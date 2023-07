Luxusní SUV, které nové stálo minimálně 1,6 milionu korun, darovali němečtí dárci projektu Car for Ukraine. Ti darovaná auta upraví pro válečné účely a vyšlou je do bojů. K dnešnímu dni upravili již 278 vozidel v celkové hodnotě téměř 50 milionů Kč.

„Když náš tým dostal tohle Porsche, bylo to pro nás docela výzva najít nejlepší způsob, jak ho využít,“ uvedl Roman Hapachylo, spoluzakladatel Car for Ukraine.

Motivační roli Porsche Cayenne plnilo už po cestě do dílen na Ukrajině, bylo totiž pomalované pozitivními obrázky, citáty a podpisy. Navíc přivezlo dětem různé výtvarné potřeby.

Darovaný Cayenne má základní naftový motor, přesto bude mít co do rychlosti na bojišti velkou výhodu. Jeho třílitrový diesel má výkon 176 kW a točivý moment 550 N.m. To civilní verzi stačí na zrychlení z 0 na 100 km/h za 8,3 sekundy a na maximálku 214 km/h.

Moderní elektronika místo pancíře

Obvykle tým upravuje civilní vozy vyztužením karoserie železnými pláty a v zadní části přidáním stojanu pro kulomet nebo protitankové zbraně. Ale Porsche bylo odlišným projektem. Bylo přeměněno na bojeschopné high-tech vojenské vozidlo.

Má noční vidění, takže když vojáci potřebují jet blízko nepřátelských linií, mohou zhasnout světla a stále najít cestu. Bylo také vybaveno úložným prostorem pro zbraně a systémem Starlink pro připojení k internetu, takže velitel bude vždy spojen se svými důstojníky a vojáky. Jízdě v terénu pomůžou terénní pneumatiky a naviják, který se vešel pod přední nárazník.

Pro mladého a zkušeného velitele

Vozidlo již bylo odesláno na frontu a slouží ve 24. mechanizované brigádě, která se v posledních měsících účastnila krvavých bojů kolem Bachmutu na východě Ukrajiny.

„Toto vozidlo jsme se rozhodli darovat veliteli 24. mechanizované brigády, 26letému válečníkovi s přezdívkou Bizon. Bojuje od roku 2014 a získal si respekt jak od vyšších velících důstojníků, tak od svých vojáků na poli,“ uvedli Car for Ukraine ve vyjádření.

Hojně využívají pick-upy z Británie

Obvykle jsou zdrojem ojetá dieselová užitková auta s motory o objemu okolo 2 litrů. Mezi oblíbené modely patří Toyota Hilux, Mitsubishi L200, Ford Ranger, Nissan Navara, Isuzu D-Max, Mazda BT-50 a podobné pick-upy.

Hojně využívána jsou také auta dovezená z Velké Británie, zemědělská vozidla nevyjímaje. Proč? Podle Ivana Oleksiie z Car4Ukraine zachránilo umístění volantu na pravé straně mnoho řidičů tím, že střelba ruských sniperů míří na místo spolujezdce, kde má volant většina vozidel na Ukrajině. Další nespornou výhodou aut s volantem napravo je jejich nižší cena na trhu evropských ojetin.