V Tokiu se představí nová speciální edice Megane RS Trophy, zřejmě půjde o poslední RS

Renault Megane patří bezpochyby mezi legendy francouzské automobilky. Slavné jméno se poprvé představilo v roce 1995 a během následujících let zdobilo hatchbacky, kombíky, sedany, kabriolety s pevnou i plátěnou střechou, MPV a nakonec i čistě elektrický crossover. Nejzajímavější verze však vždy nesla označení RS, odkazující na divizi Renault Sport.

Sportovně laděný Megane si můžete koupit i dnes, ačkoliv rok 2023 bude zřejmě jeho posledním. Přesto se během tokijského autosalonu očekává představení jeho nové verze, která by mohla být posledním novým Renaultem s označením RS. Divize Renault Sport se totiž již v roce 2021 přejmenovala na Alpine Cars.

Informaci o představení nového modelu na tokijském autosalonu mělo celkem v tichosti vypustit japonské zastoupení automobilky, následně na ni pak upozornili kolegové z Carscoops. K novému modelu zatím nemáme žádné bližší informace ani snímky, podle některých zvěstí ale půjde o lehce upravený model Megane RS Trophy

Novinka tedy nebude tak extrémní jako Megane Trophy-R, který si v roce 2019 střihl rekord na Nürburgringu. Výjimečný by však mohl být řadou kosmetických úprav a také jménem. To by podle Motor1 mohlo znít „Ultime“, což by stylově odkazovalo na skutečnost, že jde o poslední verzi tohoto klasického hot-hatche.

Model Megane RS Trophy byl představen v červenci 2018, v roce 2020 pak prošel modernizací. Pod jeho kapotou je uložen 1,8litrový přeplňovaný čtyřválec, který nabízí 221 kW a 420 Nm točivého momentu. O přenos výkonu na kola se stará buď šestistupňový manuál, nebo dvouspojkový automat.

Tokijský autosalon se bude konat 13. až 15. ledna, kromě nového modelu Megane RS by zde navíc automobilka měla představit sportovně laděnou verzi model Lutecia Rally5, inspirovanou závodními modely Clio. Právě model Clio se totiž v Japonsku prodává pod označením Lutecia. Zahájení prodeje nové speciální verze modelu Megane RS, která by měla být limitovaná, se očekává v průběhu jara 2023.