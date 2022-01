V Číně má premiéru Volkswagen Lamando L. Jinde ho nekoupíte

Co je pro evropský trh Passat a Arteon, to je pro čínský trh nyní Jetta a Lamando L. Na rozdíl od Jetty, která je postavena na MQB platformě, je nová, líbivější verze postavena na platformě MQB Evo, na které už najdeme v podstatě všechny koncernové modely podobné velikosti - VW Golf, VW Caddy, Cupra Formentor, Seat Leon nebo Škoda Octavia.

Při pohledu na tvar matrixových LED světel můžeme s klidem říct, že se designéři Lamanda L nechali inspirovat elektrickými modely ID. Jakmile bude představen VW ID.6 Sedan, nebuďte překvapeni, že bude podobný právě Lamandu L. Dalším poznávacím znamením jsou podsvícená loga VW - vpředu bíle, vzadu červeně. Od Lamanda L však nečekejme elektromotory. Nový model má zatím oznámen jediný motor, všem dobře známé 1.4 TSI o výkonu 150 koní a 250 Nm. V průběhu produkce by mohlo dojít i na obsazení dvoulitrovým TSI. I přesto, že Lamando L dorazí s nijak ohromujícím výkonem, na rozdíl od evropských modelů na stejné platformě nabídne víceprvkovou zadní nápravu.

Ani na čínském trhu se zájemci o VW nevyhnou chromovaným prvkům v nárazníku připomínající koncovky výfuků. Stále tak marně čekáme na moment, kdy automobilky od tohoto naprosto zbytečného trendu upustí. Lamando L se stejně jako evropský vzdálený příbuzný Arteon může pochlubit bezrámovými okny a svažující střechou k zádi ve stylu kupé.

Nový liftback od VW vyrostl na 4784 mm do délky, 1831 mm do šířky, 1469 mm do výšky a rozvor byl prodloužen na 2731 mm. Při nahlédnutí do interiéru najdeme až na pár drobností totožný interiér, který kvůli svému kontroverznímu pojetí prošel zatěžkávací zkouškou zákazníků VW na aktuální, osmé generaci Golfu. Ve výbavě dostane zákazník soundsystem Beats, ambientní osvětlení, head-up displej a také střešní okno. V případě zavazadlového prostoru se dostáváme na příjemných 575 litrů.

VW Lamando L by se na čínském trhu mělo začít prodávat v průběhu letošního léta. Řekněte nám upřímně - pokud by se tento model nacházel na evropském trhu, myslíte, že by si našel své místo? Nebo by v konkurenci zaběhlého VW Arteon neobstál?