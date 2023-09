Naleziště na pomezí amerických států Nevada a Oregon by mohla zajistit dodávky baterií pro americké elektromobily na dlouhá desetiletí.

Zatímco v minulém století se automobilový průmysl točil především kolem ropy, v nadcházejících desetiletích se budou řešit především vzácné kovy, jako například lithium. Není přitom tajemstvím, že velká naleziště materiálů potřebných pro výrobu baterií do elektromobilů kontroluje Čína, což platí i pro velká africká ložiska lithia.

Podle informací, na které upozornili kolegové z Carscoops, však bylo v USA objeveno poměrně velké ložisko lithia. Nacházet by se mělo na pomezí států Nevada a Oregon, přičemž podle odhadů by se mohlo jednat dokonce o největší naleziště o světě, ze kterého by mohl být používán materiál na výrobu baterií v USA po dlouhá desetiletí.

Naleziště by mělo být v kaldeře McDermitt a lithium zde mělo vzniknout při explozi super-vulkánu zhruba před 16 miliony let. Množství lithia bude ještě dále zkoumáno, podle prvotních odhadů by se však mělo jednat až o 120 milionů tun.

Pokud by se odhady potvrdily, pak by v kaldeře byl dvanáctinásobek lithia nalezeného v bolivijských solných pláních, které byly donedávna považovány za největší naleziště lithia na světě. Lithium ve vulkanických sedimentech by navíc mělo být snadno dostupné, velmi kvalitní a získávané s minimem odpadu.

Informace o nalezišti by mohla být mimořádně důležitá pro americké společnosti, které v minulosti neměly zrovna nejlepší přístup k ložiskům lithia. Ještě před zahájením těžby však bude potřeba vyřešit dva problémy. Jedním je skutečnost, že se ložisko minimálně z části nachází na posvátné půdě původních obyvatel této části Nevady. Kromě toho už se ale objevují i ekologové, kteří protestují proti těžbě ze strachu z dopadu na životní prostředí.

Pokud se ale podaří vše vyřešit, mohla by těžba začít již v roce 2026. Díky novému zdroji materiálu nezbytně nutného pro výrobu baterií by navíc automobilky mohly lépe držet krok s rostoucí poptávkou po elektromobilech, která by se podle odhadů mohla být do roku 2040 až osminásobná.