Veterán jen na pohled. Tento Buick Grand National je výkonnější než Bugatti Veyron

Buick Grand National „Invadr“ přivezl na SEMA Show téměř megawatt výkonu. Ten navíc proudí pouze na zadní kola, a ještě přes šestistupňovou manuální převodovku. A na první pohled to není vůbec poznat.

Na první pohled by jeden řekl, že tenhle černý Buick Regal Grand National je běžný – dobře, „běžný“ restomod, tedy automobilový veterán přiblížený moderní době po technické stránce. Když se ale blíže podíváte na zadní kola, zjistíte, že takhle extrémní šířku pneumatik by 240k přeplňovaný šestiválec, který se do vozu montoval v roce 1987, asi nepotřeboval.

Šestiválec pod kapotou vozu je pořád a taky má objem 3,8 litru, jako v originále. Jenže to není léty prověřená V6 od Buicku, nýbrž motor nově postavený firmou Duttweiler Performance. Ty zadní pneumatiky využije do posledního milimetru – dává totiž 1.262 koní (928 kW) a 1.356 newtonmetrů.

O dostatečný plnicí tlak se starají dvě turbodmychadla s průměrem lopatkových kol 62 mm a motor má klikovou hřídel frézovanou z jednoho kusu kovu. Zajímavostí také je, že spolupracuje s manuální převodovkou – je to šestikvalt Tremec T-56 Magnum.

Kromě kompletně nového pohonného ústrojí je zakázkově vyrobeno také šasi vozu. Dostalo nastavitelné tlumiče značky Penske a jsou tu i vzduchové zvedáky, kompletně nová elektroinstalace, závodní palivová nádrž a karbonkeramické brzdy z Chevroletu Corvette ZR1 gen. C6. Zbývá jen doufat, že budou stačit, protože C6 ZR1 měla výkon zhruba poloviční – 647 koní.

V kabině Invadru, jak se tato kreace jmenuje, vidíme nový volant s karbonovým věncem, nově čalouněnou palubní desku a třeba také nové rádio, ale klimatizace se ovládá posuvníky jako kdysi. Pochází od firmy Vintage Air a je to moderní systém, jen ty ovladače jsou „retro“. Sedačky však jsou moderní s velmi hlubokým bočním vedením, a hlavně, se čtyřbodovými bezpečnostními pásy.

Také tu je ochranná klec, která se bude hodit, pokud vyrazíte na čtvrtmílovou závodní dráhu. A když už tam budete, může se hodit brzdný padák, pro nějž je v interiéru předpřipravené tlačítko.

Samozřejmě, nepočítejte s tím, že by se takovéhle auto dostalo do nějaké sériové výroby. Lasvegaská SEMA Show je svátek tuningu, salon toho, co je možné postavit. A ve srovnání s řadou jiných kreací není Buick Grand National „Invadr“ zas tak šílený, aby nemohl jezdit po silnicích.