Z vedlejšího produktu výroby mléka se dnes vyrábí vodka, v budoucnu by to ale mohlo být i palivo.

Krávy jsou skutečně úžasná hospodářská zvířata, která nám dávají nejen mléko a maso. V posledních letech jsou sice kritizována jako zdroj velkého množství skleníkových plynů, v budoucnu ale mohou pomoci s vývojem ekologičtějších paliv.

Výroba etanolu z mléčného permeátu

Mléčné farmy z amerického Michiganu totiž uzavřely partnerství s destilerkou v kanadském Ontariu, jejímž cílem by měla být výroba etanolu z tzv. mléčného permeátu, který je vedlejším produktem při zpracování mléka.

Mléčná vodka a dezinfekce

Ontarijská společnost Dairy Distillery vytvořila ve spolupráci s University of Ottawa proces fermentace permeátu, díky kterému z něj začala vyrábět „mléčnou“ vodku – humorně nazvanou Vodkow. Během pandemie pak společnost vyráběla z permeátu dezinfekci na ruce pro místní komunitu.

Omid McDonald, zakladatel Dairy Distillery, si ale uvědomil, že etanol vyráběný z mléčného permeátu by mohl mít i jiné možnosti využití. Materiálu by totiž mělo být opravdu hodně, zatímco poptávka po vodce je omezená. Nabízela se ovšem možnost využít materiál v oblasti vývoje bio-paliv.

Výroba 8,3 milionu litrů ročně

Asociace mléčných producentů z Michiganu proto vytvořila společný podnik s Dairy Distillery, v rámci kterého by měl vyrůst areál s rozlohou téměř 2800 metrů čtverečních, kde bude docházet k přeměně mléčného permeátu na etanol. Roční produkce by se přitom mohla pohybovat až okolo 2,2 milionu galonů (cca 8,3 milionu litrů) etanolu ročně, jak s odkazem na Craine’s Detroit Business uvádí kolegové z The Drive.

McDonald přitom věří, že výroba bio paliva z vedlejšího produktu při zpracování mléka by mohla opět zvýšit zájem o mléčné produkty, které někteří zákazníci přestali nakupovat s ohledem na zátěž životního prostředí, která je kravám přisuzována. Ostatně podle McDonalda by etanol mohl předejít vzniku 14.000 tun emisí uhlíku ročně.