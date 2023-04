Valaška po 1. dnu: Pech vede, Stříteský v příkopu

Obhájce domácího titulu Jan Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2) z Agrotec Teamu je po sobotních osmi erzetách a celkem 79,42 kilometrech na třetím místě. Situaci mu zkomplikovala penalizace deseti sekund za pozdní příjezd do časové kontroly.

Štěstí, že nic netrefili

Soutěž začal nejrychleji právě Kopecký, který vyhrál úvodní zkoušku. Na další, která měřila 19,70 kilometrů a je nejdelší z celé soutěže, byl nejrychlejší Pech o 7,1 sekundy před Kopeckým a dostal se tak na první místo. Byl nejrychlejší také v opakovaném průjezdu tohoto měřeného úseku a vedl po úvodní sekci čtyř zkoušek. Za ním se na dalších místech seřadili – Mareš +9,1, Černý +18,7; Kopecký +20,1. Smůlu měl Dominik Stříteský (Škoda Fabia R5), který se na čtvrté erzetě ocitl zadkem svého vozu v příkopu.

Zkouška musela být přerušena a Stříteský musel odstoupit. „Bylo tam hodně vody. Měl jsem na levém zadním kole slick. Auto se v jedné zatáčce spakovalo a zůstali jsme tak hloupě viset v příkopu, ze kterého nešlo vyjet. Bylo štěstí, že jsme nic netrefili. Chci poděkovat mechanikům, že auto je připravené tak, abychom se v neděli mohli vrátit do soutěže. Letošní Valašska je hodně rychlá a častou změnou povrchu a není to pro nikoho lehké,“ uvedl Stříteský. Podle pravidel může do soutěže nastoupit a získat body za etapové hodnocení po jednom dni.

Déšť to neusnadňuje

Oficiální web 41. ročníku Kowax Valašská rally ValMez soutěže následně nabídl hlasy předních českých jezdců po prvních čtyřech zkouškách.

Václav Pech (Ford Focus RS WRC 06): „Hned na úvodní zkoušce mi to zhaslo ve vracáku a hned v další zatáčce jsme se málem podívali mimo trať. Podmínky byly dost proměnlivé. V jedné zatáčce bláto, v další sucho a ve třetí zase voda. Tahle se to neustále různě měnilo. Déšť nám to nijak neusnadňuje. Jsou tady dost rychlé a klouzavé asfalty, hodně rychlé okresky, těžko odhadnout, co auto na vodě udělá. Když člověk jede na pětku sto osmdesát a pod ním je jenom voda, tak se strašně těžko odhaduje, kdy auto bude držet nebo totálně sklouzne.“

Filip Mareš (Škoda Fabia Rally2 evo): „Naše druhé průjezdy byly vydařenější než ty první. Na Lešné, což je nejdelší erzeta, jsou strašně dlouhé rovinky a tam nemůžeme Vaškovi na maximálku konkurovat. Na čtvrté zkoušce nás trochu vystrašil v nepříjemném místě olej na trati. Zrovna ve chvíli, kdy jsem se potřeboval opřít do pneumatik a chvíli čekal, co auto udělá. Zatím se trefujeme do volby pneumatik.“

Jan Černý (Hyundai i20 N Rally2): „Z mého pohledu jsme měli komfortní obutí a auto se krásně ovládá. Na trati bylo hodně bláte a bince, ale mě to moc bavilo. Hledáme sice ještě optimální nastavení, ale i tak jsem zatím spokojený.“

Jan Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2): „Bohužel jsme přijeli o minutu později do časovky a dostali deset sekund penalizaci. Snažíme se jet rychle, ale zatím neumím auto využít na těch nejvíce uklouzaných místech. Ještě si tam navzájem úplně nedůvěřujeme. Měli bychom jet rychleji, ale zatím se tak neděje. Před dalšími zkouškami zapřemýšlíme o nastavení auta a určitě něco vymyslíme.“

Věroslav Cvrček (Škoda Fabia R5): „Počítali jsme, že tady bude bláto a mokro a některé asfalty kloužou opravdu extrémně. Jedeme kilometr za kilometrem, zkoušku za zkouškou a soustředíme se jen na sebe. Neřešíme výsledky ani časy a nevíme, jak na tom v pořadí jsme. Chceme pracovat sami na sobě bez jakéhokoliv tlaku.“

