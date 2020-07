Rallye Bohemia v cíli: Pech vyhrál bitvu o sekundy, Kopecký druhý

V neděli bylo na programu sedm rychlostních zkoušek, které obnášely celkem 77,28 kilometru. V pozici lídra nastupoval finský jezdec Jari Huttunen (Hyundai i20 R5) o pouhých 0,6 sekundy za ním byl Jan Kopecký s továrním vozem Škoda Fabia Rally2 evo. Do hry o vítězství hodlal rovněž výrazně promluvit třetí Václav Pech (Ford Focus RS WRC), jenž vyhrál první den pět měřených testů a ztrácel pouhých 2,1 sekundy!

Přetahovaná o první místo

Nejrychlejší vstup do závěrečného dne měl Václav Pech, jenž se tak dostal na průběžné první místo, o desetinu sekundy před Jana Kopeckého. „Malinko jsem se zadýchal. S Honzou jsem se hecovali, jestli podržíme plný plyn na tom skoku uprostřed zkoušky a až do cíle jsem pak necítil ruce,“ říkal v cíli erzety Pech.

Po třinácté zkoušce se do čela dostal Kopecký, ovšem jen s minimálním rozdílem 0,3 sekundy. „Za nás dobrá zkouška, jeli jsme na hraně přilnavosti. Jde vidět, že Vašek využívá možností svého vozu. Bude to ještě zajímavé,“ říkal Kopecký.

Při prvním průjezdu nejdelší zkouškou Radostín (21,68 km) tahal za delší konec pro změnu Pech a dokázal být nejrychlejší o 6,5 sekundy. „Tuhle rychlostní zkouškám dobře znám a moc se mi líbí. Věřil jsem si na ni a čas ukazuje, že nám to vyšlo,“ usmíval se Pech po příjezdu do servisní zóny.

Dostal se do příkopu

Nedařilo se po sobotě vedoucímu Jari Huttunenovi (Hyundai i20 R5), který se během první tří nedělních zkoušek propadl na třetí místo s mankem 33,1 sekundy na vedoucího jezdce. Hned v úvodu dne se v rychlé pravé zatáčce ocitl v příkopu plném brambor, který byl naštěstí mělký a jezdec po několika sekundách zápasu s volantem pokračoval dál. „Auto nefunguje, Nemáme dobré nastavení,“ stěžoval si Fin.

Naopak se stákle ještě dařilo s Fabií Rally2 evo jedoucímu Petr Semerád s přehledem držel pátou příčku i když řadu lidí sledujících online výsledky, pořádně vystrašil. Na několik minut se totiž u jeho jména objevila informace – „havárie“. Na vině byl senzor, který se „umoudřil“ a posádka bez náznaku krizové situace na trati pokračovala dál. „Jedeme si pořád to svoje, co jde, to prodáváme. Jsem spokojený,“ hlásil jezdec.

Trochu nespokojený byl další mladík Eris Cais (Ford Fiesta R5 MkII). Na třinácté erzetě jsem šel mimo trať a na té nejdelší přišlo pár chyb. Je to daň za o, že jsem na Bohemce poprvé, ale auto naštěstí funguje,“ hlásil Cais.

Semerádovi to nevyšlo

Začátek předposlední sekce vyšel Kopeckému, ale na Pecha získal jen 0,2 a měl tak odstup šest sekund. „Jedeme maximum, o moc víc to nejde. Bylo by to zbytečné riskování. Snažíme se o nejlepší tempo, jaké umíme,“ říkal Kopecký a Pech po dojezdu do cíle zkoušky uvedl: „Držíme pořád rychlost.“ Po RZ16 navýšil Pech náskok o 0,8 a při opakovaném průjezdu RZ Radostín (21,68 km) o dalších 0,4. Do závěrečného vystoupení, které se odehrálo na 4,94 kilometru dlouhém úseku v ulicích Mladé Boleslavi tak šel s převahou 7,2 sekundy.

Šestnáctá zkouška se stala osudnou do té doby pátému Petru Semerádovi (Škoda Fabia Rally2 evo), který zůstal stát s poškozeným předkem svého vozu jen několik metrů před cílem měřeného úseku.

Pech nepokoušel náhodu

Třiačtyřicetiletý Václav Pech neponechal s navigátorem Petrem Uhlem nic náhodě. V závěrečném měřeném úseku sice vyhrál jeho největší soupeř Kopecký, ale i tak zůstal na druhém místě. Plzeňský jezdec, jenž si pro letošní rok zvolil speciál Ford Focus RS WRC od Jana Dohnala, se mohl těšit z vítězství. Naposledy si dokázal dojet pro první místo loni na jaře na Rallye Šumava. Na letošní Bohemii dokázal vyhrát polovinu z osmnácti rychlostních zkoušek. „Podařilo se nám rozčeřit vody domácí rallye a máme z toho radost. Vyhráli jsme obě nejdelší rychlostní zkoušky a neumím říci, zda to bylo naší vyšší maximální rychlostí nebo pneumatikami jiné značky, které měly lepší kondici. Každopádně to bylo v teplém počasí dost fyzicky náročné,“ zhodnotil Pech svůj úspěch.

Druhý v cíli Jan Kopecký se netvářil vůbec smutně. „Myslím, že už Honza Dohnal dokázal v minulých letech jet s Focusem WRC rychle a v rukou Vaška Pecha se z tohoto vozu stal soupeř, který má nad námi technickou převahu. Prostor na zrychlení je vždycky, ale člověk si musí zhodnotit sám, zda má jít do rizika havárie či nikoliv,“ dodal tovární jezdec Škody, jenž byl v erzetách nejrychlejší sedmkrát.

Dva nejrychlejší časy dosáhl v měřených testech třetí v cíli Jari Huttunen. „Po první dnu bylo první místo nečekané, ale příjemné. V neděli to už bohužel nebyl náš den. Na začátku jsme udělali chybu na zkoušce, měnili nastavení a nebylo to podle našich představ,“ uvedl šestadvacetiletý Fin.

Statisky pro osvěžení

Vítězný Václav Pech navázal na své jediné prvenství na této soutěži, jehož dosáhl v sezoně 2006.

V roce 2006 naposledy vyhrál speciál WRC na úrovni mistrovství republiky dvou a vícedenních soutěží. Tehdy se podařilo usúět Štěpánu Vojtěchovi na Rallye Český Krumlov s Peugeotem 206 WRC.

Na jednodenních podnicích (Eallysprint Série) naposledy dojel na prvním místě vůz WRC v červenci 2018 v Pačejově zásluhou Jana Dohnala. Byl to shodou okolností stejný vůz, s nímž nyní triumfoval Pech.

Poprvé od roku 2014 nevyhrál úvodní podnik Jan Kopecký. Tehdy v lednu se radoval z výhry na rakouské Jänner rallye polský jezdec Robert Kubica (Ford Fiesta RRC).

Konečné pořadí: