TEST Renault Megane E-Tech 100% elektrický EV60 220 Optimum Charge – Tohle jsem nečekal...

A nakonec jedna taková spíš zajímavost, na kterou je potřeba si zvyknout. Vpravo u volantu se nacházejí nezvykle hned tři páčky blízko sebe. Horní představuje volič jednostupňové převodovky, prostřední obsluhuje stěrače, spodní má na starost multimédia. Asi to není nic proti ničemu. I když přiznávám, že se mi dvakrát povedlo místo „déčka“ spustit stěrač. Ale přikládám to spíš faktu, že jsem před Meganem jezdil celý týden s Mercedesem a zvykl si na umístění voliče převodovky na konkrétním místě. V Renaultu je však trochu výš.

Sedačky jsem sice pochválil, vyloženě mě ale zklamala masážní funkce, která je i na nejvyšší intenzitu hodně slabá. A to tak moc, že kdybych spolujezdce neupozornil, ani by si nevšimli, že jim opěradlo zrovna nějakou masáž poskytuje.

Vzadu pak E-Tech nehýří ani místem na nohy, navíc se pod přední sedadla nedají zasunout nárty. Takhle - kdybych v autě vezl posádku svých klonů, bylo by to v pohodě, se 182 centimetry jsem si našel za volantem příjemnou polohu a pohodlně bych si sedl i za sebe, ale řekl bych, že s partou pasažérů nad 185 cm by to už bylo výrazně horší.

Motor, jízdní vlastnosti

Svižný, úsporný...

Renault Megane E-Tech 100% elektrický využívá platformu CMF-EV s koncepcí „vše vpředu“. Pod přední kapotou pracuje synchronní elektromotor s vinutým rotorem, k dispozici jsou dvě verze - jedna poskytuje maximální výkon 96 kW, druhá 160 kW. V obou případech je vůz výhradně předokolkou.

A pak jsou tu ještě různě velké akumulátory a odlišné nabíjecí schopnosti. Rozklíčujete je podle jména jednotlivých motorizací. V případě testovaného EV60 220 Optimum Charge šedesátka značí kapacitu baterie v kWh, 220 pak znamená výkon v koních (tedy 160 kW) a „Optimum Charge“ napovídá, že auto zvládá nabíjení stejnosměrným proudem (DC) o výkonu až 130 kW.

Varianta EV40 130 Boost Charge má 40kWh akumulátor, 130 koní (96 kW) a v případě DC nabíjení umí maximálně 85 kW. Obě provedení dokážou dobíjet střídavým proudem (AC) o výkonu až 22 kW.

Projev 160kW elektromotoru je příjemný, samozřejmě takovým tím typicky elektromobilním způsobem – tedy s rychlými reakcemi na pravý pedál (zvlášť ve sportovním režimu) a hladkou a plynulou akcelerací, kterou doprovází ticho. Dynamika je velice slušná, a to nejen v nízkých rychlostech, důstojně se silnější Megane E-Tech projevuje i na dálnici, alespoň do okamžiku, než ve 160 km/h zasáhne omezovač.

Renault Megane E-Tech 100% elektrický EV60 220 Optimum Charge

Příjemné je také pružné zrychlení v situacích, kdy potřebujete například předjíždět. Z 80 na 120 km/h dokáže tento crossover akcelerovat za sympatických 4,4 sekundy. Jede fakt moc hezky, je to svižné auto.

Pochvalu si zaslouží i spotřeba. Palubní počítač během testu vyhazoval příjemná čísla, snad jen s výjimkou dálnice. Po sjezdu z D8 na displeji svítil údaj 23 kWh/100 km.

Jinak jsem ale po Praze jezdil za 16,1 kWh/100 km a mimo velká města a dálnice dokonce ze 13,3 kWh/100 km. Dlouhodobý průměr činil 15,7 kWh/100 km. Jen pro sichr dodávám, že jsem elektrický Megane testoval v horkých letních dnech. A samozřejmě jsem si nenechal upřít komfort klimatizace.