Martin Vlček (Hyundai i20 R5): Valaška jako vždy. Počasí na přelomu března a dubna je vždycky aprílové. Před startem jsme museli dělat velké změny na autě, protože trénink byl na suchu. Na kluzkém asfaltu se toho moc dělat nedá, ale nestěžujeme si. Taková má rallye zkrátka být. S novým spolujezdcem zatím fungujeme perfektně. Doufám, že se udržíme na cestě a zkusíme zrychlit.“

Karel Trojan (Škoda Fabia R5): „Na čtvrté erzetě jsme museli čekat na dvacet minut a není to příjemné odstartovat do zkoušky na studených gumách na jednom z nejhorších povrchů. Byl to očistec, ale vybojovali jsme to. Bahna je tu stejně jako loni.“

Adam Březík (Škoda Fabia R5): „Na začátku jsme dostali jen dvě sekundy na kilometr od Honzy Kopeckého a půl sekundy od Vaška Pecha. To beru všemi deseti. Bohužel nás potkal na RZ2 defekt, který nás stál něco přes tři minuty. Na čtvrté erzetě zůstal Dominik Stříteský venku asi kilometr před místem, kde jsem to loni zahodil já.“

Kopecký stíhá Mareše

V odpolední sekci byl v RZ5 a RZ6, což byla jedna erzeta s dvěma průjezdy, nejrychlejší Kopecký a posunul se na třetí místo před Černého. Kopecký zjevně, jak předesílal, zapracoval na nastavení auta a vyhrál i RZ7. Závěrečná zkouška dne byla pro změnu záležitostí lídra soutěže. Kopecký však byl ve všech odpoledních průjezdech rychlejší než aktuálně druhý v pořadí Filip Mareš a stáhl jeho náskok na 1,7 sekundy.

V neděli čeká posádky dalších 73,2 kilometrů v osmi rychlostních zkouškách. Náročná bude zejména ranní RZ9 s názvem Dlouhá Lhota v délce 11,25 kilometru. Závěrečné dvě erzety soutěže se odehrají v bývalém areálu vítkovických železáren v Ostravě. Na cílovou rampu na náměstí ve Valašském Meziříčí by měla první posádka přijet v 16.00 hodin.

Průběžné pořadí (po 8 z 16 RZ):

1. Pech, Uhel (Ford Focus RS WRC 06) 44:11,7; 2. Mareš, Bucha (Škoda Fabia Rally2 evo) +13,3; 3. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia RS Rally2) +15,0; 4. Černý, Černohorský (Hyundai i20 N Rally2) +25,9; 5. Kotarba, Grzesik (Pol./Citroën C3 Rally2) +2:29,4; 6. Cvrček, Prokorát (Škoda Fabia R5) +2:42,9; 7. Martin Vlček, Kunst (Hyundai i20 R5) +2:45,3; 8. Jirásek, Machů (Škoda Fabia R5) +2:56,3; 9. Březík, Krajča (Škoda Fabia R5) +4:03,9; 10. Trojan, Jůrka (Škoda Fabia R5) +4:05,3; 11. Šimek, Baďura (Ford Fiesta R5) +4:42,1; 12. Trnovec, Staněk (Škoda Fabia R5) +4:58,6; 13. Zedník, Zedníková (Ford Fiesta Rally2) +5:54,2; 14. Jírovec, Jindra jr. (Alpine A110 Rally RGT) +5:54,9; 15. Štefan, Vuchtora (Peugeot 208 Rally4) +6:04,9; 16. Dohnal, Švec (Peugeot 208 Rally4) +6:13,3; 17. Zpěvák, Navrátil (Opel Corsa Rally4) +6:16,0; 18. Tochowicz, Bialowas (Pol./Citroën C3 Rally2) +6:19,3; 19. Marek Vlček, Plachý (Škoda Fabia RAlly2 evo) +6:46,7; 20. Kundlák, Baran (Slov./Renault Clio Rally4) +6:55,8.

Výsledky jsou neoficiální.

Zbývající program Kowax Valašská rally ValMez

Neděle 2. dubna – 9.00 RZ9 (11,25 km), 9.38 RZ10 (11,54 km), 10.00 RZ11 (9,71 km), 11.45 RZ12 (11,25 km), 12.23 RZ13 (11,54 km), 12.45 RZ14 (9,71 km), 14.15 RZ15 (4,10 km), 14.32 RZ16 (4,10). Etapa celkem 73,20 km).