Autem rychlostí chůze? Běžná realita dopravy v Praze! Stává se z auta zbytečný luxus?
Každodenní kolony se staly běžnou součástí života mnoha Pražanů. Zatímco vedení města zdůrazňuje význam investic do veřejné dopravy a vyzývá obyvatele k jejímu častějšímu využívání, realita je často složitější.
Rozhodl jsem se ověřit, jak dnes v praxi funguje pražská městská doprava. Nastoupil jsem do autobusu na Praze 9 směrem k Depu Hostivař. A hned první úsek, dlouhý přibližně pět set metrů (ze zastávky Generála Janouška ke křižovatce s Broumarskou), trval téměř padesát minut.
Drobné stavební práce v jednom směru způsobily dopravní kolaps, který ochromil i okolní křižovatky. Auta se štosovala, semafory přestaly mít praktický význam a atmosféra mezi cestujícími byla plná frustrace.
Dříve na tomto místě existovalo několik pruhů navíc, dnes jsou zde i cyklopruhy, které však podle mě i dalších místních nejsou příliš využívané. Není to výjimka – podobných úseků, kde se dopravní realita střetává s teoretickými plány, je v Praze více.
Veřejná doprava pod zátěží
Magistrát v čele se Zdeňkem Hřibem dlouhodobě podporuje využívání městské hromadné dopravy a upozorňuje na investice do její modernizace. Podle údajů Dopravního podniku přepravila pražská MHD v roce 2024 přibližně 379 milionů cestujících.
Tento nárůst však přináší i problémy – v dopravních špičkách bývá metro často na hranici své kapacity a tramvaje i autobusy se potýkají se zpožděním. Mnoho obyvatel zároveň upozorňuje, že MHD už nepředstavuje vždy rychlejší alternativu. Ve špičkách bývají spoje přeplněné a cestování se prodlužuje i kvůli zpožděním navazujících linek.
Další případy z praxe
Na dopravní situaci si stěžují i profesionální řidiči, kteří denně zásobují pražské obchody a restaurace. „Navigace ukazovala 32 minut na 7,4 kilometru, trasa Roztoky – Letná. Reálně jsem to ale jel skoro padesát minut – od 7:40 do 8:30,“ popisuje jeden z nich. Průměrná rychlost v tomto případě spadla na zhruba 9 kilometrů v hodině – tedy tempo svižnějšího chodce.
Podobná situace je podle řidičů běžná prakticky každý všední den. Autobusové pruhy, které mají zrychlit MHD, bývají často blokovány osobními auty, takže ani městská doprava se kolizím nevyhne. Tam, kde pruh zůstává volný, se zase někdy dlouho neobjeví žádný autobus – asfalt je prázdný, ale proud aut stojí.
Ročně celé dny v koloně
Podle dopravního indexu TomTom stráví řidiči v Praze ročně v kolonách přibližně 89 hodin – tedy více než tři a půl dne čistého času. Přesto vedení města pokračuje v přípravách klíčových projektů infrastruktury.
Na konci listopadu má začít tzv. fáze 0 městského okruhu – příprava majetkoprávního vypořádání pozemků. Po třiceti letech plánování a řadě studií jde sice o posun, ale zároveň o první krok z dlouhého procesu.
Dokud nebude vnější obchvat Prahy kompletní, tranzitní doprava z celé republiky bude dál projíždět srdcem města. Kamiony směřující z D1 na D8 tak i nadále zatěžují oblasti kolem Holešovic a Letné. Oprava Barrandovského mostu, která skončila dříve, než se původně plánovalo, je jednou z mála pozitivních výjimek – byť s vyššími náklady, než se původně očekávalo.
V MHD si nepomůžete
MHD už dávno nefunguje tak, jak si to magistrát maluje. V roce 2024 přepravila pražská hromadná doprava 379 milionů cestujících, což je na cestovním komfortu znát. Metro praská ve švech, tramvaje se zpožďují, autobusy stojí ve stejných kolonách jako auta.
V dopravních špičkách už některé úseky metra fungují na hranici kapacity a do souprav se lidé sotva vejdou. Směřovat do takto přetíženého systému další desetitisíce cestujících proto nemusí být zrovna nejšťastnější nápad.
Navíc ne každý si může dovolit jednoduše nechat auto doma. Řada Pražanů denně převáží děti, pracuje v mimopražských oblastech, rozváží zboží, vybavení nebo klienty. Pro ně je auto nástroj práce a logická volba, nikoli rozmar.
Když se lidé ocitnou v dopravní pasti, kde nefunguje ani MHD, ani průjezdnost, zbývá už jen rezignace a zoufalost. Spokojení jsou možná cyklisté – až na to, že během chladných měsíců jich je naprosté minimum.
A co na to vy?
Současné vedení magistrátu odpovědného za dopravu tvrdí, že současná dopravní situace v Praze je „normální“ a že podobné problémy řeší každé větší město. Souhlasíte s tímto tvrzením, nebo vidíte prostor ke zlepšení? Napište nám své zkušenosti – kolik času denně trávíte v kolonách, nebo jak se vám daří cestovat MHD.
Je auto v Praze zbytečný luxus, nebo nutnost? Pro některé je to jediný způsob, jak se dostat do práce, k dětem nebo za klienty. Jiní tvrdí, že město by mělo řidiče odnaučit jezdit. Kde stojíte vy?
Zdroje: DPP, Expres, Hospodářské Noviny, Info.cz