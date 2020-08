ValMez Rallye konečné pořadí: Pech znovu porazil Kopeckého

O pouhých 5,3 sekundy skončili na Valašsku druzí Jan Kopecký s Janem Hlouškem (Škoda Fabia Rally2 evo) z továrního týmu Škoda Motorsport a stejná příčka jim patří i v průběžném pořadí mistrovství.

Před posádkami bylo v neděli osm rychlostních zkoušek v celkové délce 74 kilometrů, avšak celý objem kilometrů posádky neabsolvovaly. Při prvním průjezdu RZ9 (v opakovaném průjezdu RZ15) totiž dosáhl vítězný Pech rychlostního průměru 135,3 km/h a překročil tím povolený limit 130 km/h. Druhý průjezd tímto úsekem v délce 9,78 kilometrů tak musel být podle pravidel zrušen.

Vítěz neponechal nic náhodě

Vedoucí Pech začal v neděli zostra. Vyhrál první tři rychlostní zkoušky a zvýšil svůj náskok na deset sekund. „Letíme strašně, je to opravdu na hraně. Když to trošku klouzne na asfaltu v rychlé zatáčce ve sto osmdesáti, tak to chce velké srdce,“ líčil Pech své dojmy v cíli jedné z rychlostních zkoušek. Podobně to viděl i jeho největší soupeř Kopecký: „Na jednom místě tratě probíhaly asi nějaké stavební práce, trochu to tam klouzalo. Každopádně jedeme bez nejmenší rezervy, jinak to ani nejde.“

Následovaly dva průjezdy přes Polygon Tatra, kde si oba největší soupeři připsali každý po jedné výhře v erzetě. Poté čekaly všechny účastníky už jen dva měřené testy. Ten třetí byl zrušen kvůli vysoké průměrné rychlosti při prvním průjezdu, jak jsme uvedli na začátku. Kopecký měl manko 9,8 sekundy, vyhrál poslední dvě rychlostní zkoušky, ale tím jen ukrojil 4,5 sekundy ze svého manka.

Po prvenství na Rallye Bohemia tak dokázal Václav Pech vyhrát druhou soutěž v řadě a v průběžném pořadí má čtrnáct bodů náskok před Kopeckým, který získal domácí titul v posledních pěti letech. Pech byl naposledy českým mistrem v roce 2014. „Snažili jsme si souboj o vítězství užívat až do konce. O žádné taktice nemohla být řeč, museli jsme jet zkrátka nadoraz až do posledních metrů. Věřím, že si to diváci kolem trati náležitě užili,“ komentoval Pech svůj úspěch.

Kopecký přijal další porážku s nadhledem. „Vašek byl zkrátka rychlejší. Z našeho pohledu už to lépe nešlo. Auto fungovalo naprosto perfektně, gumy bezvadně držely a my neudělali žádnou chybu. Bylo to extrémně rychlé, jeli jsme úplně nadoraz a lépe to prostě nešlo,“ řekl jezdec Škody.

Za oběma soky v boji o vítězství rozhodl bitvu o třetí místo ve svůj prospěch Filip Mareš (Škoda Fabia Rally2 evo). Do druhého dne nastupoval s miniaturním náskokem 0,8 sekundy, ale hned na úvodní erzetě dne s ním srovnal jeho největší soupeř Jan Černý (Volkswagen Polo GTI R5) časově krok na desetinu sekundy. Ve zbývajících šesti měřených testech byl však Marše vždy o malinko rychlejší a a bronzovou příčku uhájil s převahou 5,9 sekundy. „Bylo to ještě rychlejší než v sobotu, hodně letecký den. Nebyl tady prostor na sebemenší chybu, protože Honza čekal na každé naše jakékoliv možné zaváhání,“ komentoval v cíli Mareš svůj výsledek.

Vítězství posádky Enge–Engová

V rámci 2. Kowax Rallysprint proběhl další podnik mistrovství České republiky v rallye historických automobilů (MČR HA). Výhru vybojovala posádka ve složení Tomáš Enge – Lucie Engová své premiérové vítězství ve voze Ford Escort RS 2000 MKII.

„Nikdy před tím jsem tady nestartoval. Čtyři rychlostní úseky sobotního programu, které se jely ve dvou průjezdech, se mi ale líbily a pořadatelé si s aktuální situací velmi dobře poradili. Určitě to neměli v této době jednoduché,“ hodnotil soutěž liberecký rodák. Tomáše tradičně na sedadle spolujezdce doplňuje jeho sestra Lucie. Společnými silami si v sobotu na své konto připsali tři nejrychlejší časy v absolutním pořadí MČR HA a dokázali poprvé ve své kariéře zvítězit. Po prvním letošním startu na Rallye Bohemia, kde skončili druzí, je to tak vylepšení dosavadního nejlepšího výkonu.

„Jsem hodně šťastný, protože se v letošním roce úročí nasazení našeho týmu Enge Racing a velké díky patří mému tátovi, který to auto vyvíjel a stále jej vylepšuje. Samozřejmě bych chtěl poděkovat všem lidem v našem týmu a mojí rodině, která mě podporuje. Velice si tohoto vítězství ceníme, protože Ford Escort RS 2000 MKII nikdy v Čechách předtím nevyhrál,“ netajil nadšení Tomáš. V průběžném pořadí MČR HA v kategorii D3 je po dvou vítězstvích Enge v čele průběžného pořadí.

Kowax ValMez Rally – konečné pořadí: 1. Pech, Uhel (Ford Focus RS WRC 06) 1:11:14,6; 2. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia Rally2 evo) +5,3; 3. Mareš, Bucha (Škoda Fabia Rally2 evo) +1:04,6; 4. Černý, Černohorský ‚(Volkswagen Polo GTI R5) +1:10,5; 5. Jakeš, Machů (Škoda Fabia R5) +1:51,8; 6. Semerád, Hovorka (Škoda Fabia R5) +2:15,7; 7. Thurn und Taxis, Ettel (Něm./Škoda Fabia Rally2 evo) +2:49,1; 8. Jelínek, Ingr (Škoda Fabia R5) +3:56,1; 9. Bisaha, Těšínský (Hyundai i20 R5) +4:22,5; 10. Adolf, Novák (Škoda Fabia Rally2 evo) +4:26,6; 11. Tomek, Zeman (Škoda Fabia R5) +5:29,7; 12. Šimek, Baďura (Ford Fiesta R5) +5:29,7; 13. M. Horák, I. Horák (Ford Fiesta R5) +5:51,7; 14. Dohnal, Vybíral (Renault Clio S1600) +6:32,0; 15. Pešl, Juřica (Ford Fiesta Proto) +6:46,5.

Průběžné pořadí M ČR (po 2 ze 4 rallye): 1. Pech 90 bodů; 2. Kopecký 76; 3. Mareš 57; 4. Černý 44; 5. Huttunen (Fin./Hyundai i20 R5) 42; 6. Jakeš 36; 7: Semerád 21; 8, Cais (Ford Fiesta Rally2) 16; 9. Štajf (Volkswagen Polo GTI R5) 14; 10. Thurn und Taxis 13; 11. Jelínek 11; 12. Cvrček (Škoda Fabia R5) 9; 13. Bisaha 9; 14. Vojtěch (Peugeot 206 WRC) 8; 15. Adolf 7.