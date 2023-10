V Polsku vyroste továrna na klíčovou součást baterií elektromobilů, Volkswagen je investorem

Společný podnik Volkswagenu a belgické firmy Unicore postaví v Nise továrnu na katodový materiál do baterií elektromobilů. Práci tam najde 900 lidí.

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Divize PowerCo automobilky Volkswagen, která se stará o veškeré aktivity koncernu na poli trakčních baterií, a to od zpracování materiálů po vývoj unifikované baterie pro vozy skupiny VW včetně spravování závodů na jejich výrobu, spolu s belgickou firmou Umicore, specializující se na materiálové technologie a recyklaci, založily už před téměř dvěma lety dobou společný podnik s názvem Ionway. První továrna tohoto společného podniku bude stát nedaleko českých hranic – v polské Nise.

Celková výše investice má činit 1,7 miliardy eur, tedy zhruba 41,6 miliardy korun, a polská vláda přislíbila granty v souhrnné výši 350 milionů eur (cca 8,6 miliardy korun). Továrna má začít vyrábět v roce 2025 a do roku 2030 zde má vzniknout devět stovek pracovních míst.

Továrna nebude produkovat hotové baterie, nýbrž katodový materiál použitelný k výrobě trakčních baterií elektromobilu. Závod bude stát hned vedle již fungující fabriky firmy Umicore, která také vyrábí katodový materiál. Ten je pro výrobu trakčních baterií klíčový.

Video se připravuje ...

Z niské továrny bude proudit materiál použitelný pro výrobu baterií v souhrnné roční kapacitě až 160 GWh. To by mělo stačit pro zhruba 2,2 milionu elektromobilů a má to pokrýt značnou část potřeb PowerCo v Evropě.

Polsko je podle divize PowerCo příhodné jednak kvůli umístění a jednak kvůli dostatku kvalifikované pracovní síly a také energie z obnovitelných zdrojů, která má závod pohánět.