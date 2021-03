Mostecký polygon otevírá brány motorkářům, pomůže jim překonat zimní pauzu

Vyznavači jedné stopy se pomalu chystají na začátek sezóny, která klepe na dveře. Řada z nich se proto věnuje přípravám svých strojů a někteří už pomalu vyrážejí na silnice. Nelze však opomenout, že právě motorkáři tvoří každoročně nejrizikovější skupinu účastníků silničního provozu. Ostatně i z policejních statistik za minulý rok vyplývá, že každý šestý usmrcený při dopravní nehodě byl právě motorkář.

Tragické scénáře se ale bohužel naplňují již od prvních okamžiků, kdy se motocykly opět začnou objevovat na silnicích. Chyba přitom není pouze na straně řidičů motocyklů, velký podíl viny bohužel nese nepozornost ostatních účastníků silničního provozu. I motorkáři by si však měli uvědomit, že se zimní pauza může projevit na jejich schopnostech - tedy především odhadu a reflexech.

Vedle rychlosti je to přitom právě nezkušenost, co stojí za většinou dopravních nehod na motocyklu. Nejvíce fatálních nehod způsobují jezdci s praxí do pěti let, v posledních letech se však policie setkává s výrazným nárůstem nehod na motocyklu i mezi třicátníky a čtyřicátníky, což bývá často přičítáno relativně snadné dostupnosti této formy zábavy i změně životního stylu lidí ve středním věku.

I řidiči motocyklu ale mají několik možností, jak si před začátkem sezóny opět procvičit své schopnosti a nabrat nové zkušenosti. A jednou z nich jsou uzavřené plochy pro výcvik bezpečné jízdy, tedy takzvané polygony.

Jedním z nejkomplexnějších polygonů se přitom chlubí areál mosteckého autodromu, který by měl první letošní kurzy bezpečné jízdy pro motorkáře zahájit 9. dubna, další by pak měly následovat 17. a 30. dubna. Samotný výcvik začíná teoretickou částí, během které se rozebírá technika jízdy i předvídání a řešení krizových situací.

„Vedeme ji formou diskuse na dané téma, nejde tedy o pouhou přednášku. Praktická část cílí na techniku pohledu, zvládnutí stability a ovládání motocyklu, správné zatáčení, techniku brzdění z různých rychlostí a vyhýbací manévry,“ uvádí Marek Kohoutek, instruktor společnosti Autodrom Most. Výcvik je podle něj k nezaplacení, protože rychlá reakce trénovaného motorkáře mu klidně může zachránit život.

Kurzy probíhají na vlastních strojích a na plochách s moderními technologiemi, které řidičům umožní odhalit limity a chování jejich motocyklu i prověřit vlastní reakce a schopnosti stroj v takových situacích zvládnout. „Kurz je vhodný pro každého motorkáře, ani ti zkušení nejsou vzhledem ke každoroční zimní pauze na silnicích žádnými proroky,“ dodává Kohoutek.

Řidiči, kteří se rozhodnou podobný kurz navštívit, by tak měli před cestou pořádně zkontrolovat stav svého stroje. Navíc by měli doplnit pohonné hmoty a dorazit v dobré fyzické kondici – včetně přestávky na oběd totiž kurzy trvají sedm hodin.

Kromě základního kurzu však mostecký autodrom nabízí i motoškolu pro cestovní endura nebo možnost vyzkoušet si okruhové ježdění pod dohledem zkušeného testovacího jezdce a kaskadéra Míry Lisého. Nadšenci si ale mohou vyzkoušet své jezdecké schopnosti a schopnosti svých strojů i během tradičních volných jízd pro širokou veřejnost na velkém závodním okruhu mosteckého autodromu.