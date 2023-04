Valaška v cíli: Pech vyhrál a obhájil triumf

Největší bodový příděl tak bral druhý v cíli Filip Mareš (Škoda Fabia Rally2). Třetí skončil obhájce domácího titulu Jan Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2).

Soutěž zahajovala letošní sedmidílný seriál PSG mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. V neděli čekalo posádky dalších 73,2 kilometrů v osmi rychlostních zkouškách. Závěrečné dvě erzety soutěže se odehrály v bývalém areálu vítkovických železáren v Ostravě.

Defekt přibrzdil Kopeckého

Do druhého a závěrečného dne soutěže odstartovalo čtyřiačtyřicet posádek mistrovství republiky a devět posádek, které bojovaly o body v hodnocení historických automobilů. V dopolední sekci tří měřených úseků panovalo deštivé počasí a teploty se pohybovaly jen několik stupňů nad bodem mrazu. Vedoucí příčku bezpečně držel Pech s náskokem 13,3 sekundy na Filipa Mareše a 15,0 na Jana Kopeckého.

Mareš bránil svoji pozici útokem, vyhrál RZ9 a RZ11, zatímco Kopecký RZ10. Moment, který sehrál důležitou roli v boji o druhé místo, byl výjezd z retardéru na RZ11. Kopecký měl defekt pravého předního kola a ztratil téměř patnáct sekund. Pořadí na prvních místech bylo po RZ11 následující – Pech, Mareš +12,4, Kopecký +25,8, Černý +44,0. Co podle oficiálního webu soutěže říkali jezdci po RZ11?

Václav Pech (Ford Focus RS WRC 06): „Být první auto na trati není dneska v žádném případě výhodou. Vody je všude opravdu hodně, možná ukazujeme klukům za námi stopu a brzdné body. Občas mám sevřený zadek, protože asfalty jsou rychlé a dost kloužou. Auto zatím funguje a náskok necelých třináct sekund není nijak komfortní.“

Filip Mareš (Škoda Fabia Rally2 evo): „V rámci možností můžeme být spokojení. V tomhle zběsilém tempu a proti tak skvělým soupeřům nemůžeme čekat žádné velké časové rozdíly. Vyhrát je vždy záležitostí prestiže.“

Jan Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2): „Na poslední dopolední zkoušce jsme měli defekt pravého předního kola. Bylo to ve výjezdu z retardéru do dlouhé roviny. Soustředil jsem se na výjezd a nepodíval se dovnitř zatáčky. Chtěl jsem jet naplno na dvojku a byl přesvědčený, že je tam dost místa. Škrtnul jsem si o betonový kužel a prorazil kolo.“

Jan Černý (Hyundai i20 N Rally2): „Bylo to náročné a zatím mi to nejde jako včera. Nejsem schopný zahřát pneumatiky a chybí mi větší jistota. Zkusíme změnit nastavení auta a dostat se zase do tempa.“

Věroslav Cvrček (Škoda Fabia R5): „Jedeme poprvé na michelinech na takovém mokru a funguje to výborně. Máme slušné tempo a dobrý pocit z jízdy. Prostoru na zlepšení je určitě hodně. V takových podmínkách však není snadné najít správnou hranici.“

Aleš Jirásek (Škoda Fabia R5): „Silnější momenty střídaly slabší a navíc nás potkal defekt pneumatiky. Zrychlit se dá určitě, ale zatím si netroufám jet úplně naplno. Uvědomuji si, kde a jak ztrácím čas, ale chceme jít krok za krokem. Nechci nic uspěchat.“

Martin Vlček (Hyundai i20 N R5): „Bylo to o kompromisech. Trochu jsme laborovali s pneumatikami. V pátek jsem udělal chybu a nevzal si dvě rezervy a mohli jsme je přehodit za přední kola. Ale jinak jsem spokojený, zatím se nám jede dobře a bez krizovek.“

Adam Březík (Škoda Fabia R5): „Škoda sobotního defektu, jinak si jedeme hezky, i když nás provází počasí, které si těžko představit. Chyběl snad už jen sníh. Když už je počasí podle očekávání, tak si alespoň opakujeme jízdu na mokru a snažíme se zlepšovat.“

Vítěz musel couvat

Závěrečná sekce soutěže začala nešťastně pro Jana Černého, který musel před dvanáctou erzetou odstoupit kvůli prasklému výfuku. První tři jezdci průběžného pořadí si odpoledne rozdělili každý po jedné vyhrané zkoušce a pak už se jelo do vítkovických železáren na poslední dvě zkoušky mezi bývalými vysokými pecemi a kolem betonových obrubníků. První průjezd tímto úsekem vyšel nejlépe Kopeckému, ale druhý Mareš najel na vedoucího Pecha 8,6 sekundy. Pech si časovou ztrátu způsobil sám, protože minul odbočku a musel couvat.

Mareš tak snížil před závěrečnou erzetou snížil své časové manko na pouhých 3,1 sekundy. Pech však nepřipustil drama. Na poslední zkoušce byl rychlejší než jeho největší soupeř a s náskokem 3,8 sekundy obhájil loňské valašské vítězství. Celkově to už bylo jeho páté prvenství na této ikonické české automobilové soutěži.

Konečné pořadí Kowax Valašské rally ValMez:

1. Pech, Uhel (Ford Focus RS WRC 06) 1:26:31,6; 2. Mareš, Bucha (Škoda Fabia Rally2 evo) +3,8; 3. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia RS Rally2) +19,2; 4. Kotarba, Grzesik (Pol./Citroën C3 Rally2) +4:15,1; 5. Cvrček, Prokorát (Škoda Fabia R5) +4:35,1; 6. Březík, Krajča (Škoda Fabia R5) +5:54,6; 7. Martin Vlček, Kunst (Hyundai i20 R5) +5:55,2; 8. Trojan, Jůrka (Škoda Fabia R5) +7:34,6; 9. Jirásek, Machů (Škoda Fabia R5) +8:02,7; 10. Trnovec, Staněk (Škoda Fabia R5) +8:52,1; 11. Šimek, Baďura (Ford Fiesta R5) +8:57,7; 12. Jírovec, Jindra jr. (Alpine A110 Rally RGT) +10:49,0; 13. Zedník, Zedníková (Ford Fiesta Rally2) +11:20,6; 14. Štefan, Vichtora (Peugeot 208 Rally4) +11:25,1; 15. Zpěvák, Navrátil (Opel Corsa Rally4) +11:27,0; 16. Dohnal, Švec (Peugeot 208 Rally4) +11:36,3; 17. Marek Vlček, Plachý (Škoda Fabia RAlly2 evo) +12:30,2; 18. Kundlák, Baran (Slov./Renault Clio Rally4) +12:34,7; 19. Neumann, Hlavatý (Mitsubishi Lancer Evo III) +15:40,0; 20. Vaňhara, Janovská (Renault Clio Rally4) +17:38,3.

Výsledky jsou neoficiální.

Průběžné pořadí (po 1 ze 7 soutěží)

1. Mareš 60; 2. Kopecký 48; 3. Cvrček 35; 4. Březík 31; 5. Martin Vlček 28; 6. Jirásek 24; 7. Trojan 22; 8. Trnovec 14; 9. Šimek 12; 10. Černý (Hyundai i20 N Rally2) a Stříteský (Škoda Fabia R5) po 10.

Vyhrané RZ: Kopecký 7, Pech 4, Mareš 4, Březík 1.

Výsledky jsou neoficiální.

Foto: Ivo Nesrovnal a Ivo Prieložný