Valašská rally (ValMez) 2023 ŽIVĚ: aktuální výsledky, trasa, program

Výhru z minulého ročníku na tomto podniku obhajuje Václav Pech (Ford Focus RS WRC 06). Úřadujícím mistrem je Jan Kopecký (Škoda Fabia RS Rally2), který může letos dosáhnout na desátý český titul.

Pořadí Posádka a vozidlo Průběžný čas

(po 2. RZ) 1. Pech Václav – Uhel Petr

Ford Focus RS WRC '06 15:02,5 2. Kopecký Jan – Hloušek Jan

Škoda Fabia RS Rally2 +6,8 3. Mareš Filip – Bucha Radovan

Škoda Fabia Rally2 Evo +12,4 4. Stříteský Dominik – Hovorka Jiří

Škoda Fabia R5 +16,0 5. Černý Jan – Černohorský Petr

Hyundai i20 N Rally2 +19,9 6. Kotarba Lukasz – Grzesik Krzysztof

Citroën C3 Rally2 +59,8 7. Cvrček Věroslav – Prokorát Tomáš

Škoda Fabia R5 +1:10,7 8. Vlček Martin – Kunst Jakub

Hyundai i20 R5 +1:20,2 9. Trojan Karel jun. – Jůrka Zdeněk

Škoda Fabia R5 +1:30,4 10. Jirásek Aleš – Machů Petr

Škoda Fabia R5 +1:35,1

Odstoupili:

Číslo RZ Posádka Vůz Pneumatiky Důvod odstoupení 26 RZ1 Ocelka Filip - Blažek Jaroslav Renault Clio Rally4 RC4 Havárie 49 RZ2 Žalud Jan - Šmíd Tomáš Renault Clio III Sport RN7 Následky havárie 53 RZ2 Valla Rudolf - Drmota Zdeněk Škoda Fabia AK Tišnov Požár vozu

Před startem Valašky: Výhru obhajuje Pech, titul Kopecký

Soutěž odstartuje již v pátek 31. 3. v 18:00 hodin na náměstí ve Valašském Meziříčí. Na přihlášené posádky čeká 152,62 kilometrů v 16 rychlostních zkouškách a trať je i s přejezdovými úseky dlouhá celkem 503 kilometrů. Vítězná posádka přijede na cílovou rampu v neděli 2.4. v 16:00 hodin opět na náměstí ve Valašském Meziříčí.

Fabia přišla před měsícem

Spolupráce mezi Janem Kopeckým a AGROTEC Škoda Rally Teamem pokračuje i po dvou úspěšných sezonách. Ty byly korunovány ziskem domácích mistrovských titulů. Ze 14 startů jich 10 skončilo vítězstvím v absolutní klasifikaci. „Naše vztahy jsou založené i na vzájemné důvěře a přátelství. Pokračování v tomto projektu bylo naší jasnou prioritou,“ říká Kopecký.

„Dva roky jsme používali náš soukromý vůz Škoda Fabia Rally2 evo, který nás nikdy nezklamal a který jsme dotáhli v týmu Motorsport Kopecký k dokonalosti. Na trhu je ale nová Škoda Fabia RS Rally2 a my o ní měli mimořádný zájem. Škoda Motorsport dodávala první vozidla prioritně do velkých týmů v mistrovství světa a Evropy. Díky společnému úsilí Škoda Auto, Škoda Motorsport a AGROTEC Group se ale dostalo i na nás. My si tak na začátku března přivezli na dílnu nový vůz,“ popisuje situaci český pilot.

Tím ale započalo hektické období, protože do startu Valašské rally zbývaly jen týdny. „Nejprve jsme měli krátký test u nás v Kostelci nad Orlicí. Tam jsme si především potřebovali ověřit, že na autě není nějaký problém, který by se u nového auta projevil hned na začátku. Ve středu jsme pak testovali na známé trati nedaleko Hustopečí. Tam jsme se již zaměřili na hledání nejlepšího nastavení pro nadcházející víkend. Celý test proběhl na suché trati, což nejsou podmínky, které se očekávají na Valašce. Každopádně se potvrdilo, že Škoda Fabia RS Rally2 je skvělé auto a já už se nemohu dočkat ostrého startu,“ popisuje přípravu na sezonu Kopecký.

AGROTEC Škoda Rally Team má v plánu všech sedm soutěží českého šampionátu. Na místo spolujezdce znovu usedne zkušený a osvědčený Jan Hloušek. Mnoho fanoušků zajímá, zda se Kopecký objeví také koncem října na Central Europe Rally, kdy do Česka poprvé zavítá soutěž mistrovství světa. „Moc by mě to lákalo, ale musel by se na to objevit nějaký další silný partner. Je to start navíc, který nedává logiku z hlediska našich cílů. Ale kdyby to klaplo, bylo by to skvělé,“ vysvětluje jezdec.

Stříteský myslí na stupně

Kopecký bude ve voze používat palivo MOL Racing Fuel Hi5 a stejně na tom je třiadvacetiletý Dominik Stříteský z týmu Vančík Motorsport. Ten se bude snažit navázat na loňské třetí místo v mistrovství republiky a definitivně se etablovat mezi českou elitou. „Věnujeme veškerou pozornost PSG Mistrovství ČR v rallye a chceme potvrdit vzestupný trend našich výsledků. Naším cílem jsou znovu stupně vítězů, a proto jsme na start sezony dokonale připraveni. Věříme, že se nám podaří naše výsledky zase o kus zlepšit i díky partnerství se společností MOL, se kterou spolupracujeme na vývoji produktů přizpůsobených na míru potřebám konkrétních motorů,“ popisuje své cíle Stříteský.

Pech s novým motorem

Již dvaadvacet let je Pech se svojí přezdívkou „Ášín“ spojen se společností EuroOil a je opět připraven bojovat o příčky nejvyšší. O zimní přestávce se tým plně věnoval přípravě. Posádka pod dohledem jejich přísného kondičního trenéra Pacla pracovala na fyzičce a mechanici na focusu, který dostal zbrusu nový motor.

Na jeho oživení a seřízení přímo ve voze přiletěl inženýr anglické společnosti M-Sport. „Při té příležitosti jsme se s Petrem mohli ve voze také svézt a začít si opět zvykat na ostré tempo. Na Valašce nás čekají dešťové přeháňky a kluzká trať. A i podmínky při ladění motoru tomu byly podobné. Jezdecká pauza byla poznat především na mě. Zpočátku mě Petr popoháněl, když jsem na mokru hůř odhadoval brzdné body, ale ke konci mě dokonce pochválil,“ popisuje s úsměvem Pech.

Loňský dramatický ročník Valašské Rallye, kdy posádka EuroOil teamu až na poslední rychlostní zkoušce zvrátila vítězství na svoji stranu, zůstane v paměti fanoušků ještě dlouho. Navíc to byl souboj prvních tří posádek, kdy po dvou dnech byl mezi nimi rozdíl 8,6 sekundy. Čeho se dočkáme letos?

Loterie s pneumatikami

Špička přihlášených posádek zároveň reprezentuje i nejvíce zastoupené distributory pneumatik na českých tratích. Jan Kopecký s Janem Hlouškem usednou v české premiéře do speciálu Škoda Fabia RS Rally2, zároveň se pro letošní sezónu vrací ke značce Michelin. Filip Mareš s Radovanem Buchou zase hájí barvy italského výrobce Pirelli. Loňští obhájci Václav Pech s Petrem Uhlem nejsou v tomto směru vyhranění a volbu pneumatik přizpůsobují aktuálním podmínkám. Dominik Stříteský sází zase na korejskou značku Hankook, Adam Březík a Aleš Jirásek jsou propojeni s michelinem.

Koho ještě uvidíme

V první desítce bude sedm fabií různých evolucí, model Fabia R5 bude se sedmi „kousky“ nejpočetněji zastoupeným autem na startu. Výčet první desítky doplní dva huyndaie příborského Martina Vlčka a Jana Černého. Na valašských a lašských tratích však nebudou chybět ani Fiesty R5/Rally2 (Karel Trněný, Petr Zedník, Jaroslaw Koltun) a Citroëny C3 Rally2 (polští jezdci Lukasz Kotarba a Michal Tochowicz).

Druhým nejvíce zastoupeným vozem pak bude Renault Clio Rally4, se kterým vyrazí zdolat nástrahy Valašky pět dvojic. Právě Filip Ocelka bude jedním z favoritů „dvoukolek“. Konkurencí mu budou Peugeoty 208 Rally4 v rukou Davida Štefana a Reného Dohnala či Opel Corsa Rally4 Kryštofa Zpěváka. Tři vozy jsou ve třídě R-GT (Jakub Jirovec/Alpine, Petr Nešetřil/Porsche a Martin Rada/Abarth), vůz specifikace Rally3 představí Polák Marek Roefler (Fiesta). Na startu přivítáme i dvě závodnice, Rumunku Catherine Radulescu (Renault Clio Rally5) doplní mladoboleslavská Eliška Slavíková (Škoda Fabia).

Program Kowax Valašská rally ValMez

Sobota 1. dubna – 8.43 RZ1 (6,70 km), 9.36 RZ2 (19,70 km), 11.34 RZ3 (6,70 km), 12.27 RZ4 (19,70 km), 15.20 RZ5 (6,28 km), 15.37 RZ6 (6,28 km), 16.30 RZ7 (7,03 km), 16.57 RZ8 (7,03 km). Etapa celkem 79,42 kilometrů.

Neděle 2. dubna – 9.00 RZ9 (11,25 km), 9.38 RZ10 (11,54 km), 10.00 RZ11 (9,71 km), 11.45 RZ12 (11,25 km), 12.23 RZ13 (11,54 km), 12.45 RZ14 (9,71 km), 14.15 RZ15 (4,10 km), 14.32 RZ16 (4,10). Etapa celkem 73,20 km.

Kalendář Mistrovství PSG ČR 2023 31. 3.-2. 4. Valašská rallye 21.-23. 4. Rallye Šumava Klatovy 19.-20. 5. Rallye Český Krumlov 16.-17. 6. Agrotec Petronas Rallye Hustopeče 7.-9. 7. Rallye Bohemia Mladá Boleslav 18.-20. 8. Barum Czech Rally Zlín 15.-17. 9. Invelt Rally Pačejov

