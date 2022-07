V Německu vzniká Mercedes třídy V s 900 koňmi. Počítá se s výrobou!

Také se vám stýská po úžasně bláznivém Mercedesu-Benz R 63 AMG 4Matic, který skončil bez přímého nástupce? Pravda, ať už máte na jeho vzhled názor jakýkoliv, nešlo zrovna o symbol krásy. A ani jeho jízdní vlastnosti údajně nebyly nejvytříbenější, ovšem v jeho šílenosti bylo cosi přitažlivého. Proto je škoda (byť pochopitelné), že se nesetkal s větším úspěchem a jeho prodej byl velmi záhy ukončen.

Nepřímým nástupcem třídy R se stala nová třída V, která však žádnou plnohodnotnou AMG verzi nikdy nedostala. A ani není pravděpodobné, že by se to mělo změnit. Proč ji tedy zmiňujeme? Protože se jeden německý úpravce rozhodl, že jakousi AMG verzi z osobní dodávky postaví. Německá společnost GAD-Motors vzala dieselovou třídu V a nacpala do ní přeplňovaný osmiválec od AMG.

Začalo to tím, že si tým z GAD-Motors potřeboval půjčit sedmimístné auto pro soukromou cestu po Německu a volba padla na Mercedes-Benz třídy V. Byli tak nadšení z komfortu auta, a naopak tak zklamaní z jeho výkonu, že se rozhodli postavit jeho dokonalou verzi. Pořídili si proto vlastní exemplář V 250d ve střední velikosti a s pohonem všech kol 4Matic. Diesel pod přední kapotou byl proto, že benzínový motor v německé – stejně jako naší – nabídce modelu zkrátka nefiguruje.

Protože však měli v GAD-Motors po pořízení vozu práce nad hlavu, dlouho jej používali k běžným pracovním účelům. Během 50.000 kilometrů se sice se 190 koňmi nějak naučili žít, ale touha postavit pořádně silnou verzi přetrvávala. Do práce na autě se pustili v samotném závěru roku 2020. Jako první šel ven dieselový motor a v plánu bylo nainstalovat sériový čtyřlitrový, dvojitě přeplňovaný osmiválec od AMG.

Ukázalo se však, že zabudování zážehového motoru nebude úplně jednoduché. Nakonec v GAD-Motors vytvořili verzi motoru M177 upravenou vlastními díly. Po usazení jednotky do karoserie přišla řada na napojení všech důležitých komponent a propojení elektronických systémů. Když ale bylo hotovo, v GAD-Motors se pouze nepoplácali po zádech a nešli domů.

Aby bylo auto bezpečné a silný motor nakonec nebyl jeho zkázou, vylepšili také podvozek a instalovali karbon-keramické brzdy. Nový motor zároveň potřeboval výměnu výfuku, který byl instalován z vlastní produkce GAD-Motors, a to včetně katalyzátoru a filtru pevných částic. Posíleny nebo vylepšeny byly i další díly a systémy, například chlazení oleje či devítistupňová automatická převodovka. Interiér, se kterým byli od začátku spokojeni, zůstal bez úprav.

Po prvních testovacích kilometrech se ukázalo, že upravená pohonná jednotka produkuje zhruba 900 koní. Jízdní vlastnosti v GAD-Motors popisují jako vynikající. A co je v plánu nyní? Další testování a ladění auta. Plus jednání související s jeho schválením do silničního provozu. Auto bylo dokonce zachyceno při testování na okruhu Nürburgring:

Neoficiální AMG verze třídy V nezůstane jen v jediném exempláři, který bude sloužit k propagaci německého úpravce. Na autě v GAD-Motors odvedli tolik práce, a vyvinuli vlastní nové díly, že se rozhodli pro jeho výrobu. Bude však vznikat ve velmi omezených počtech. Stránky společnosti zmiňují, že se počítá s produkcí deseti kousků ročně. Kdy však bude ostrá třída V připravena do výroby a kolik bude stát, to zatím stránky GAD-Motors nezmiňují.