automobilová dealerská skupina AutoPalace nedávno rozšířila své portfolio o značku MG, která slaví v Česku úspěchy. Brzy však nabídne další světové značky, ovšem dosti unikátním způsobem. V jejím areálu na pražském Spořilově totiž vznikl světově premiérový showroom modelů Hot Wheels, což je značka spadající pod světový hračkářský gigant Mattel.

Společnost AutoPalace tak rozšiřuje nabídku a současně oslovuje novou, poměrně početnou, skupinu zákazníků. Podle výzkumu, který pro AutoPalace zpracovala společnost Mattel, je totiž v České republice až 400.000 aktivních sběratelů v kategorii automotive a dalších až 50.000 nových sběratelů přibývá každým rokem.

Nový showroom Hot Wheels, poprvé umístěný v reálném automotive prostředí, je umístěn v prostorách značky Ford a kromě aktuální nabídky modelů dostal i prezentační plochu s instalovanou autodráhou pro testovací jízdy.

„Hot Wheels rozhodně nejsou jen hračkami pro děti, jak by si někdo mohl myslet. Nezanedbatelnou skupinu zákazníků tvoří dospělí sběratelé nebo fanoušci automotive různého věku. Právě pro ně nám na českém trhu chybělo místo, kde by mohli objevovat a získávat nové modely do svých sbírek. Až doteď byli odkázáni pouze na hračkárny, zahraniční e-commerce nebo nejrůznější burzy a aukce,“ uvedl Marek Somol, brand manager značky Hot Wheels pro český a slovenský trh.

„Otevřít showroom s angličáky Hot Wheels chtělo odvahu, a jsme rádi, že jsme našli partnera, který ji měl. Ono sbírání angličáků je vášní tolika sběratelů právě proto, že to není tak úplně jednoduchá záležitost - nových modelů, navíc z různých řad a kolekcí, jsou totiž každý rok vyšší stovky až tisíce, a dostupné jsou v závislosti na regionu a distribučním kanálu,“ dodal.

V novém showroomu v Auto Palace Spořilov by ale nadšenci měli najít maximum toho, co se do Evropy, potažmo České republiky, dostává. Zajímavostí bude například exkluzivní prodej vybraných limitovaných edicí, které nebudou v distribuci na jiných místech v Česku ani na Slovensku. V prodejně se tak objeví například nová kolekce „Spettacolare“ s italskými ikonami, jako je Lamborghini Countach LPI 800-4, Lamborghini Countach LPI 5000 QV, Alfa Romeo 155 V6 TI a dalšími modely. Na podzim ale dorazí i další exkluzivní kolekce.

„Těší nás, že díky tomuto jedinečnému projektu prodeje automobilových modelů mimo kamenná hračkářství přivítáme v prodejnách AutoPalace novou cílovou skupinu zákazníků. Právě sběratelé populárních „angličáků“ jsou pro nás novou a velkou příležitostí především proto, že jejich zájem směřuje většinou k segmentu supersportů a jinak kultovních aut,“ říká Jozef Becska, marketingový manažer AutoPalace.

Dodejme, že asi nejslavnějším obchodem s modely autíček Hot Wheels, minimálně v Evropě, je obchod HW Models v britském Swindonu, který bývá občas přezdíván také jako tzv. Hot Wheels Heaven. Kromě modelů Hot Wheels ale obchod nabízí i jiné slavné značky malých modelů.

Některá autíčka Hot Wheels přitom během let získala až těžko uvěřitelnou hodnotu. Připomenout můžeme například růžovou dodávku s dvojicí surfových prken, známou pod označením Beach Bomb, jejíž hodnota byla v roce 2016 odhadována na 150.000 dolarů, dnes tedy bez mála 3,5 milionu korun. Od té doby ovšem hodnota dál rostla a dnes může být podstatně vyšší.