Renault u testovaného provedení udává dojezd až 454 kilometrů. A naměřená spotřeba ukazuje, že 400 km a více by mohlo být za určitých okolností dosažitelných. Můj dlouhodobý průměr však vychází na nějakých 380 km.

A nabíjení? U 130kW nabíječky by se „prázdný“ akumulátor měl plně dobít za jednu hodinu a 15 minut. Výrobce také dodává, že Megane E-Tech EV60 220 Optimum Charge zvládne dobít elektřinu na 250 km jízdy za 25 minut. Nabíjení „z nuly na sto“ střídavým proudem o výkonu až 22 kW má trvat 3 hodiny a 15 minut.

Já jsem měl možnost nabíjet výhradně u 50kW stojanů, takže mohu nabídnout tyto časy - v prvním případě trvalo předání 12,885 kWh 16 minut a 30 sekund, přičemž jsem odjížděl s 67% nabitím, ve druhém pak stanice poslala do baterie 23,061 kWh za 35 minut a 30 sekund. Stojan jsem opouštěl s 96procentním nabitím.

… a fantasticky pohodlný

A teď to nejlepší, to, co mě na celém autě asi překvapilo nejvíc. Renault Megane 100% elektrický je úžasně pohodlné auto – třebaže pohled na velká 20palcová kola obutá do pneumatik 215/45 by mohl napovídat opak.

Jenže tady to všechno z nějakého důvodu funguje. Podvozek krásně filtruje nerovnosti, a to nejen díky práci tlumičů a podobně, ale také akusticky. Elektrický Megane prostě nedrncá, neposkakuje, kola nemlátí a v autě nic nebouchá ani nevibruje. To už musíte trefit pořádný výmol, aby něco narušilo úžasnou pohodu na palubě. Vážně, Renaultu se povedlo vymyslet podvozek, jehož schopnosti dokonale sluší tichému elektrickému pohonu.

Není to přitom na úkor stability, nebo přehnané houpavosti. Navzdory poddajnějšímu odpružení se karoserie ani na zvlněné silnici protivně nerozkmitá, jak to elektrické crossovery s těžkou baterkou v podlaze občas dělávají. On vlastně Megane E-Tech na poměry elektromobilů ani zas tak těžký není, v testovaném provedení váží 1,7 tuny. Jasně, pořád je to dost, ale bavíme se o elektrickém voze nižší střední třídy. Se směrovou stabilitou pak pomáhá i poměrně dlouhý rozvor s koly v rozích karoserie.

Do zatáček se Megane E-Tech pouští vcelku ochotně, podobně si vede také při náhlých změnách směru. V oblouku dokáže docela hezky držet stopu. Velice mě zaujalo až překvapivě strmé řízení, v pozitivním smyslu. Je proto škoda, že je tak odtažité, prakticky bez jakékoli zpětné vazby.

Renault Megane E-Tech 100% elektrický EV60 220 Optimum Charge

Upovídanější řízení by se přitom zrovna v tomto autě hodilo. Kombinace výkonného elektromotoru s okamžitým nástupem a pohonu předních kol totiž znamená, že když nebudete zacházet s pravým pedálem citlivě, bude se vám čumák občas smýkat. Pneumatiky mají čas od času problém zvládnout současně zatočení a akceleraci, což se projeví tak, že se předek auta prostě začne hrnout ven. A odtažité řízení vás o tom bohužel informuje dost ledabyle, skoro vůbec.

Jde ale samozřejmě o projev, na který si asi lze zvyknout, řidič musí počítat s tím, že elektromotor dává sílu jinak – přesněji řečeno hned. Zajímalo by mě však, jak se Megane E-Tech bude šoférovat třeba v zimě na kluzkých silnicích. Stabilizace asi bude mít hodně práce. Snad dostaneme šanci si elektrický Megane v horším počasí vyzkoušet. Interesantní to bude i z pohledu spotřeby a dojezdu.