Nový Volkswagen Tiguan představen! Má trumfy Touaregu i normální motory

Volkswagen Tiguan, v první generaci představený v roce 2007, patří s více než 7,6 miliony prodaných kusů mezi globálně nejúspěšnější modely značky. Nyní automobilka představuje již třetí generaci kompaktního SUV, jehož prodej bude zahájen v prvním čtvrtletí příštího roku.

Technickým základem nového Volkswagenu Tiguan je platforma MQB evo, která podle automobilky demokratizuje řadu high-tech systémů, ke kterým se teprve dostaneme. Přesné rozměry bohužel automobilka zatím neuvedla, na délku by však měl nový VW Tiguan povyrůst zhruba o tři centimetry, zatímco výška, šířka a rozvor náprav zůstal na téměř identické úrovni. I tak se ale automobilce povedlo zvětšit objem zavazadelníku o 37 litrů na výsledných 652 litrů.

Už na první pohled zaujme Tiguan zcela novým designem, který přispěl k lepší aerodynamice. Výrazně působí především přední část vozu s novými LED světlomety a příčnou lištou se skleněným povrchem. Tiguan se přitom stane prvním modelem na platformě MQB Pro, který nabídne nově vyvinuté IQ.LGHT HD LED Matrix světlomety, které byly souběžně vyvíjeny i pro model Touareg. Tiguan tak bude nabízet až 19.200 multipixelových LED v každém světlometu.

Otvory masky chladiče, ve kterých je systém vzduchových clon, jsou nově posunuty na okraje nárazníku. Součinitel aerodynamického odporu vzduchu se tak povedlo snížit z 0,33 na 0,28. Z profilu by měl vůz zaujmout „atletickými bočními oblastmi“ nad podběhy, které mohou vyplňovat ráfky o průměru až 20 palců. Vzadu pak zaujme nová příčná LED lišta, která by měla zvýraznit záď vozu.

Kabina nabídne nově koncipovaný interiér, který by se měl vyznačovat vysokou kvalitou materiálů a zpracování. Zaujme však i nově tvarovaná přístrojová deska, která by měla být chytře uspořádána a nabízet by měla intuitivní ovládání. Nechybí digitální přístrojový štít v příčném tabletovém formátu s ochranou proti odrazům, infotainment s úhlopříčkou až 15 palců (38 cm) a systémem MIB4 nebo nový head-up displej s promítáním informací na sklo.

Vybrané funkce vozu, jako jízdní režim, hlasitost audiosystému nebo barvy ambientního osvětlení, bude možné ovládat i multifunkčním „voličem zážitků z jízdy“ s malým integrovaným LED displejem. Chybět však nebude ani hlasový asistent, který umí ovládat řadu funkcí na základě povelů běžným hovorovým jazykem.

Novinkou jsou také ergoActive Plus sedadla s bederní opěrkou nastavitelnou ve 4 směrech a pneumatickým 10komorovým systémem pro tlakovou masáž, která by měla zpříjemnit cesty na dlouhé vzdálenosti. Zákazníci si navíc budou moci nastavit, při jakých teplotách se bude automaticky aktivovat ventilace či vyhřívání sedadel.

Pod kapotou bude na výběr z široké palety pohonných jednotek, včetně turbodieselů (TDI), přeplňovaných zážehových motorů (TSI), mild-hybridních přeplňovaných zážehových motorů (eTSI) a chybět nebudou ani plug-in hybridy (eHybrid) s elektrickým dojezdem až 100 kilometrů a rychlým nabíjením. Všechny motorizace budou spojeny výhradně s dvouspojkovou převodovkou DSG, jejíž volič byl nově přesunut na sloupek řízení – podobně jako u dalších nových koncernových vozů. Všechny verze Tiguanu ale nabídnou možnost manuálního řazení páčkami pod volantem.

Podobně jako další vozy na platformě MQB Pro, také nový Tiguan může být volitelně vybaven novou generací adaptivního podvozku DCC Pro s dvouventilovými tlumiči. Již ve standardu ale nabídne manažer jízdní dynamiky, který byl poprvé představen v aktuálním modelu Golf GTI. Systém ovládá funkce elektronických uzávěrek diferenciálů (XDS) a nastavení adaptivních tlumičů systému DCC Pro, což má vliv na příčnou dynamiku. Brzdné zásahy na jednotlivých kolech a selektivní změny tuhosti tlumičů pak zvyšují komfort a umocňují sportovní výkony.

Na závěr pak nemůžeme vynechat ani nové asistenční systémy. Ve standardní výbavě se objeví systémy jako Side Assist (pro změnu jízdního prhu), Front Assist (nouzové brzdění), Lane Assist (hlídá jízdu v pruhu), Rear View Assist (couvací kamera) nebo rozpoznávání dopravních značek. Volitelně pak budou k dispozici systémy jako „Park Assist Pro“ (automatické zaparkování vozu nebo vyjetí z místa, které lze ovládat aplikací v chytrém telefonu) nebo „Trailer Assist“ (pro asistované manévrování s přívěsem).