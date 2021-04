V Mostě se jede mistrovství světa superbiků!

Do České republiky se po třech letech vrátí mistrovství světa silničních motocyklů superbike (WorldSBK). Představitelé Autodromu Most podepsali s promotérskou společností Dorna Sports smlouvu na pět let.

Atraktivní závody uvidíme již letos, pojede se první víkend v srpnu (6.-8. 8.). Jedná o nejvýznamnější podnik od vzniku Autodromu Most v roce 1983 a letošní největší motocyklovou akci v České republice. V minulosti se jezdily superbiky na Masarykově okruhu v Brně, naposledy v roce 2018. S ohledem na ekonomickou náročnost a neodpovídající zájem fanoušků ovšem poté zástupci Automotodromu Brno další smlouvu s promotérem již nepodepsali.

Prezident oslovil Most

V lednu letošního roku oslovil prezident Autoklubu České republiky (AČR) předsedu představenstva Autodromu Most Josefa Zajíčka a následně začali s promotérem jednat. „Líbil se mi přístup pana Zajíčka. V dnešní složité době nebývá běžné, aby někdo našel odvahu a přijal takovou výzvu. Myslím, že i promotér tuto ochotu ocenil a výsledkem je smlouva na pět let,“ řekl Jan Šťovíček na tiskové konferenci v budově Autoklubu ČR. Mostecký šéf k tomu podotýká: „Mám rád výzvy a šampionát takové úrovně se přece neodmítá. Všechna jednání byla rychlá a dynamická. Dosud byl na našem okruhu sportovním vrcholem seriál mistrovství Evropy tahačů, ale tohle všechno předchozí převyšuje.“

Nový okruh ve světového šampionátu je podle výkonného ředitele WorldSBK Gregoria Lavilly zpestřením seriálu. „Jsme nadšeni, že můžeme v našem kalendáři na příštích pět sezon přivítat autodrom v Mostě. Oznámení, že se WorldSBK vrací po třech letech do České republiky, odráží pokračující popularitu šampionátu mezi nadšenými fanoušky. S českými týmy a jezdci v paddocku jde o skvělou příležitost představit Českou republiku na světové scéně. Věřím, že mostecký autodrom se zhostí pořadatelské role se ctí a světový šampionát superbiků si domácí fanoušci vychutnají naživo i v dalších letech,” řekl španělský manažer.

Důležitost konání podniku mistrovství světa silničních motocyklů v České republice si uvědomuje také Matěj Smrž, předseda příslušné sportovní komise a zároveň viceprezident Autoklubu ČR pro děti a mládež. „Možnost sledovat nejlepší závodníky světa na našem okruhu je pro zájemce o motorsport skvělou motivací,“ doplnil Matěj Smrž. Srpnový závodní víkend v Mostě bude šestým v pořadí letošního kalendáře WorldSBK. Na autodrom se sjedou jezdci všech tří tříd světového šampionátu, startovní pole rozšíří i účastníci evropského poháru Yamaha R3 bLU cRU. Ve třídě WorldSSP300 se představí domácím fanouškům dva čeští jezdci - Petr Svoboda a Oliver König.

Nebude to levná záležitost

Mostecký areál nyní čekají velké změny, musí být totiž výrazně vylepšen. „Veškeré aktivity se rozeběhnou právě teď. Před třemi dny nás navštívila zástupkyně Mezinárodní motocyklové federace a od té doby víme, co všechno musíme upravit. Máme jasně daný plán. Některé změny musíme udělat hned, další v příštích letech. Je to hodně ekonomicky náročné, takže vše musíme rozložit," řekl Zajíček. Úpravy čeká nejenom 4,212 kilometrů dlouhá trať s 21 zatáčkami (7 levých, 14 pravých), ale také zázemí. Jak jsme uvedli, víkendový program superbiků totiž zahrnuje i několik doprovodných šampionátů a každý z jeho účastníků vyžaduje svůj prostor.

Superbiky patří do první ligy motocyklového závodění. Ve srovnání se speciály MotoGP mají jako produkční stroje blíže k těm, které si fanoušci mohou koupit v obchodě. Za pořádání MotoGP museli čeští organizátoři zaplatit asi 4,5 milionu eur (110 milionů korun). Kolik stojí zápis do kalendáře superbiků, předseda představenstva mosteckého okruhu Josef Zajíček zveřejnit nechce. „Nebudu říkat, kolik nás to bude stát, ale bavíme se o desítkách milionů. Dělíme to na zalistovací poplatek, podle smlouvy jsou tam dále náklady za personál promotéra šampionátu. Největší balík financí musíme ovšem investovat do našeho areálu,“ dodal Josef Zajíček.

Snad přijdou i diváci

Stejně jako pořadatelé brněnského závodu, také zástupci Mostu a Auttoklubu ČR počítají s finanční podporou od státu a místních samospráv. „Zatím o tom intenzivně jednáme a dospěli jsme do finální situace. Zalistovací poplatek je v jiných řádech než u MotoGP, které si finančně, ani z pohledu areálu nemůžeme dovolit. I přesto jsou to ale pro nás obrovské peníze a spoléháme na stát, že nám poplatek pomůže nějakým způsobem uhradit,“ uvedl šéf mosteckého okruhu. Podle prezidenta Autoklubu ČR Jana Šťovíčka podpořila superbikové MS v Česku Národní sportovní agentura, ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová i premiér Andrej Babiš.

S ohledem na současnou pandemickou situaci v Česku i v Evropě musí pořadatelé počítat i s možností, že se akce uskuteční bez přítomnosti diváků. „Věřím, že v určitém počtu v areálu budou, protože jejich podpora je důležitá i pro závodníky. Budeme připraveni na všechny možnosti s tím, že na prvním místě je samozřejmě bezpečnost všech účastníků šampionátu,“ podotkl Josef Zajíček. Na zpracování konkrétního plánu ale chtějí mostečtí organizátoři počkat do doby, než bude do začátku akce zbývat 60 dní. V přepočtu to znamená, že rozhodnutí by mělo padnout v týdnu od 7. června 2021.

Kalendář MS superbike 2021

22.-23. 5. Aragon (Španělsko), 28.-30. 5. Estoril (Portugalsko), 11.-13. 6. Misano (Itálie), 3.-4. 7. Donington (Británie), 24.-25. 7. Assen (Nizozemsko), 7.-8. 8. Most (Česká republika), 21.-22. 8. Navarra (Španělsko), 4.-5. 9. Magny Cours (Francie), 18.-19. 9. Barcelona (Španělsko), 2.-3. 10. Portimao (Portugalsko), 16.-17. 10. San Juan (Argentina), 13.-14. 11. Mandalika (Indonésie).

Foto: Václav Duška mladší