Výroba nových baterií by měla začít koncem roku, na trh by se měly dostat v prvním čtvrtletí roku 2024.

Čínská společnost CATL, která patří k největším výrobcům baterií a patří mezi hlavní dodavatele společnosti Tesla, se pochlubila novými LFP (Lithium-železo-fosfátovými) bateriemi, které by měly nabídnout působivé vlastnosti. Nová baterie dostala název Shenxing a přináší řadu inovací.

Podle kolegů z CarNewsChina, kteří na zprávu upozornili, by nové baterie měly mít novou grafitovou anodu, nové složení elektrolytu, tenčí a bezpečnější oddělovač a také lepší přenos iontů. U baterie mělo dojít k omezení zahřívání a je vybavena novým systémem managementu.

Video se připravuje ...

Podle výrobce by nová baterie měla být vhodná pro použití v jakémkoliv typu automobilu, jako první ji pak zřejmě použije společnost Avtar, jež by měla být společným podnikem společností CATL, Changan a Huawei.

Nová LFP baterie má elektromobilů nabídnout dojezd kolem 700 kilometrů, ještě zajímavější je však její podpora „super-rychlého“ nabíjení, díky kterému by mělo být možné získat dojezd až 400 kilometrů za pouhých 10 minut – samozřejmě u dostatečně rychlé nabíječky. Díky podpoře rychlonabíjení je ostatně oficiální název: Shenxing Superfast Charging Battery.

Společnost CATL se dále pochlubila, že se jedná o vůbec první LFP baterii, která podporuje rychlonabíjení označované 4C. Baterie by navíc měla podávat slušné výkony i v nízkých teplotách, které se jinak LFP bateriím příliš nelíbí. I při -10 °C by tak nabíjení na 80 % mělo trvat jen kolem 30 minut. Nízké teploty by navíc neměly mít vliv ani na akceleraci vozu.

Výroba nové baterie by měla být zahájena koncem tohoto roku, během prvního čtvrtletí roku 2024 by pak nový typ baterie měl být komerčně dostupný.

Jak dodává web CarNewsChina, společnost CATL patří k nejvýznamnějším výrobcům baterií na světě, který se vývoji LFP baterií věnuje dlouhodobě. Tyto baterie sice nemají nejvyšší energetickou hustu, nevyžadují ale žádný kobalt, nikl ani mangan, což snižuje jejich cenu. Není tedy divu, že na tyto baterie přechází stále více výrobců, včetně Tesly.